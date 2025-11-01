板前魂の2026年度人気のおせちや定番おせちが6種類クレーンゲームに登場!!豪華景品を提供するクレーンゲーム「ロイヤルキャッチ」より11月1日（土）0時展開スタート!!

株式会社ナカノモードエンタープライズ

クレーンゲームでおせちをGETして福をつかもう！2025年11月1日（土）0時から展開スタート！

株式会社デジタルコマース（東京都港区、代表取締役社長 島崎 啓之）の運営するクレーンゲーム「ロイヤルキャッチ」に、おせち専門店「板前魂」を運営する「株式会社ナカノモードエンタープライズ」（本社：大阪府大阪市、代表：中野 聡志）のおせちが景品になりました。

ロイヤルキャッチ

有名ブランド家電や国内大手メーカーの食品などを獲得できるオンラインクレーンゲーム「ロイヤルキャッチ」で、板前魂のおせちが新登場します。ぜひ、福をつかんで新年をお迎えください。

ロイヤルキャッチサイトへ :https://royal-catch.dmm.co.jp/lp/osechi

景品は下記6種類です。

板前魂の花籠

【和洋風三段重】板前魂の花籠（3人前）

おせち専門店『板前魂』のおせちの中で人気NO.1！三段重におせち料理の伝統食材を彩り良く盛付けました。



《一の重 11品目》

子持昆布山海和え／味付子持イカ／有頭海老の艶煮／味付数の子／オーロラカスタード／寿高野豆腐／小鯛西京焼／さつまいも干支／手まり花餅／イカの柚子味噌和え／くるみ甘露煮

《二の重 13品目》

ふかひれ風中華くらげ／イカの松前漬(生姜入り)／若桃甘露煮／彩り柚子くらげ／チキン三昧／田作り／たこの旨煮／イカの燻製サラダ／栗甘露煮／伊達巻／花餅白梅／花餅紅梅／豚バラ黒糖角煮スライス

《三の重 12品目》

黒豆／鱈の旨煮／紅白なます／人参と大葉のカニ団子／たたきごぼう／渋皮栗甘露煮／きんとん／真だら子昆布煮／焼湯葉／しそ風味の姫れんこん／やわらか福さ焼き／にしん昆布巻

景品名：【和洋風三段重】板前魂の花籠（3人前）

展開時期：2025年11月1日（土）0:00～12月7日（日）23:59

重箱サイズ：［20.5cm×20.5cm×4.3cm］×3段 / 材質:PS樹脂

賞味期限：冷凍の状態で2026年1月15日（木）迄。解凍後冷蔵庫保管で2日間。

配送方法：冷凍にて配送（12月30日頃配送予定）

板前魂の七福神ジャパン

板前魂の花籠をGETする :https://royal-catch.dmm.co.jp/lp/osechi板前魂の七福神ジャパン

【和洋中華風二段重】板前魂の七福神ジャパン（4～5人前）

超特大お重に和洋中華風の具材がたっぷりつまった豪華なおせちです。年越しそばや別添品がたくさんついていて家族がたくさんな方に喜ばれるおせちです。



《一の重 26品目》

紅白なます／伊達巻／にしん昆布巻／国産豚肉ごぼう巻／人参と大葉のカニ団子／渋皮栗甘露煮／きんとん／チキン三昧／子持昆布山海和え／有頭海老の艶煮／味付子持イカ／照焼帆立／小鯛西京焼／寿高野豆腐／田作り／オーロラカスタード／味付数の子／しそ風味の姫れんこん／やわらか福さ焼き／黒豆／きんかん／イカの柚子味噌和え／若桃甘露煮／花餅紅梅／たこの旨煮／鱈の旨煮

《二の重 23品目》

ふかひれ風中華くらげ／若摘み胡瓜の柚子マリネ／桜島どりマリネ／海老バジルマヨ／カニとハーブのテリーヌ／ベーコンチーズオードブル／黒糖黒酢の国産肉団子／国産黒糖焼き豚／デミグラスハンバーグ／鶏中華テリーヌ／ミートローフ／チーズ入り花の焼きかまぼこ／卵のスフレ風／海老のチリソース煮／若鶏ワイン焼き／カレー風味チーズチキン／アーモンドティラミスチョコ／酢豚／彩りマリネ／数の子と枝豆のサラダ／海老市松チーズ／焼きとうもろこしテリーヌ／さつまいも甘露煮

《別添品 5品目》

喜泉蕎麦(きせんそば)・めんつゆ／福良鮑／海鮮箱入りおこわ／湯浅醤油豚角煮／ローストビーフ・ローストビーフソース

景品名：【和洋中華風二段重】板前魂の七福神ジャパン（4～5人前）

展開時期：2025年11月1日（土）0:00～12月7日（日）23:59

重箱サイズ：［26.0cm×33.8cm×5.0cm］×2段 / 材質:紙

賞味期限：冷凍の状態で2026年1月15日（木）迄。解凍後冷蔵庫保管で2日間。

配送方法：冷凍にて配送（12月30日頃配送予定）

板前魂の子ども用おせち

板前魂の七福神ジャパンをGETする :https://royal-catch.dmm.co.jp/lp/osechi板前魂の子ども用おせち

【和洋風三段重】板前魂の子ども用おせち（3人前）

小学校低学年までくらいのお子さんがいるご家庭に特に人気のおせちです。伝統食材も入っていて、大人も子どもも嬉しいおせちです。



《一の重 11品目》

黒糖黒酢の国産肉団子／オーロラカスタード／カニグラタン／数の子と枝豆のサラダ／彩りマリネ／ミートローフ／合鴨ロース／帆立ヒモバジル和え／若鶏ワイン焼き／カニとハーブのテリーヌ／クランベリーくるみ

《二の重 15品目》

伊達巻／小鯛西京焼／ホエー豚の旨煮／照焼帆立／たたきごぼう／有頭海老の艶煮／味付数の子／若桃甘露煮／たこの旨煮／イカの柚子味噌和え／手まり花餅／黒豆／さつまいも干支／チキン三昧／人参と大葉のカニ団子

《三の重 13品目》

三種の野菜のミートパテ／卵のスフレ風／花咲サラダ／ベーコンチーズオードブル／マーブルチーズいちご＆キウイ／焼きつくね串／寿印厚焼き玉子／いちごとミルクのロールケーキ／焼きとうもろこしテリーヌ／わかさぎのうす甘煮／チーズ入り花の焼きかまぼこ／さつまいも甘露煮／ぷちぷり海老サラダ

《別添品 4品目》

特製デミグラスソースハンバーグ／パンダあんまん／くまチョコまん／ひよこカスタードまん

景品名：【和洋風三段重】板前魂の子ども用おせち（3人前）

展開時期：2025年11月1日（土）0:00～12月7日（日）23:59

重箱サイズ：［20.5cm×20.5cm×4.5cm］×3段 / 材質:PS樹脂

賞味期限：冷凍の状態で2026年1月15日（木）迄。解凍後冷蔵庫保管で2日間。

配送方法：冷凍にて配送（12月30日頃配送予定）

板前魂の肉三昧おせち

板前魂の子ども用おせちをGETする :https://royal-catch.dmm.co.jp/lp/osechi板前魂の肉三昧おせち

【和洋風三段重】板前魂の肉三昧おせち（3人前）

豪華別添品がたくさんついた、お肉料理がふんだんに入ったおせち。お肉好きな方に人気です。



《一の重 7品目》

合鴨ロース／ベーコンチーズオードブル／チキン三昧／ブロッコリーのコンソメ風味／豚タン炭火焼／手羽元黒胡椒焼き／アンデスポークパストラミ

《二の重 10品目》

たこの旨煮／味付数の子／手まり花餅／黒糖黒酢の国産肉団子／有頭海老の艶煮／伊達巻／牛肉の佃煮／サラミ風チーズ鶏肉巻／若桃甘露煮／若鶏ワイン焼き

《三の重 9品目》

ミートローフ／栗甘露煮／黒豆／国産黒糖焼き豚／数の子と枝豆のサラダ／クランベリーくるみ／焼きつくね串／砂肝塩焼き／桜島どりマリネ

《別添品 4品目》

牛サーロイン ローストビーフステーキ／湯浅醤油豚角煮／黒毛和牛ユッケ風ローストビーフ・ユッケ風ローストビーフたれ／群馬麦豚 長期熟成 生ハム

景品名：【和洋風三段重】板前魂の肉三昧おせち（3人前）

展開時期：2025年11月1日（土）0:00～12月7日（日）23:59

重箱サイズ：［20.5cm×20.5cm×4.5cm］×3段 / 材質:PS樹脂

賞味期限：冷凍の状態で2026年1月15日（木）迄。解凍後冷蔵庫保管で2日間。

配送方法：冷凍にて配送（12月30日頃配送予定）

板前魂のおつまみおせち

板前魂の肉三昧おせちをGETする :https://royal-catch.dmm.co.jp/lp/osechi板前魂のおつまみおせち

【和洋中華風二段重】板前魂のおつまみおせち（2～3人前）

昨年、大爆発！大ブレイク！生産しても追いつかず一時ご注文をストップしたほどの大人気商品！お酒に合う具材を詰め込んだおつまみおせち。通常のおせちではなくお酒のアテとして楽しまれるために選ばれています。



《一の重 28品目》

紅白なます／若桃甘露煮／湯葉の柚香煮／合鴨ロース／クランベリーくるみ／ふかひれ風中華くらげ／たこの旨煮／味付数の子／田作り／人参と大葉のカニ団子／牛タンパストラミ／数の子と枝豆のサラダ／国産黒糖焼き豚／北海つぶわさび／有頭海老の艶煮／手羽元黒胡椒焼き／海老のチリソース煮／照焼帆立／小鯛西京焼／伊達巻／栗甘露煮

黒豆／コハダの粟漬け／味付子持イカ／チキン三昧／牛すじこんにゃく／あっさりザーサイ／鶏中華テリーヌ

景品名：【和洋中華風二段重】板前魂のおつまみおせち（2～3人前）

展開時期：2025年11月1日（土）0:00～12月7日（日）23:59

重箱サイズ：［26.0cm×33.8cm×5.0cm］×1段 / 材質:紙

賞味期限：冷凍の状態で2026年1月15日（木）迄。解凍後冷蔵庫保管で2日間。

配送方法：冷凍にて配送（12月30日頃配送予定）

板前魂の極

板前魂のおつまみおせちをGETする :https://royal-catch.dmm.co.jp/lp/osechi板前魂の極

【和洋風三段重】板前魂の極（5人前）

8.5寸の特大お重にぎっしりとおせちが詰め込まれ、オマール海老のグラタンがどーんと入っています。別添品に板前魂人気の福良鮑（出汁付煮あわび）がついていて、とても人気のおせちです。



《一の重 12品目》

ベーコンチーズオードブル／帆立ヒモと玉ねぎの柚子和え／オマール海老のグラタン／数の子と枝豆のサラダ／三色雪玉餅／黒糖黒酢の国産肉団子／アーモンドティラミスチョコ／若鶏ワイン焼き／彩りマリネ／さつまいも甘露煮／イカの燻製サラダ／田作り

《二の重 14品目》

やわらか福さ焼き／たたきごぼう／ふかひれ風中華くらげ／味付信田巻／彩り柚子くらげ／まぐろ角煮の金胡麻和え／寿高野豆腐／有頭海老の艶煮／伊達巻／帆立貝黄金／鶏皮から揚げ／真だら子昆布煮／にしんの黒酢南蛮／味付子持イカ

《三の重 17品目》

焼湯葉／若桃甘露煮／栗甘露煮／渋皮栗甘露煮／きんとん／黒豆／紅白なます／子持昆布山海和え／くるみ甘露煮／味付数の子／人参と大葉のカニ団子／にしん昆布巻／白花豆／チキン三昧／イカの松前漬(生姜入り)／しそ風味の姫れんこん／たこの旨煮

《別添品 1品目》

福良鮑

景品名：【和洋風三段重】板前魂の極（5人前）

展開時期：2025年11月1日（土）0:00～12月7日（日）23:59

重箱サイズ：［25.5cm×25.5cm×5.0cm］×3段 / 材質:紙

賞味期限：冷凍の状態で2026年1月15日（木）迄。解凍後冷蔵庫保管で2日間。

配送方法：冷凍にて配送（12月30日頃配送予定）

板前魂の極をGETする :https://royal-catch.dmm.co.jp/lp/osechi

■ロイヤルキャッチとは

「ロイヤルキャッチ」は、有名ブランド家電や国内大手メーカーの食品など、「これまでのクレーンゲームの常識を覆す」景品を獲得できるオンラインクレーンゲームです。本物のクレーンゲーム機をお手元のPCやスマートフォンで遠隔操作し、獲得した景品は後日自宅に配送されます。24時間365日どこからでも遊ぶことができ、一定の回数以上プレイしても景品が手に入らなかった場合は、必ず景品をゲットできる「ゲットゲージ」機能を搭載しています。クレーンゲーム初心者から上級者までお楽しみいただけるよう、「たこやき台」や「橋渡し」など様々な遊び方をご用意しています。

景品として、生活家電や食品、ホビー商品などを豊富に展開するほか、「ロイヤルキャッチ」でしか手に入らない限定コラボ景品なども多数取り扱っています。

「ロイヤルキャッチ」

サービスサイト：https://royal-catch.dmm.co.jp/

公式Xアカウント：https://x.com/royal_catch

■おせち専門店板前魂とは

おせち専門店「板前魂」では、定番のおせちはもちろん、肉おせちや中華風おせち、子ども向けおせちなど、60種類以上を取り揃えています。

累計販売総数は338万セットを達成いたしました（2025年7月時点）。

ご注文は自社通販サイトのほか、楽天・Yahoo!ショッピング・Amazon・au PAYマーケットといった各種ECモールから承っております。

また、ドラッグストアやホームセンター、食品スーパーなど、全国の約9,300店舗でもお取り扱いがございます。

その他、泉佐野市と飯塚市のふるさと納税返礼品にも認定されています。



「板前魂 本店」

公式サイト：https://www.1osechi.com/