「勇者ヨシヒコ」「今日から俺は!!」の福田雄一が贈る、本拠地ブラボーカンパニー本公演！下北沢駅前劇場にて開演！

ロングランプランニング株式会社

ブラボーカンパニー主催、第36回下北沢演劇祭参加作品 ブラボーカンパニープロデュース 天晴お気楽事務所 第46回公演『下北沢フライドプレイ』が2026年2月7日 (土) ～ 2026年2月11日 (水・祝)に下北沢駅前劇場（東京都 世田谷区 北沢 2-11-8）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2025年11月1日(土) 10:00 より予約受付開始です。

2025年11月1日10:00発売開始 :http://confetti-web.com/@/bravoco2025

公式ホームページ

https://www.bravo-company.net/

こんな僕でも大きな劇場でたくさんミュージカルをやらせて頂けるようになりました。劇場が大きいですから、お預かりする役者さんも豪華です。これ、絶対にスベるわけにはいかないんですよ。たくさんのファンの皆様のご期待に応えたいわけですよ。でもね、稽古してる時に葛藤があるんです。「俺的にはこっちの方が好きだけど、お客さんはこっちが好きだろうなあ」っていう。もちろんミュージカルでは後者を選択します。お客様ファースト！でもね、僕にとって思い切りスベれる場所がひとつだけあるんです。それがブラボーカンパニー。とにかくここの役者だけはどんだけスベってもへっちゃら！だから、僕の笑い純度100%を味わって頂けるのはブラボーカンパニーだけ！

今回もスベるのを恐れず、大好きな笑いをどんどん投げつけますよーっ！



ブラボーカンパニー主宰・福田雄一

団体概要

ブラボーカンパニー

劇団名『天晴◎お気楽事務所』。

1990年4月、成城大学演劇部を母体に旗揚げ。

当初よりコメディ色の強い作品を続々発表。

大学内小劇場にて5年間で18本の公演を行う。

1995年より活動を外部へ移す。

公演概要

第36回下北沢演劇祭参加作品

ブラボーカンパニープロデュース 天晴お気楽事務所 第46回公演

『下北沢フライドプレイ』





公演期間：2026年2月7日 (土) ～ 2026年2月11日 (水・祝)

会場：下北沢駅前劇場（東京都 世田谷区 北沢 2-11-8）



■出演者

野村啓介・鎌倉太郎・金子伸哉・保坂 聡・山本泰弘・佐藤正和



■スタッフ

脚本・演出：福田雄一



舞台監督：野口研一郎

照明：高野由美絵

音響：岡村崇梓

美術：大島広子

衣装：神波憲人・外山文子

宣伝美術・映像：加藤和博

宣伝写真：MASA HAMANOI

票券：遠藤いづみ

制作：高橋ひろみ・一瀬江身

協力：浅津明子・勝田香子・唐沢由美子・坂田繭子・杉山麻衣子・豊川誠子・門司真理菜

フレグランスプロダクション・仕事・ゴツプロ合同会社

企画製作：ブラボーカンパニー



■公演スケジュール

2026年2月7日(土)～11日（水祝）

2月7日(土)18時

2月8日(日)13時・18時

2月9日(月)19時

2月10日(火)14時・19時

2月11日(水祝)14時

※開場は、開演の30分前



■チケット料金

一般：4,800円

U-22割引：3,000円（22歳以下・要証明書）

（全席自由・税込）

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com