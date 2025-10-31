「RIZIN」PIICA＋クリアパスケースが登場！！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、日本を代表する格闘技イベント「RIZIN」のPIICA＋パスケース(全18種、ランダム)の予約受付を、2025年10月31日（金）12時より、プレミアムバンダイ内のキャラクターグッズショップ「バンコレ！」にて開始いたします。

商品ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000238790/

■商品概要

【商品特徴】

お手持ちのICカードに重ねてピッとかざすと電波をキャッチしてピカッと光るカード！

パスケースに重ねて入れるだけでOK！（LED内蔵／電池不要）

【使用方法】

この「PIICA(R)ピーカ(R)」は、非接触型ICカードリーダー機にかざすと発光します。

お手持ちのICカードに重ねてパスケースなどに入れてかざしてください。

交通系ICカード（自動改札機）、電子マネーICカード（コンビニや自販機など電子マネー決済機）、IDカード（IDチェック機）などでご利用いただけます。

尚、発光の仕方は、機械によって変わることがあります。

【デザイン・仕様】

今回は、全18種選手ラインナップ。

階級ごとに統一された背景色に、各選手の特徴を詰め込んだデザインとなっております。

発光時には、各選手の異名とサインが浮かび上がってきます。

【販売ルート】

バンダイ キャラクターファッションサイト「バンコレ！」、他未定

【予約期間】

2025年10月31日(金)12時～2025年12月4日(木)23時

【商品お届け】

2026年3月発送予定

※本商品は、インターネット上でくじを回してご購入いただく商品です。引き当てたアイテムはその場で確認できます。

※画像は開発中のものです。製造上の制約等により、仕様、色調等が商品と異なる場合がございます。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※お届け時期を変更し、ご注文を承る場合がございます。

※準備数に限りがございます。準備数に達した場合、早期にご注文の受付を終了させていただく場合があります。

(C)RIZIN FF



■RIZIN FIGHTING FEDERATION とは

RIZIN FIGHTING FEDERATION(ライジンファイティングフェデレーション)は、MMA(総合格闘技)、キックボクシングの試合を開催・運営するフェデレーション(競技会)です。

RIZIN という舞台は競技であり、文化であり、娯楽であり、そして観る者に勇気や感動を与え、ときに人の人生すら変えてしまうような感動と興奮をもたらす極上のエンターテインメントを目指しています。

RIZIN(ライジン)というタイトルには、日本古来より伝わる雷(いかずち)の神である「雷神」と、陽が昇る「rise（rising）」という意味が込められ、「最終」「究極」という意味を持つアルファベットの最後の文字「Z」を入れることで、「永遠に昇り続ける、輝き続ける舞台」という目標や意志をこのタイトルに掲げられています。

■キャラクターグッズ・ファッションサイト「バンコレ！」とは

バンダイのキャラクターファッションアイテムや雑貨を取り扱うショップです。

キャラクターが大好きなあなたへ、普段使い出来るグッズや、なりきりファッションアイテムなどを提案します。特撮からアニメ、マンガ、ゲームなどあらゆるキャラクターファッションアイテムを取り揃えています。公式X（Twitter）では最新の商品情報のほか、プレゼントキャンペーンなどもお知らせしています。

「バンコレ！」 https://p-bandai.jp/fashion/

『バンコレ！』公式X（Twitter） https://twitter.com/BANDAIFN

■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は、バンダイナムコグループ公式通販サイトとして2009年4月に日本国内でのサービスを開始し、2024年に開設15周年を迎えます。

“アナタらしい「プレミアム」との出会い。”をコンセプトに、同サイトでしか買えない限定商品のほか、人気キャラクター商品を数多くラインアップし、多様化するファンのニーズに応えるECサイトとして展開しています。

今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

プラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/