大吉洋平がDJを担当、在留外国人のリアルな声を伝える新番組がinterfmでスタート！ゲストDJはWeibo560万フォロワーを持つ林萍在日本（リンピン）

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、

2025年11月より、在留外国人の方々のリアルな声をお届けする番組をスタートします。

毎年、数多くの外国人のみなさんが日本を訪れていますが、旅行者だけでなく、日本で暮らす人も増えています。そんな外国人の方々は、どんな想いで日本に暮らし、日本のことをどう感じているのか、この番組では、在留外国人コミュニティ「korekoko」協力のもと、彼らの声に耳を傾け、互いの文化の垣根を超えるヒントを探していきます。

番組のDJを担当するのは、毎日放送アナウンサーとして活躍した後、今年独立してフリーアナウンサーとしての活動をスタートさせた大吉洋平（おおよし ようへい）。フリーアナウンサー転身後、初のラジオレギュラーとなります。世界５０の国と地域への取材経験や、オーストラリア・シンガポール・アメリカへの留学経験を持つ大吉洋平のパートナーを務めるのは、在留外国人によるゲストDJ。11月3日（月）～13日（木）までを担当するのは、Weiboで560万人以上のフォロワーを持つ、日本在住の中国人トップインフルエンサー林萍在日本（リンピン）。

中国人の視点から見るニッポンでの暮らしについて、さまざまな角度でご紹介していきます。ご期待ください。

☆番組へのメッセージも募集しています☆

■番組概要

放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）https://www.interfm.co.jp/

タイトル：Across The Cultures supported by korekoko

DJ：大吉洋平・ゲストDJ

放送日時：毎週月曜日～木曜日8:50～9:00（10分番組）

放送形態：録音

korekoko：https://korekoko.jp

■DJプロフィール

大吉 洋平（おおよし ようへい）

プロフィール

1985年生まれ、神戸市出身。

オーストラリア・米国・シンガポールでの留学を経て、2008年に毎日放送にアナウンサーとして入社。

情報・報道番組のMCやキャスターを務め、世界50カ国以上で取材・生中継を経験。

全米女子プロゴルフ協会公式戦「TOTOジャパンクラシック」や「大阪マラソン」では英語による司会も担当。

2025年毎日放送退社後はフリーアナウンサーとしてレプロエンタテインメントとマネジメント契約。

Instagram： https://www.instagram.com/yoheioyoshi0823/

X： https://x.com/y_oyoshi

■ゲストDJプロフィール

林萍在日本（リンピン）

中国出身で日本を拠点に活躍するトップインフルエンサー。

日本の観光や文化、商品を中国向けに積極的に発信し、Weibo では560万人以上のフォロワーを持つなど、大きな影響力を保持。2019年には「Weibo海外影響力アカウントTOP10」に選ばれ、函館観光大使にも任命された。

ライブ配信を通じて日本各地の魅力を伝えるなど、日本と中国を結ぶ架け橋として、多方面で活躍を続けている。

Weibo：https://m.weibo.cn/u/1593933550

Instagram：https://www.instagram.com/claudia.szt/

