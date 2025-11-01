『もしもネットが総理になったら』-迷惑行為の投稿炎上が相次ぐ今、私たちは“何のために発信するのか”

株式会社リリパット

もしもネットそのものが総理になったら... バズ数が法案を決め、影響力者が入閣し、発信しない人は“透明化”される--過剰最適化の社会を通して、人間らしさを取り戻す物語。

◆見どころ

・〈いいね〉が法案を決める国

審議より拡散力が重視され、現実性より“ウケ”が政治を動かす。

・承認欲求基本法

月一回の自己アピール投稿義務化。一定の反応を得られないと“社会的存在”から外れるという悪夢。

・インフルエンサー内閣

フォロワー数で大臣が選ばれ、政策はライブ配信のコメント流速で決まる--その滑稽さと疲弊。

・“静かな人”の失踪

バズらない声はログから消え、検索すらできなくなる。それでも届く“ほんとうの声”。

◆社会背景

最近では、ＳＮＳ上での迷惑行為動画が炎上するケースが後を絶ちません。

瞬間的な注目が“評価”と誤解され、過激な行為が拡散されていく。

『ネット総理』は、この“炎上経済”の連鎖にブレーキをかけ、「だれの、どんな声を大切にすべきか」を穏やかに問い直します。

◆書誌情報

・タイトル：妄想総理シリーズ 異次元編Vol.6 『もしもネットが総理になったら』

・著者：ひらかわ ゆうき

・フォーマット：Ａｍａｚｏｎ Ｋｉｎｄｌｅ（電子書籍）

・価格：\３００

・シリーズ：妄想総理シリーズ（家族編／職業編／異次元編／有名人編/ファンタジー編）

◆著者プロフィール

幼児教育・保育に長年携わり、親子や社会の姿を温かく見つめてきた。

「笑いながら考える」ユーモア作品を多数発表。

『妄想総理シリーズ』の他、代表作に『３コマ育児ストーリー』シリーズ、『ＡＩと話した7つのこと』シリーズ、『現代版イソップ童話』シリーズなど。