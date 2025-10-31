「楽天ペイ」、長野県佐久市が実施する「佐久市のお店を応援！キャッシュレスで最大20%戻ってくるキャンペーン」に参加

楽天ペイメント株式会社

楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、運営するキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」において、長野県佐久市が2025年11月1日（土）から11月30日（日）まで実施する「佐久市のお店を応援！キャッシュレスで最大20%戻ってくるキャンペーン」に参加することをお知らせします。

※ポイント進呈には条件・上限があります。詳しくはキャンペーン概要をご確認ください。

本キャンペーンでは、長野県佐久市の対象店舗（注1）において、キャンペーン期間中に「楽天ペイ」のコード決済（注2）を利用した方を対象に、決済金額に対して最大20%分の「楽天ポイント」を還元（注3）します。

また、「楽天ペイ」アプリでは、条件達成のうえ、対象店舗での「楽天ポイントカード」の提示と、「楽天キャッシュ」を支払い元にした「楽天ペイ」のコード決済（注2）により、最大2.5%の「楽天ポイント」を還元（注4）します。そのため、本キャンペーンと併せると、合計で最大22.5%分のポイント還元となります。

楽天ペイメントは、地域経済の活性化とキャッシュレス決済利用のさらなる促進を目的に、官民協働で地域に貢献していきます。

（注1）一部対象外の店舗があります。

（注2）コード表示・QR読み取り・セルフの支払いが対象です。オンラインの支払いは対象外です。

（注3）還元ポイントの上限は、1人1回あたり3,000ポイント、期間中最大5,000ポイントまでです。

（注4）

・ポイント還元には条件があります。以下、詳細ページをご確認ください。

https://pay.rakuten.co.jp/topics/pointprogram/

・一部対象外の店舗および支払い方法があります。対象外の店舗は詳細ページをご確認ください。

https://pay.rakuten.co.jp/campaign/2020/pointprogram/rule/shop/

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57042/table/691_1_8d88bb9638eec46607f408333081f63f.jpg?v=202511010128 ]

※対象店舗の確認方法などの詳細は、後日公開予定のキャンペーンページでご確認ください。

現在実施中のキャンペーン一覧ページ：https://pay.rakuten.co.jp/campaign/

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

以上