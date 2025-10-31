大吉洋平がDJを担当、在留外国人のリアルな声を伝える新番組がinterfmでスタート！ゲストDJはWeibo560万フォロワーを持つ林萍在日本（リンピン）
interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、
2025年11月より、在留外国人の方々のリアルな声をお届けする番組をスタートします。
毎年、数多くの外国人のみなさんが日本を訪れていますが、旅行者だけでなく、日本で暮らす人も増えています。そんな外国人の方々は、どんな想いで日本に暮らし、日本のことをどう感じているのか、この番組では、在留外国人コミュニティ「korekoko」協力のもと、彼らの声に耳を傾け、互いの文化の垣根を超えるヒントを探していきます。
番組のDJを担当するのは、毎日放送アナウンサーとして活躍した後、今年独立してフリーアナウンサーとしての活動をスタートさせた大吉洋平（おおよし ようへい）。フリーアナウンサー転身後、初のラジオレギュラーとなります。世界５０の国と地域への取材経験や、オーストラリア・シンガポール・アメリカへの留学経験を持つ大吉洋平のパートナーを務めるのは、在留外国人によるゲストDJ。11月3日（月）～13日（木）までを担当するのは、Weiboで560万人以上のフォロワーを持つ、日本在住の中国人トップインフルエンサー林萍在日本（リンピン）。
中国人の視点から見るニッポンでの暮らしについて、さまざまな角度でご紹介していきます。ご期待ください。
☆番組へのメッセージも募集しています☆
番組メールアドレス：atc@interfm.jp
番組ハッシュタグ：#atc897で、ご参加をお待ちしています！
■番組概要
放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）https://www.interfm.co.jp/
タイトル：Across The Cultures supported by korekoko
DJ：大吉洋平・ゲストDJ
放送日時：毎週月曜日～木曜日8:50～9:00（10分番組）
放送形態：録音
番組メールアドレス : atc@interfm.jp
番組ハッシュタグ：#atc897
korekoko：https://korekoko.jp
■DJプロフィール
大吉 洋平（おおよし ようへい）
プロフィール
1985年生まれ、神戸市出身。
オーストラリア・米国・シンガポールでの留学を経て、2008年に毎日放送にアナウンサーとして入社。
情報・報道番組のMCやキャスターを務め、世界50カ国以上で取材・生中継を経験。
全米女子プロゴルフ協会公式戦「TOTOジャパンクラシック」や「大阪マラソン」では英語による司会も担当。
2025年毎日放送退社後はフリーアナウンサーとしてレプロエンタテインメントとマネジメント契約。
Instagram： https://www.instagram.com/yoheioyoshi0823/
X： https://x.com/y_oyoshi
■ゲストDJプロフィール
林萍在日本（リンピン）
中国出身で日本を拠点に活躍するトップインフルエンサー。
日本の観光や文化、商品を中国向けに積極的に発信し、Weibo では560万人以上のフォロワーを持つなど、大きな影響力を保持。2019年には「Weibo海外影響力アカウントTOP10」に選ばれ、函館観光大使にも任命された。
ライブ配信を通じて日本各地の魅力を伝えるなど、日本と中国を結ぶ架け橋として、多方面で活躍を続けている。
Weibo：https://m.weibo.cn/u/1593933550
Instagram：https://www.instagram.com/claudia.szt/
