『かたぎり塾』、年末のトレーニングを応援する「あなたのトレーニングブーストキャンペーン」を開催！

caname株式会社

全国に300店舗以上を展開するパーソナルトレーニングジム「かたぎり塾」を運営するcaname株式会社（本社：東京都渋谷区本町4-12-7 泉西新宿ビル4F、代表取締役 伊藤健一郎）は、「あなたのトレーニングブーストキャンペーン」を開催することをお知らせいたします。

■「あなたのトレーニングブーストキャンペーン」概要

来年こそはトレーニングを始めよう、と考えているあなたへ。 新年を待たず、お得なこの機会にトレーニングを始めてみませんか？

あなたのスタートダッシュを応援するため、健康やトレーニングに役立つ豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンをご用意しました！

かたぎり塾にプラン会員として新規入会いただいたお客さま（応募不要で全員が対象）に、抽選で総勢250名様に豪華賞品をプレゼントいたします。詳細はかたぎり塾公式サイトのお知らせをご確認ください。

キャンペーン期間：2025年11月1日（土）～2025年12月28日（日）まで

賞品発送予定日：2026年1月中旬頃

※キャンペーン終了期間は店舗によって異なります。

※賞品を受け取るタイミング以前に、かたぎり塾会員の退会、月4／月8／ペアプランの解約および返金処理を行った場合、返金後の決済金額に関わらず賞品進呈が取り消しになります。

公式サイトお知らせ：https://katagirijuku.jp/news/boost_campaign/

■賞品内容

・Toffyノンフライオーブントースター（1名様）

・Vitantonio マイボトルブレンダー（19名様）

・メディキュット 着圧ソックス ショートM（30名様）

・サーモス 水筒 真空断熱ケータイマグ（40名様）

・魚沼産 コシヒカリ「雪椿」（60名様）

・Amazonギフトカード1,000円分（100名様）

かたぎり塾について

パーソナルトレーニングジムかたぎり塾は、2018年に1号店をオープンし「ボディマネジメントによって人々の生活を豊かにし、それらが生涯続くように小さな感動と拠り所を日々提供する」というミッションを実行するためにパーソナルジム運営をスタートしました。

かたぎり塾では、トレーナー資格を保有するパーソナルトレーナーがお客様の指導にあたり、お客さまの体質・骨格・生活リズムや達成したい目標に合わせて、オーダーメイドのトレーニングメニューをご提供させていただいております。

公式サイト：https://katagirijuku.jp/

会社概要

caname株式会社

〒151-0071

東京都渋谷区本町4-12-7泉西新宿ビル4F

◆ 代表取締役：伊藤健一郎

◆ 設立：2018年11月

◆ 資本金：1000万円

◆ コーポレートサイト：https://caname.co.jp/