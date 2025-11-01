高級車オーナーの安心を守る新時代の防犯拠点 ― PRIME e-GARAGE、VIP車両向けセキュリティ・ガレージを展開

株式会社　YOUR CONTEXT

株式会社ユアコンテクスト（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤友也）は、高級車・ヴィンテージカー・VIP専用車両オーナーに向けた完全個室型のセキュリティガレージ『PRIME e-GARAGE』新シリーズを発表しました。



車両盗難やリレーアタックなどの犯罪が深刻化する中、防犯・警護・SP警備の視点を取り入れた次世代型の防犯ガレージを提案します。


さらにこのガレージは、週末の趣味拠点やプライベート空間としても活用でき、“守る”と“愉しむ”を両立した新しいライフスタイルとして注目されています。




◼️高級車を狙う窃盗被害が増加。防犯対策としても注目

2025年の車種別盗難ランキングでは、上位を占めたのはランドクルーザー・プリウス・レクサスRX・アルファードといった人気高級車種。


名古屋市内でも夜間の住宅街で盗難される事件が相次ぎ、「数分で車ごと盗まれる」という手口が問題視されています。




近年はさらに、「リレーアタック」「CANインベーダー」といった電子的手法によるスマートキー突破も増加し、屋外駐車や青空駐車では十分な対策が困難になっています。


そこで注目されているのが、完全個室型のセキュリティガレージです。



PRIME e-GARAGE 『Drive Base』は、愛車を守るための「物理的セキュリティ空間」として、個人オーナー様から支持を集めています。


◼️愛車と人を同時に守る──“愉しさ”も備えた防犯拠点



『Drive Base』は単なる車庫ではなく、次のような機能性と自由度を兼ね備えた空間となっておりVIP送迎車やクラシックカーの保管ニーズにも応えられる設計です。


また、防犯性に加えて以下のような機能性を備えています。



・電動シャッター、防犯カメラ対応


・EV充電器、照明、換気などインフラ設備に対応（オプション）


・趣味スペースや作業空間としても活用可能


・太陽光パネル、蓄電池の設置で災害時の電源確保も可能



自分用として使いながら、将来的に賃貸活用する設計も可能。ライフスタイルや土地活用方針に応じて柔軟に対応します。




◼️代表コメント

「高級車オーナーにとって“防犯”はもはや装備ではなくライフスタイルの一部です。


PRIME e-GARAGEでは、クルマと人の安全を同時に守る空間をつくり、地域社会に新しい安心の形を提案していきます。」


- 株式会社ユアコンテクスト 代表取締役 佐藤友也


◼️ご相談・お問い合わせ

現在、個人で「自分用にガレージを建てたい方」向けのご相談を受付中です。


プラン検討中の方、土地に建てられるか知りたい方も、お気軽にお問い合わせください。



▶︎PRIME e-GARAGE について（コンセプト・施設紹介）


　https://yourcontext.jp/prime/



▶︎お問い合わせ（ご相談など）


　https://yourcontext.jp/contact/



▶︎公式Instagram


　https://www.instagram.com/prime_egarage



【会社概要】


会社名：株式会社 YOUR CONTEXT（ユアコンテクスト）


所在地：〒108-6028　東京都港区港南2-15-１　品川インターシティA棟28階


代表者：代表取締役　佐藤 友也


事業内容：ガレージ開発・建築設計デザイン・土地活用事業・EVインフラ事業


URL：https://yourcontext.jp