【新サービス】一人社長をサポートしたい！その想いで生まれた「MPミニマムプラン」

写真拡大 (全2枚)

税理士法人マッチポイント


　税理士法人マッチポイント（本社：北海道札幌市中央区、代表：植島悠介）は、「決算申告だけお願いしたい」「起業したばかりで今はコストを抑えたい」など、さまざまなニーズにお応えしてスリムなコストの新サービス「MPミニマムプラン」の提供を開始しました。



　本サービスは、税理士事務所に税務顧問を依頼するというハードルをコストの面から下げ、かつ、会計・申告業務を当社がお受けすることで経営者の負担を減らし、本業に集中できる環境整備を実現します。


「MPミニマムプラン」誕生の背景


　現在当社では、一定の報酬をいただきながら定期的に経営相談の面談を実施するプランを多くご契約いただいております。



　一方で、設立間もない企業様におかれましては「まずは決算申告だけをお願いしたい」「最初はできるだけコストを抑えたい」といったご意見も多く頂戴しておりました。



　こうした状況を受け、当社では設立間もない企業様等も導入しやすい「MPミニマムプラン」の提供を決定いたしました。


サービス詳細


受付開始：2025年11月1日



月額料金：税抜 20,830円～（決算料・年末調整込）



サービス内容：税務申告書作成・提出、会計入力、年末調整、法定調書作成、住民税報告、償却資産税申告



対象企業様：月間仕訳数（取引数）400仕訳未満の企業様



※特殊事情や事業内容によっては、上記金額と異なる料金をご提案をする場合がございます。



詳しくは下記サイトをご覧ください。


https://minimum.matchpoints.jp/


MPミニマムプラン導入効果


・ゼロからのスタートでも安心して経営に集中できる環境が整いました。



・本業との両立がしやすくなり、事業運営のストレスが軽減されました。


　


・低コストでも安心できる品質。成長に合わせてプランを見直し、ステップアップができるのが魅力です。


代表税理士：植島悠介のコメント



　税理士事務所を身近に感じていただき、より多くの中小企業の一助になるべく「MPミニマムプラン」のサービスを考案、開始しました。


　このサービスにより、設立から間もない企業様のサポートがこれまで以上に可能になり、日本中の中小企業の発展に寄与することができると考えています。


　起業のファーストステップにまずは税理士法人マッチポイントにお問い合わせください。






マッチポイントグループについて


本社


　札幌市中央区北1条西7丁目3番2号　北一条大和田ビル2階



代表者


　植島 悠介



マッチポイントグループ


・税理士法人マッチポイント


・マッチポイント株式会社（コンサルティング）


・マッチポイント不動産株式会社（不動産売買）


・マッチボックス株式会社（営業代行）


・行政書士法人マッチポイント



企業HP


　https://matchpoints.jp/