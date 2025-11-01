【本日より発売開始】累計販売数277万個超えの「∞無限∞のりシリーズ」からやみつき注意！悪魔的なうまさの「∞無限∞あくまのり」新発売！

株式会社トリトンフーヅ

株式会社トリトンフーヅ（本社：熊本県宇土市城塚町169-1、代表取締役社長：高木 良樹）は、発売以来高い人気を誇る無限のりシリーズの新商品、「∞無限∞あくまのり」を11月1日より全国のスーパーマーケットなどで順次発売いたします。

「∞無限∞のりシリーズ」は、トリトンフーヅが展開する、無限に食べられるほど飽きない美味しさのばらのりシリーズです。以前より販売しているプレーンタイプの「∞無限∞素焼きのり」、うま塩味の「∞無限∞やみつきのり」、わさび風味の「∞無限∞わさびのり」、かつおぶしを使用した「∞無限∞かつぶしのり」、食べ応えのある食感が楽しい「 ∞無限∞やみつきのり天」は、それぞれが販売予想を上回り、シリーズ累計販売個数277万個を突破しております。

今回新たに登場する「∞無限∞あくまのり」は、くちどけの良い有明海産の海苔を贅沢に使用。

かつお醬油と天草の塩が海苔のうまみを引き立てて、ご飯がすすみます。揚げ玉のザクザクとした食感はふりかけを超えた「悪魔的」な食べ応えで、やみつき注意な一品です。

また、従来のシリーズではごはんはもちろん、サラダや豆腐、麺類にもアレンジできる汎用性の高さが特長でしたが、今回の「∞無限∞あくまのり」も、様々なレシピでお楽しみいただけます。公式サイトにて「∞無限∞のりシリーズ」を活用したアレンジレシピを公開中ですので、ぜひご覧ください。

公式サイト： https://www.triton-foods.com/

一度かけたら止まらない、「∞無限∞のりシリーズ」の新フレーバーをぜひお楽しみください。

商品概要

・商品名 ：∞無限∞あくまのり

・内容量 ：40ｇ

・賞味期限 ：常温365日間

・参考売価 ：458円（税抜）

無限のりシリーズ

「∞無限∞素焼きのり」（プレーン）

・有明海で採れた原料を100%使用。

・食塩や油は一切使用しておらず、素材本来の旨味を堪能できる。

・味付なしのプレーンタイプで料理への汎用性抜群。

「∞無限∞やみつきのり」（うま塩味）

「∞無限∞やみつきのり（大容量）」（うま塩味）

・「天草の塩」、なたね油、白ごまを使用。

・ふんわりとした柔らかさが特徴。

・油分を控えめにしているため軽い食感。

「∞無限∞わさびのり」（塩わさび味）

・有明海で採れた原料を100%使用。

・日々の料理にさっとかけるだけでアクセントに。

「∞無限∞かつぶしのり」（かつぶし味）

・「天草の塩」、なたね油、白ごまを使用。

・ふんわりとした柔らかさが特徴。

・日々の料理にさっとかけるだけでアクセントに。

「∞無限∞やみつきのり天」（うま塩味）

・国産板海苔と国産あおさ粉を使用。

・瀬戸内海産の海人の藻塩でまろやかなうま塩味。

・お酒のおつまみやおやつにも最適。