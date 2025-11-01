「2026リカマンワインフェスタ in OSAKA」2026年3月１日(日)に開催決定！

株式会社リカーマウンテン

全国に200店舗 酒専門小売りチェーンを展開する、株式会社リカーマウンテン（本社：京都市）は2026年3月1日(日)、帝国ホテル大阪3階「孔雀の間」にて、関西最大級のワイン試飲会「2026 リカマンワインフェスタ in OSAKA」を開催いたします。

今年で15回目の開催となるリカマンワインフェスタでは、場内に約80のワインブースが集結。日本ワインをはじめ、世界各国のワイナリーが提供するワインを無料で試飲いただけます。これまでにご好評いただいていたシャンパーニュブースでは通常価格１万円越えのボトルも出品予定。お気に入りのワインはその場でご購入いただけるほか、ワインフェスタ特別価格でボトルを販売する即売コーナーや、貴重なワインの有料試飲など人気企画も多数ご用意いたしました。

また今回も、大好評を頂いておりますVIP専用ラウンジを併設いたします。VIP入場券をご購入いただくと、一般ブースのワインに加え、一級シャトー、レアシャンパーニュなどのプレミアムワインを、ゆっくりと座ってご試飲いただけます。今回は、世界最高峰のワインでパーカーポイント100点を獲得した、ロマネコンティDRC 2020(※１)をはじめ、モンラッシェDRC 2020(※１・２)もしくはコルトン・シャルルマーニュDRC 2020(※１・２)もご用意いたします。

ワイン好きの方も、これからワインを嗜みたいという方も、ぜひご来場をお待ちしております。

※１ お一人様1杯(約20ml)のご提供です。

※２ コルトン・シャルルマーニュDRC 2020はVIP前半の部、モンラッシェDRC 2020はVIP後半の部にてご用意いたします。

『イベント概要』

2026リカマンワインフェスタin OSAKA

場所：帝国ホテル大阪3階「孔雀の間」

https://www.imperialhotel.co.jp/osaka

日時：2026年3月1日（日）

【4部完全入替制・各部500名】

第１部 10:30～12:00 第２部 12:30～14:00

第３部 15:00～16:30 第４部 17:00～18:30

入場料 ：通常前売4,000円 当日4,500円

前売ペア券は2枚で7,500円とお買得！

お得な前売通し券（1+２部・3+４部）も7,500円で販売。

★期間限定早割りを実施★

12月30日(火)までのご購入で、1枚3,500円と500円お買得。

（ペア券・通し券は2枚で7,000円）

VIP入場料：各部30名限定

前半の部（第1部＋第2部） 10:30～14:00 200,000円

後半の部（第3部＋第4部） 15:00～18:30 250,000円

※全て税込価格です。

※VIP入場券はペア割り・通し券・早割りはございません。

※VIP入場券は定員に達した場合、当日券の販売はございません。

前売りチケットはリカマンオンラインショップ、

及び リカーマウンテン各店舗（関西・東海地区）にて2025年11月1日(土)より発売。

※リカマンオンラインショップ、イープラスでは11月1日（土）10：00より発売。

※一部販売していない店舗がございます。詳細は各店舗までお問い合わせください。

※VIP入場券はリカマンオンラインショップのみで販売いたします。

下記にて、最新情報を随時更新します。

公式サイト：http://likaman.co.jp/event/winefesta/

公式Facebook：https://www.facebook.com/LMwinefesta

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

担当：鍵澤 学

E-Mail：winefesta@likaman.co.jp

TEL：075-213-8200

FAX：075-213-8250

※平日10:00～17:00