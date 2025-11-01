『おねがい社長！』人気声優・生天目仁美さんが演じる新秘書が登場！
会社経営シミュレーションゲーム「おねがい社長！」に新規秘書、神託のダンサー「アヌケーテ（CV:生天目仁美）」が2025年11月1日（土）から登場します。CV公開記念の抽選イベントも開催されますので、ぜひお見逃しなく！
新秘書紹介
キャラクター名：アヌケーテ
キャラクター設定：星を追いかけるさすらい人の集まり、さすらいの占星術団団長の娘。名前はエジプト神話のナイル川の女神から由来するもの。
団長代理兼祭事・踊り子のような存在で、行き交う人たちの絆を結ぶ。
幼い頃から数多の出会いや別れを見てきたため、浮世離れした神聖な気質を感じさせる。
収録ボイスの一部：
「ようこそ、さすらいの占星術団のキャンプへ。私はここの団長代理を務める、アヌケ―テよ。」
「社長、落ち着かないようね。よければ、私が癒してあげましょうか？」
「社長、少しふらふらしてない？このスイレンのお香を使ってみてね。きっといい夢を見られるはずよ。」
新秘書はイベント「海島宝探し」にて入手可能！「親交イベント」を通じて、優雅な舞姫と初めて出会うストーリーを体験できます。
イベント期間：2025年11月1日（土）～2025年11月7日（金）
CV公開記念抽選イベント
開催期間：2025年11月2日（日）～2025年11月7日（金）
抽選賞品：生天目仁美さん直筆サイン入り色紙×10名様、Amazonギフト券2000円分×15名様、Amazonギフト券1000円分×20名様
参加方法：１.おねがい社長！公式X「＠jponegai」をフォロー
２.イベントポストをリポストで応募完了！
参加はこちらから⇊
https://x.com/jponegai(https://x.com/jponegai)
▼ゲーム概要
タイトル：「おねがい社長～想像を超える都市逆襲RPG～」
ジャンル：会社経営シミュレーション
公 式 X：https://x.com/jponegai(https://x.com/jponegai)
ダウンロードURL：https://www.onegaishacho.jp(https://www.onegaishacho.jp)