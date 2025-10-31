明治安田Jリーグ百年構想リーグ&2026-27シーズン | ツエーゲン金沢スタジアム飲食売店募集のご案内

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢(J3)では、明治安田Jリーグ百年構想リーグ&2026-27シーズンにスタジアム内飲食出店者として出店いただける店舗を募集いたします。

熱い応援や楽しいサッカー観戦に欠かせないスタジアムグルメ。

ツエーゲン金沢と共にホームゲームを盛り上げていただける店舗の皆様のご応募をお待ちしております。

スタジアム内飲食出店者募集要項

■出店場所

金沢ゴーゴーカレースタジアム

〒920-0012 石川県金沢市磯部町ロ75番地1



■出店募集店舗

スタジアム内コンコース売店3店舗



■出店契約期間

2026年2月1日～2027年6月30日(シーズン開幕は2026年2月下旬～3月上旬予定)

※2026年～2027年にかけてのシーズン移行に伴い、約1.5年(18カ月)におよぶシーズンとなります。

※約1.5年の中には約3～4カ月程度の「オフ期間」が含まれることを予めご了承ください。



■出店日程

上記出店契約期間内に開催されるクラブ主催・主管のホームゲームおよびイベント



■出店料

・メインコンコース1.5区画（28.84平方メートル ) ：165,000円(税込)／2026-2027シーズン

・バックコンコース1区画 （30.23平方メートル ）：165,000円(税込)／2026-2027シーズン



■販売ロイヤリティ

売上金額15％/1回



■出店募集期間

2025年11月1日(土)～11月30日(日)までの間を応募書類受付および一次審査期間とします



■募集期間～出店決定までのスケジュール

11月16日(日)および11月29日(土)ホームゲーム開催時に現地見学会を実施します。

※見学をご希望の場合、申込書へご記入ください。

■出店決定

2025年12月中旬

※出店可否を郵送にて通知いたします。選考に関するお問い合わせにはお答えできかねますのでご了承ください。



■出店決定以降のスケジュール

・2026年1月上旬：出店者説明会

・2026年2月上旬～中旬：出店に向けた準備期間

選考フロー

■選考方法

一次審査：書類選考

書類選考の結果は、応募受付後10営業日以内にメールまたはお電話にてご連絡差し上げます。



二次審査：面接

一次審査通過者のみ12月2日(火)～12月5日(金)の間に面接を実施します。



■応募方法

下記に記載する出店条件および出店規約をご了承の上、「2026-2027シーズンツエーゲン金沢スタジアムグルメ出店申込書」を印刷いただき、必要事項をご記入の上、必要書類を添えて下記までお申込み下さい。

※メール(PDFファイル)での送付も可。FAX は文字が潰れる為、不可とします

【要確認】2026～2027シーズン出店規約(https://www.zweigen-kanazawa.jp/files/upload/202510/29_094017.pdf)

【提出書類】2026～2027シーズン ツエーゲン金沢スタジアムグルメ出店申込書(https://www.zweigen-kanazawa.jp/files/upload/202510/29_094147.docx)

出店条件

１.ツエーゲン金沢ホームゲーム全試合および、ツエーゲン金沢が関係するスタジアムでのイベント等への出店を依頼された場合、出店が可能なこと

２.金沢市保健所から金沢ゴーゴーカレースタジアムでの飲食店営業許可を得ること

３.店舗内に設置する冷蔵庫や什器等を準備できること

４.営業責任者および使用人、主要取引先が反社会的勢力との関係を有することが無いこと

５.原則、出店責任者を決め出店の際には在勤、運営スタッフとして、５名以上配置できること

６.ツエーゲン金沢が定める出店料・ロイヤリティ料を支払うこと

７.ツエーゲン金沢が貸出す会計端末使用してキャッシュレスで販売すること(現金販売不可)

８.アプリ事前決済サービスでの販売に協力できること

９.店舗自慢の一品があること(看板メニュー）

１０.生ビールの販売をすること（クラブで指定した銘柄に準ずる）

１１.ドリンクカップはツエーゲン金沢のロゴプリント入りでクラブ指定商品を購入し使用すること

１２.ツエーゲン金沢が企画するグルメイベント、限定メニューの開発や商品パッケージの利用などに協力できること

参考 | 2025シーズン 出店店舗の様子

申込先(お問い合わせ先)

〒920-0059 石川県金沢市示野町西2番地

株式会社石川ツエーゲン事業企画部スタジアムグルメ担当宛

メールアドレス：sakamoto@zweigen-kanazawa.jp