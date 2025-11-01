≪７周年キャンペーン≫盛りだくさんの7つのイベントを開催！|ドクターズセルフエステBODY ARCHI（ボディアーキ）
「ドクターズ セルフエステ BODY ARCHI」を展開する株式会社ボディアーキ・ジャパン(本社：東京都渋谷区、代表取締役：滝 浩介、以下 BODY ARCHI)は、初店舗の表参道店オープンから2025年11月で7周年を迎えます。会員の皆さまへの感謝を込めて、「7周年キャンペーン」を開催いたします。
◇7周年キャンペーン◇
”主役はあなた。続けるって、チカラだ”
今年はBODY ARCHIを継続してご利用いただいている
美しさを磨き続ける方々に寄り添う特別なイベントを盛りだくさんの７つ用意。
未来の自分に向けたお手紙は、
1年後の2026年11月頃に郵送にてお届けします。
1年後の目標、日頃の出来事などお手紙の内容は自由。
ご参加者にはオリジナルスマホ壁紙をプレゼント！さらに、1年後に手紙を持って来店されたらスペシャルプレゼントをご用意しています。（※その時点で会員の方に限る）
11月の7日・17日・27日にご来店されると、
個室のベンチに、ランダムでギフトが隠れているかもしれません。
※対象日が定休日の場合は実施されません
その他のイベントについては
【7周年特設ページ】をご確認ください。
【7周年特設ページ】(https://s.bodyarchi.com/lp/7th-anniv/)
※キャンペーンの対象者は、BODY ARCHIのプログラム会員のみとなります。
※一部店舗では7周年イベントを実施しておりません。
■ドクターズ セルフエステ BODY ARCHIについて
「ドクターズ セルフエステ BODY ARCHI」は、Wラジオ波による温熱作用やEMS+吸引、美容液浸透技術*、肌コンディションのケアなどの機能を備えた多機能エステマシン「フォースカッターボディアーキオリジナルモデル」を導入しており、顔も身体も全身トータルケアができるサブスク型のセルフエステです。ご利用回数やタイミングも自分でアレンジできるので続けやすく、これまで累計245万人**にご利用いただいています。
ボディアーキは「体を知り、向き合い、本質から変える」
また体重・筋肉量・栄養評価・部位別採寸・部位別体脂肪率などの測定結果をアプリで管理できる体組成計InBody(インボディ)をBODY ARCHI全店舗に導入し、唾液による解析で太りやすさや体質・肌トラブルの原因となるリスクがわかる体質型遺伝子解析といったBODY ARCHI独自の魅力を多数ご用意しております。
* 角質層まで
** 体験・通常利用を含めた総来店者数(2024年12月時点)
無料体験をする :
https://bodyarchi.com/value/
会社概要
会社名： 株式会社ボディアーキ・ジャパン
所在地： 東京都渋谷区桜丘町20-4 ネクシーズスクエアビル
代表者： 代表取締役社長 滝 浩介
URL ： https://bodyarchi.jp