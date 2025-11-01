万能グローブ ガラパゴスダイナモス結成20周年記念公演は、あの名作の再演！東京にて上演決定

ロングランプランニング株式会社

万能グローブ ガラパゴスダイナモス主催、20周年記念公演 第34回公演『西のメリーゴーランド』が2025年12月25日 (木) ～ 2025年12月28日 (日)に下北沢駅前劇場（東京都 世田谷区 北沢 2-11-8）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケットはコチラ :http://confetti-web.com/@/nishimeri-saien

公式ホームページ

https://www.galapagos-dynamos.com/nishimeri-saien

結成20周年の節目に、代表作が待望の再演！

20周年という節目に劇団の原点である「ワンシチュエーションコメディ」の代表作をさらに進化させて再演します。

あらすじ

ある通夜の夜。

個人を偲びアルバムをめくり思い出話に花を咲かす。

そんなありふれた夜に紛れ込んでいたのは、生まれ変わりを斡旋すると謳う業者だった。



歪む空間、飛び交う魂。

いつのまにか、あの世とこの世に迷い込んだバラバラの家族。



彼らに残された、家族でいられる最後の時間。

生まれ変わりと親子の絆、輪廻の途中のSFワンシチュエーションコメディ！

公演概要

万能グローブ ガラパゴスダイナモス 20周年記念公演 第34回公演

『西のメリーゴーランド』



公演期間：2025年12月25日 (木) ～ 2025年12月28日 (日)

会場：下北沢駅前劇場（東京都 世田谷区 北沢 2-11-8）



■出演者

椎木樹人、山崎瑞穂、石井実可子、野間銀智、澤柳省吾、つじむらかほ

青野大輔、富永真由、樅山幸音（以上、万能グローブガラパゴスダイナモス）

原岡梨絵子（劇団ショーマンシップ）



■スタッフ

作・演出：川口大樹



■公演スケジュール

2025年12月25日(木) 19:00

2025年12月26日(金) 13:00

2025年12月26日(金) 19:00

2025年12月27日(土) 13:00

2025年12月27日(土) 18:00 ◆

2025年12月28日(日) 13:00

※開場は開演の30分前

◆ガラパ名物「生コメンタリー」（無料）



■チケット料金

前売券：4,500円

U-25券：3,000円

※25歳以下限定／要身分証明書

（全席自由・税込）

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com