SNSで話題沸騰のアート企画、ついに第3章へ！“描く体験”が未来を変える【WHATAWON ART WALL PROJECT】

大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」が展開するアートプロジェクト【WHATAWON ART WALL PROJECT】が、いよいよ第3回を迎えます。

このプロジェクトは、施設中央にそびえる巨大モニュメント「WWW」をキャンバスに、若手アーティストが自由な発想で彩るライブアート企画。

アートを通じて地域と人をつなぎ、創造の場を広げる取り組みとして2023年より実施されています。

第3回となる今回は、さらに自由に、さらに大胆に。“あなたの色”が、まちのシンボルを塗り替えます。

■「描く瞬間が、まちを変える」

“見るアート”から“感じるアート”へ。

「WHATAWON ART WALL PROJECT」は、アートの力で地域に新しい風景を生み出す取り組みです。

第1回・第2回では、若手アーティストたちがそれぞれの感性を生かして巨大モニュメント「WWW」を彩り、その制作風景や完成作品は、来場者が写真に収めるフォトスポットとしても親しまれました。

▼ 過去開催の様子

制作の瞬間を間近で見られるライブ感が、プロジェクトの大きな魅力のひとつ。

アートを通じて生まれる新しい交流が、ワタワンの風景を少しずつ変えていきました。

■ テーマは『自由』― 描くのはあなたの感性。

▲ 第一回開催

既存のスタイルにとらわれず、アーティスト一人ひとりの発想と個性を尊重した表現を募集します。

制作は平日1日を予定しており、来場者が観覧可能なライブペイント形式で実施されます。

■ 募集概要 ■

名称：WHATAWON ART WALL PROJECT（ワタワン アートウォールプロジェクト）

内容：施設内モニュメント「WWW」へのペイント制作（1日制作・応相談）

テーマ：自由（前回に続き、ジャンル・スタイルを問わない自由な表現を募集）

制作日：営業日時内（平日のみ）

応募方法：下記QRコード、または申込フォームよりエントリー

応募締切：2025年11月15日（土）

開催地：WHATAWON（大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1）

選考方法：応募内容をもとに事務局で審査の上、採用者へメールにてご連絡いたします。

※応募多数の場合は、作品内容・テーマ性・実現性をふまえて選定させていただきます。

観覧について：制作当日は来場者による観覧が可能です（無料）

※完成作品はWHATAWON内に常設展示されます。

▼ お問い合わせ先

株式会社antiqua（ワタワン運営事務局）

E-mail：whatawon.ecru@antiqua.co.jp

WHATAWONについて

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。

大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール

『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

