『もしもネットが総理になったら』-迷惑行為の投稿炎上が相次ぐ今、私たちは“何のために発信するのか”
株式会社リリパット
もしもネットそのものが総理になったら... バズ数が法案を決め、影響力者が入閣し、発信しない人は“透明化”される--過剰最適化の社会を通して、人間らしさを取り戻す物語。
◆見どころ
・〈いいね〉が法案を決める国
審議より拡散力が重視され、現実性より“ウケ”が政治を動かす。
・承認欲求基本法
月一回の自己アピール投稿義務化。一定の反応を得られないと“社会的存在”から外れるという悪夢。
・インフルエンサー内閣
フォロワー数で大臣が選ばれ、政策はライブ配信のコメント流速で決まる--その滑稽さと疲弊。
・“静かな人”の失踪
バズらない声はログから消え、検索すらできなくなる。それでも届く“ほんとうの声”。
◆社会背景
最近では、ＳＮＳ上での迷惑行為動画が炎上するケースが後を絶ちません。
瞬間的な注目が“評価”と誤解され、過激な行為が拡散されていく。
『ネット総理』は、この“炎上経済”の連鎖にブレーキをかけ、「だれの、どんな声を大切にすべきか」を穏やかに問い直します。
◆書誌情報
・タイトル：妄想総理シリーズ 異次元編Vol.6 『もしもネットが総理になったら』
・著者：ひらかわ ゆうき
・フォーマット：Ａｍａｚｏｎ Ｋｉｎｄｌｅ（電子書籍）
・価格：\３００
・シリーズ：妄想総理シリーズ（家族編／職業編／異次元編／有名人編/ファンタジー編）
◆著者プロフィール
幼児教育・保育に長年携わり、親子や社会の姿を温かく見つめてきた。
「笑いながら考える」ユーモア作品を多数発表。
『妄想総理シリーズ』の他、代表作に『３コマ育児ストーリー』シリーズ、『ＡＩと話した7つのこと』シリーズ、『現代版イソップ童話』シリーズなど。