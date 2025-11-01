【名古屋エリアに2店舗目】ヘッドコンシェルジュが『名駅店』を10/31(金)にオープン。

ヘッドコンシェルジュ株式会社

ヘッドコンシェルジュ名駅店

全国でヘッドスパ専門店営む“ヘッドコンシェルジュ株式会社”は、新たに名古屋エリアに2店舗目となる『名駅店』を10/31(金)にオープンした。


それに合わせ、旧「ヘッドコンシェルジュ名古屋店」は名前を変え「ヘッドコンシェルジュ栄店」となり、より多くのお客様からのニーズに応えられる体制となった。



旧名古屋店はヘッドコンシェルジュ初の中部エリア進出であったが、名古屋エリアへのオープンを心待ちにする声は以前から多く、その人気の高さから連日満席をいただいており、今回の名駅店オープンを決めた。




受付

「名古屋駅」から徒歩3分というアクセスの良さも魅力。


立地の良さだけでなく内装にもこだわり、受付は明るく開放的な空間となった。



もちろんこだわりのヘッドスパ技術とホスピタリティは変わらず、さらに日々磨きをかけ、より多くのお客様に満足いただけるだろう。


ヘッドコンシェルジュは今期新店舗オープン予定が続く。新たなエリア進出も控えていることから、美容業界ではますます目の離せない存在となるだろう。



▼【名駅店住所】


〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南1-16-26
名駅南Libertyビル2F


アクセス：JR/名鉄/近鉄「名古屋」徒歩3分



▼【栄店】


〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄3-7-2
KOTOBUKI BLDG. 6F


アクセス：東山線 「栄」 S7a出口より徒歩3分



公式HP :https://headconcierge.jp/


公式Web Store▶︎https://www.shop.headconcierge.jp(https://www.shop.headconcierge.jp/)


・Instagram:https://www.instagram.com/headconcierge/


・YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCA3zV00Wq4hb4jI1iX1zVrA


・TikTok:https://www.tiktok.com/@headconcierge?lang=ja-JP


・X:https://mobile.x.com/head_concierge/highlights