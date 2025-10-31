【2025年最新調査】AIが選んだメガネブランドランキング TOP10を発表！1位は「JINS」
業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、生成AIの回答データを集計・分析した独自調査『AIが選んだメガネブランドランキング』を発表しました。
調査サマリー
- 【メガネ】関連クエリでの言及率No.1ブランドは「JINS」
- AIモデルにより言及ブランドに違いが見られた
調査概要
- 調査対象：生成AI（ChatGPT / Gemini ）の回答に含まれるブランド
- 調査日：2025年10月29日
- 調査方法：【メガネ】に関連するクエリを生成AI（ChatGPT・Gemini）に繰り返し質問し、回答に含まれるブランドを抽出し言及数を集計 ※Web検索は未実施
調査内容
ここからは、独自調査で明らかとなった調査結果の一部をご紹介します。
＜AIが選んだメガネブランドランキングTOP10＞
1位：JINS
2位：Zoff
3位：OWNDAYS
4位：999.9
5位：OLIVER PEOPLES
6位：金子眼鏡
7位：MASUNAGA
8位：眼鏡市場
9位：OAKLEY
10位：Oh My Glasses TOKYO
＜AIモデル別（ChatGPT/Gemini）言及ブランドの違い＞
本調査では、ChatGPTとGeminiに、メンズフォーマルに関連する検索クエリで質問を投げかけ、回答に含まれるブランドを比較しています。その結果、両モデルで挙げられるブランドに差があることが分かりました。
その他、調査で使用した検索クエリ例や言及ブランドについては、調査資料をご覧ください。
業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは
訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。
訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。
訪日ラボをもっとくわしく見る :
https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_ai_retail_glass
【会社概要】
会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_ai_retail_glass)）
所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F
代表者：渡邊 誠
設立：2015年9月
事業内容：
・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_ai_retail_glass)」の運営
・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202510_ai_retail_glass/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_ai_retail_glass)」の運営
・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_ai_retail_glass)」の運営
・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_ai_retail_glass)」の運営
