”風呂キャンセル界隈”で話題、鈴木Mob. 1st写真集が11月5日発売、”前代未聞”怒涛のお風呂ロケを敢行

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店は”風呂キャンセル界隈”として話題を呼ぶ、鈴木Mob.（すずきもぶ）の1st写真集『鈴木Mob. 1st写真集 前代未聞』を11月5日（水）に発売致します。

『鈴木Mob. 1st写真集 前代未聞』（徳間書店） 撮影／藤本和典

6人組アイドルグループ「煌めき☆アンフォレント」のメンバーとして活躍している鈴木Mob.。面倒となりお風呂やシャワーに入ることを辞めてしまう“風呂キャンセル界隈”として、TV番組に出演し大きな話題を呼びました。そのほかにも日本武道館でのワンマンライブ開催や有限会社MMG JAPANの取締役就任など話題に事欠かない存在です。

そんな彼女の1st写真集は、秘湯をはじめ、大浴場、家風呂など様々な“お風呂”に赴き、脱・風呂キャンセル界隈を目指しました。さらに、配信で住所バレしたリアル自宅でのロケ、愛猫とのコラボなど“前代未聞”な撮影に挑戦。「お尻スポンサー」としても名を馳せた美尻と、アバンギャルドな衣装の数々……誰も見たことのないセクシーかつアーティスティックな写真集が完成しました。

これまでのアイドル写真集とは一線を画す意欲的な写真集はファンのみならず必見の内容となっています。

また、11月3日（月・祝）には書泉グランデ7階にて、11月20日（木）には書泉ブックタワーにて発売記念イベントの開催も決定。制作過程で使用した実際の色校に落書きしてプレゼントとする特典など、鈴木Mob.らしいイベントになっています。

『鈴木Mob. 1st写真集 前代未聞』（徳間書店） 撮影／藤本和典『鈴木Mob. 1st写真集 前代未聞』（徳間書店） 撮影／藤本和典『鈴木Mob. 1st写真集 前代未聞』（徳間書店） 撮影／藤本和典『鈴木Mob. 1st写真集 前代未聞』（徳間書店） 撮影／藤本和典

【イベント情報】

●11月3日（月・祝）

日時：2025年11月3日（月・祝）／開演日時17:00

場所：書泉グランデ7階（神保町）

東京都千代田区神田神保町1-3-2

イベント詳細：https://t.livepocket.jp/e/lip5g

●11月20日（木）

日時：2025年11月20日（木）開演日時 18:30

場所：書泉ブックタワー (東京都)

東京都千代田区神田佐久間町1-11-1

イベント詳細：https://t.livepocket.jp/e/x1_af

【商品概要】

『鈴木Mob. 1st写真集 前代未聞』

発売日：2025年11月5日（水）

定価：3,960円（税込）

ISBN：978-4-19-866060-4

発行：徳間書店

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4198660603

■本件に関する報道関係者のお問い合わせ先

【徳間書店PR窓口】

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp（★は＠に変換してお送りください）