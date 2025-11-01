劇場版アニメ「CLOVER」YouTubeで特別無料公開、本日配信スタート【CLAMP PREMIUM COLLECTION 7th「CLOVER」発売記念！】

株式会社講談社

人気マンガ「xxxHOLiC」「魔法騎士レイアース」などで知られる、CLAMPによるCLAMP PREMIUM COLLECTION 7th「CLOVER」第1巻が11月13日より、第2巻は12月12日より発売予定！これを記念しまして、講談社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、劇場版アニメ「CLOVER」を特別無料配信いたします。本日11月1日から12月31日までの期間限定配信となりますので、新装版と一緒にぜひお楽しみください！

「CLOVER」は、稀有な宿命を背負った少女スウと、その運命に絡みあう和彦が織りなす切なくて美しいストーリー。華麗な映像と優美な音楽でつづる、ミュージックムービーを絶対にお見逃しなく!!

劇場版アニメ「CLOVER」の動画はこちら：

https://youtu.be/II0wgkedhtw

再生リスト「『CLOVER』全1話 イッキ見！【期間限定】2025年12月31日(水)まで」：

https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34AeAWX57mGyhwv1bHiFtQVo&si=DyJZAQwYbjdd704f(https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34AeAWX57mGyhwv1bHiFtQVo&si=DyJZAQwYbjdd704f)

講談社が運営しているアニメ＆コミック専門チャンネル【フル☆アニメTV】：

https://www.youtube.com/c/fatv

新作がチェックできる！公式X（旧Twitter）： https://x.com/FullAnimeTV

劇場版アニメ「CLOVER」(全1話)配信スケジュール

2025年11月1日(土)～12月31日(水)

(c)CLAMP・ST・講談社/バンダイビジュアル

＜劇場版アニメ「CLOVER」＞

1999年に「劇場版カードキャプターさくら」の同時上映として公開された作品。稀有な宿命を背負った少女スウと、その運命に絡みあう和彦。

二人の切なくて美しいストーリーを、華麗な映像と優美な音楽でつづる、ミュージックムービー。

【スタッフ】原作：CLAMP／監督：高坂希太郎／キャラクターデザイン・作画監督：結城信輝／美術監督：山本二三／色彩設計：橋本 賢

テクニカルスーパーバイザー：八巻 碧／音響監督：本田保則 他

【キャスト】坂本真綾／谷山紀章／小沢寿美恵