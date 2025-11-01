【新規ご契約で必ずもらえる！】「カセットフー “スリム”」をプレゼント！イワタニの宅配天然水「富士の湧水」の「Happy Winter キャンペーン」を開始

岩谷産業株式会社

岩谷産業株式会社（本社：大阪・東京、社長：間島 𥶡）は、宅配天然水「富士の湧水（ゆうすい）」のウォーターサーバーを新規でご契約の方全員に「カセットフー “スリム”」 や「初回のお水（「富士の湧水」D-パック12L）2個」などをプレゼントする「Happy Winter キャンペーン」を、11月1日より開始します。

「富士の湧水」で、日々のくらしをもっと快適に。ご自宅でおいしい富士山の天然水が楽しめる生活を始めてみませんか？

- 「富士の湧水」とは

「富士の湧水」は、カセットこんろでおなじみの岩谷産業が2004年から展開する宅配天然水です。自然豊かな富士山北麓の「富士山景観形成地域」にある自社工場で、最新鋭の設備と徹底した品質管理により、玄武岩層によって長い歳月をかけて磨き抜かれた富士山の天然水を確かな安全・安心とともにお届けしています。また、モンドセレクションでは、飲料水部門にて優秀品質「金賞」を8年連続で受賞しています。世界に誇る富士山の天然水「富士の湧水」をこの機会にぜひお試しください。

■【「富士の湧水」公式サイト】 https://www.fujinoyusui.net/water/

1．キャンペーン概要

以下の「Happy Winter キャンペーン」WEBページより「富士の湧水」ウォーターサーバーを新規でお申し込みの上、ご契約いただいた方全員に、以下の特典を贈呈いたします。

【「Happy Winter キャンペーン」WEBページ】

URL：https://www.fujinoyusui.net/water/campaign/2025e

■キャンペーン特典- 「カセットフー “スリム”」マットな質感と空間に溶け込むデザインが人気のカセットこんろです。テーブル面からごとくまでの高さが74mmと薄型のため、お鍋の中身が見やすく、取り分けも簡単。冬のお鍋など、家族団らんの食卓で活躍します。- 「富士の湧水」サーバーレンタル料 1カ月900円（税込）初月無料- 初回のお水（「富士の湧水」D-パック 12L）2個 （3,398円（税込））プレゼント

■キャンペーン期間

2025年11月1日（土）～2026年1月31日（土）

※他キャンペーンとの併用はできません。

■お申し込み手順

STEP1 新規ご契約のお申し込み

「Happy Winter キャンペーン」のWEBページ(https://www.fujinoyusui.net/water/campaign/2025e)から、お申し込みフォームに必要事項をご入力の上「送信」してください。

STEP2 設置日のご連絡

最寄りの「富士の湧水」販売代理店より、ウォーターサーバー設置日時について、お電話にてご相談させていただきます。

STEP3 ご契約

ご契約後、ウォーターサーバーを設置時に、特典（「カセットフー “スリム”」と初回のお水（「富士の湧水」D-パック 12L）2個）をプレゼントいたします。

■ご注意事項

※お申し込み後、長期不在やその他の事由により、キャンペーン期間中にご契約に至らない場合は、ご応募の対象外となります。

※その他キャンペーンの特典との併用はできません。

※本特典の内容は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

【 キャンペーンに関するお問い合せ先 】

「富士の湧水」お客さまセンター

お問い合せフォームはこちら (https://www.fujinoyusui.net/water/inquiry/index.php)

電話番号：0120-552-223

受付時間：9:00～17:30（日、祝、年末年始を除く）

2.「富士の湧水」の特徴

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48859/table/150_1_924afb9b83fe61d4b26c6f8bc712253a.jpg?v=202511010128 ]

富士山標高950mの選び抜かれた場所に自社工場があり、富士山が数十年の歳月をかけて磨いたお水を、地下200mを超える深井戸からくみ上げてお届けします。

富士箱根伊豆国立公園の中にある「富士の湧水 山梨工場」[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48859/table/150_2_ee27d197c85f377563f7b5c3733f60fa.jpg?v=202511010128 ]

工場内では最新鋭の設備により、採水から出荷までの生産工程をすべてオートメーション化。お水は3段階のろ過を経て、医薬品製造工場や精密機械工場レベル（クラス10,000）のクリーンルームで、食品衛生法に定める加熱殺菌に加え、加熱充填による容器の殺菌を行い、充填後も複数の厳しい検査を経た上で出荷するなど徹底した衛生管理を行っています。

こうした品質管理体制が認められ、「富士の湧水」製造工場では、食品安全マネジメントシステム「ISO 22000」の認証および、さらに厳しい品質管理が求められる食品安全におけるトップランクの国際規格「FSSC 22000」の認証も取得しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/48859/table/150_3_b6646ffa1997f47234d9f18dcba7cd29.jpg?v=202511010128 ]

以下の4つの機能で便利に、そして安全・安心にお水をお飲みいただけます。

・冷水・弱冷・温水・高温の「4段階の温度調節機能」

・サーバー内を清潔に保つ「自動クリーニング機能」

・思わぬ事故や誤作動を防ぐ「二重のチャイルドロック機能」

・消費電力を抑える「省エネモード」

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/48859/table/150_4_f44b34b897b552a5d581ad2abb782dc1.jpg?v=202511010128 ]

停電時などでサーバーが使用できなくなった場合でも、非常用コック（別売）を使用すれば注水が可能です。また、密閉構造のボトルパックのため、賞味期限が2年間と長く、非常用の備蓄水としてもおすすめです。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/48859/table/150_5_6e670285b673df9fdb856443bd8a2446.jpg?v=202511010128 ]

業界最安クラスの天然水で、月々のご注文ノルマはございません。お好きなタイミングでお好きな分だけご注文いただけます。

※お水（D-パック）は、2個単位での出荷となります。