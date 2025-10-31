【ＢＳ日テレ】おぎやはぎ矢作が絶句 まさかのサプライズ…？「とんでもないクルマに乗ってるな！」≪おぎやはぎの愛車遍歴≫

株式会社ＢＳ日本

「おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE！」11月1日(土)よる9時からの放送は、「土屋圭市の愛車遍歴的チューニングカー・モーターショー」をお送りします！“ドリフトキング”ことレーシングドライバー土屋圭市さんを招き、番組視聴者が愛と情熱を込めたキメキメのチューニングカーを品評します！

3台のオーナーさんの中には、MCのおぎやはぎ・矢作兼さんゆかりの人も登場するサプライズも。矢作も驚きの事態に…。

■恒例？土屋いじり「あの人すぐに来るから…」

4月に放送されたチャレンジ企画の大反響を受けて、今回からレギュラー企画に昇格した、チューニングカー・モーターショー。前回放送で出演希望者を募ったところ、アシスタントの今井優杏いわく「事件ですよ。異常事態」というほど多数の応募が…。市販車をいじらせたら天下一品の土屋さんとともに、クルマ好きの視聴者たちの自慢の愛車が3台登場！最近、出演頻度が多いことから、小木博明は「あの人すぐ来るから…」と、いつものようにいじり気味に紹介。土屋さんは「呼ばれたから来たの！結構忙しいの、俺！」と猛反論！和気あいあいとした雰囲気でスタートだ。

今回のテーマは4、5ドア車。最初に登場したのは、ホンダ インテグラ TYPE R。登場するやいなや、土屋さんはプロの目で次々とチューニングポイントを言い当てていく。「マニアックですよ、これを選ぶのは」と感心しきりだ。チューニングマシンだけに、ポテンシャルをどこまで出して欲しいかは自己責任。ハンドルをにぎる土屋さんに、どこまで攻めるかを決めてもらう“イケルメーター”も登場。果たしてオーナーさんの判断は…。

いよいよ実車。攻め攻めの走りに、ちょっとしたハプニングも起こる。コースを走りながら、オーナーさんにチューニングの助言を送る、優しい土屋さんであった。

■墓場まで一緒に行きたい愛車

続いては、トヨタ アルテッツァが登場。98-99年の日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞した格式高い1台だ。オーナーさんは「自分と一緒に墓場に行きたいですね」と、今後も大事に乗りたいと懇願するが、ドリキン土屋さんの容赦ない走りっぷりで性能を引き出していく。

最後に登場したのは、土屋さんも一見、「見たことない…」と驚く1台。しかし、グッドデザイン賞を受賞するなど、そのデザイン性が高く評価された国産車だ。なんと、ラリーやダートレースのために、性能を向上させたという、エッジの効いたセッティング。さらに驚かせたのは、そのオーナーさんだ。矢作が「とんでもないクルマに乗ってるな！」と目を丸くした、そのオーナーさんの正体とは？

パーツをオークションサイトで買い集めたというオーナーさん。魂を込めた1台に、ステアリングを握った土屋さんがまさかのジャッジを下す！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=23UIPNG6D1A ]

