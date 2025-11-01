【11月限定】旬の王者・上海蟹を味わう贅沢アラカルトが登場｜中国料理 神戸壺中天の月替わり企画

魅惑の上海蟹

明海グループ株式会社秋の味覚の王者・上海蟹が到着。芳醇な蟹味噌と繊細な身が、季節の贅沢を物語ります。

秋から冬にかけて旬を迎える「上海蟹」。

中国・江蘇省の名物として知られ、濃厚な蟹味噌と繊細な身の旨みが特徴です。

日本で一般的に食べられている蟹といえば、ズワイガニ、毛ガニ、タラバガニなど。

ズワイガニは甘みと繊維質の身、毛ガニは濃厚な味噌、タラバガニは食べ応えのある太い脚が魅力ですが、

上海蟹はそのどれとも異なる、小ぶりながらも凝縮された旨みと、芳醇な蟹味噌が最大の魅力。

神戸壺中天では、この上海蟹を使った2品を、料理長が中華の技で丁寧に仕上げました。

■ 上海蟹のふかひれスープ

高級食材の競演

上海蟹とふかひれが織りなす、贅沢な一杯。

期待が高まる瞬間

香りと艶が食欲を誘います。

とろりと沈むスプーン

濃厚な旨みを物語る。

贅沢な一杯

口に運ぶたびに広がる、上海蟹の深い余韻。

上海蟹のふかひれスープ（1人前 税込2,500円／2～3人前 税込3,500円）

高級食材の競演。

上海蟹の濃厚な旨みが、ふかひれの滑らかな舌触りと溶け合い、

一口ごとに深まる余韻が、贅沢な時間を演出します。

■蒸し上海蟹

蒸し立ての上海蟹が香り立つ瞬間。素材の力を引き出す、シンプルな贅沢。

蒸し上海蟹（1杯 税込6,000円／期間限定）

月替わりアラカルト企画について

『おすすめアラカルト』は、2025年10月よりスタートした新企画。

毎月、料理長が旬の食材を厳選し、季節の味覚を中華の技で表現した限定メニューをお届けしています。

その月だけの特別な味わいを、ぜひ逃さずお楽しみください。

提供期間：2025年11月1日～11月30日

ランチタイム・ディナータイムどちらの時間でもご注文頂けます

数量限定のため売り切れ次第終了となります。予めご了承下さい。

〈中国料理 神戸壺中天（こうべこちゅうてん）概要〉

店舗名 ： 中国料理 神戸壺中天

所在地 ： 〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地 明海ビル B1F Block32

営業時間 ： ランチ 11:00～14:30(L.O.14：00)／ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)

電話番号 ： 078-334-1002

アクセス ： JR三ノ宮/各線三宮駅から徒歩14分・JR元町駅/阪神元町駅から徒歩7分

HP URL ： https://www.kobekochuten.jp/

instagram： 毎日更新中！https://www.instagram.com/kobekochu32/

予約方法 ： 公式HP(https://kobekochuten.jp/reservation/)やお電話からも承っております。