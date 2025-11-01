万能グローブ ガラパゴスダイナモス結成20周年記念公演は、あの名作の再演！東京にて上演決定
万能グローブ ガラパゴスダイナモス主催、20周年記念公演 第34回公演『西のメリーゴーランド』が2025年12月25日 (木) ～ 2025年12月28日 (日)に下北沢駅前劇場（東京都 世田谷区 北沢 2-11-8）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
チケットはコチラ :
http://confetti-web.com/@/nishimeri-saien
公式ホームページ
https://www.galapagos-dynamos.com/nishimeri-saien
結成20周年の節目に、代表作が待望の再演！
20周年という節目に劇団の原点である「ワンシチュエーションコメディ」の代表作をさらに進化させて再演します。
あらすじ
ある通夜の夜。
個人を偲びアルバムをめくり思い出話に花を咲かす。
そんなありふれた夜に紛れ込んでいたのは、生まれ変わりを斡旋すると謳う業者だった。
歪む空間、飛び交う魂。
いつのまにか、あの世とこの世に迷い込んだバラバラの家族。
彼らに残された、家族でいられる最後の時間。
生まれ変わりと親子の絆、輪廻の途中のSFワンシチュエーションコメディ！
公演概要
万能グローブ ガラパゴスダイナモス 20周年記念公演 第34回公演
『西のメリーゴーランド』
公演期間：2025年12月25日 (木) ～ 2025年12月28日 (日)
会場：下北沢駅前劇場（東京都 世田谷区 北沢 2-11-8）
■出演者
椎木樹人、山崎瑞穂、石井実可子、野間銀智、澤柳省吾、つじむらかほ
青野大輔、富永真由、樅山幸音（以上、万能グローブガラパゴスダイナモス）
原岡梨絵子（劇団ショーマンシップ）
■スタッフ
作・演出：川口大樹
■公演スケジュール
2025年12月25日(木) 19:00
2025年12月26日(金) 13:00
2025年12月26日(金) 19:00
2025年12月27日(土) 13:00
2025年12月27日(土) 18:00 ◆
2025年12月28日(日) 13:00
※開場は開演の30分前
◆ガラパ名物「生コメンタリー」（無料）
■チケット料金
前売券：4,500円
U-25券：3,000円
※25歳以下限定／要身分証明書
（全席自由・税込）
チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com