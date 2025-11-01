鈴木福・泉谷星奈に続け！「赤ちゃんモデル総選挙 2026」開催！11/1(土)より募集開始
企画概要
鈴木福や泉谷星奈など、多くのタレントが赤ちゃんの頃から所属しているテアトルアカデミー。この度、北は北海道、南は沖縄まで、全国からかわいい赤ちゃんを大募集いたします！
見事グランプリに選ばれた方は、特設サイトや雑誌など各メディアへの出演が確約となる、年に一度の特別企画です。
▼オーディション詳細・前回のグランプリ紹介はこちら
オーディション概要
1980年の創業以来、さまざまな分野で活躍するタレントを輩出し続けてきたテアトルアカデミーの広告モデルとして、特設WEBサイトや雑誌の広告ページに出演いただく方を選出するオーディションです。
対象期間中にテアトルアカデミーのオーディションに参加し、合格後入所した方の中から、全国7ブロック（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州沖縄）ごとにファイナリストを1名ずつ選出。
その後、テアトルアカデミー公式Instagramにて投票を実施。いいね数によりグランプリ1名を決定いたします。
グランプリ受賞者は人気ベビー雑誌や特設WEBサイトへの掲載が確約。
また、この出演をきっかけにテアトルアカデミーがお子さまを全力バックアップいたします。今後、CMやドラマなどへの出演につながる可能性も！
40年にわたって築き上げてきた経験と実績をもつテアトルアカデミーによるバックアップのもと、芸能界デビューへの第一歩を踏み出すことができる特別企画です。
グランプリ決定までの流れ
・STEP1：エントリー
エントリーフォームに必要事項を記入し、写真を添付して送信してください。
・STEP2：書類審査
書類審査を通過した方には、オーディション日程をご案内します。
・STEP3：オーディション
全国に展開するテアトルアカデミー各校にて開催される対面のオーディション、またはご自宅から受験できるオンラインオーディションにご参加いただきます。
・STEP4：ファイナリスト選出
全国7ブロック（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州沖縄）ごとのファイナリストを選出。
テアトルアカデミー公式Instagramにてファイナリストを発表いたします。
・STEP5：投票～結果発表
投票期間中に最も多くの「いいね」を集めた方がグランプリに決定。
結果は特設WEBサイト上にて発表となります。
投票期間は2025年6月末、グランプリ受賞者の決定は2026年7月頃を予定しております。
※スケジュールは変更となる可能性があります。
オーディション詳細
【応募期間】
2025年11月1日（土）～2025年1月29日（木）
※対象の方が期間内にテアトルアカデミーの入所オーディションへ応募された場合、本キャンペーンへも自動エントリーとなります。
【応募対象】※応募時点
全国の0～2歳の赤ちゃん（男女）
【オーディション会場】
≪テアトルアカデミー札幌校≫
〒003-0003
北海道札幌市白石区東札幌3条1丁目1-1
ラソラ札幌 Ａtown 1F
≪テアトルアカデミー仙台校≫
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町3-6-18
勾当台イーストビルB1F
≪テアトルアカデミー東京校≫
〒169-0051
東京都新宿区西早稲田3-14-3
≪テアトルアカデミー立川校≫
〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18
粂川第二ビル3F
≪テアトルアカデミー横浜校≫
〒231-0016
神奈川県横浜市中区真砂町3-33
セルテ4F
≪テアトルアカデミー名古屋校≫
〒464-0841
愛知県名古屋市千種区覚王山通8-70-1
サンクレア池下4F
≪テアトルアカデミー大阪校≫
〒540-6591
大阪府大阪市中央区大手前1-7-31
天満橋OMMビルB2F
≪テアトルアカデミー西宮校≫
〒662-0911
兵庫県西宮市池田町9-20
BRICK COURT西宮1F・2F
≪テアトルアカデミー岡山校≫
〒700-0977
岡山県岡山市北区問屋町23-101
スタジオバース問屋町
≪テアトルアカデミー福岡校≫
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-1
事務所概要
【テアトルアカデミー】
全国12拠点に事務所・スタジオを展開し、マネジメントを行う芸能プロダクション。1980年の創業以来、さまざまな分野で活躍できるタレントを輩出し続けている。2020年に創業40周年を迎え、「PRODUCTION(プロダクション)」「TRAINING(育成)」「CREATIVE(制作)」の三本柱を軸に、新たな取り組みを進めている。
