「生活応援フェア」がリニューアル！オーダースーツ専門店 グローバルスタイルが『本格オーダースーツ1着19,000円（税込20,900円）』でご提供。物価高の今こそ本格オーダースーツを手に届く価格で。

グローバルスタイル株式会社

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）は、現在開催中の『生活応援フェア』をさらにお得な内容へとリニューアルいたしました。本格オーダースーツ1着を19,000円（税込20,900円）で提供いたします。

物価上昇や節約志向が高まる中、より多くのお客様に“自分にぴったりの一着”をお求めやすく体験していただけるよう企画しました。『生活応援フェア』は全国のグローバルスタイル全店にて実施中です。

物価高騰のなか、オーダースーツ需要が伸びている理由とは？

『生活応援フェア』の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/fair/seikatsu-ouen/“長く着られる一着”を選ぶ人が増えている理由

物価の上昇や実質賃金の低下が続き、多くの方が日々の出費を見直すなかでも、オーダースーツに対する関心はむしろ高まっています。その背景には、「大切な場面ではきちんとした印象を持たれたい」「既製品より、自分のサイズ・体型に合った一着を長く着たい」という意識の変化があります。

また、在宅勤務やビジネスカジュアルの浸透により、少ないスーツを大事に着る傾向が強まったことで、“本当に自分に合う一着”のニーズが高まりました。コストパフォーマンスを重視しながらも、印象や着心地に妥協しない。そんな今の時代だからこそ、オーダースーツが選ばれています。

節約志向の今だからこそ、オーダースーツを始めるチャンス

オーダースーツへの関心が高まる一方で、「品質の高いスーツは高額では」と感じる方も多いのではないでしょうか。そんな今だからこそ、グローバルスタイルでは『生活応援フェア』を初開催します。お客様の負担を少しでも軽減しながら、高品質なオーダースーツをより多くの方に体験していただけるよう、特別価格でご提供いたします。

「きちんと見せたい」「オーダースーツを初めて試してみたい」そんな思いに応えるフェアです。この機会に、あなたにぴったりの一着を手に入れてみませんか？

【生活応援フェア特別価格】

【対象スーツモデル】

【オーダースーツのBefore/After】

【ご注文の流れ】

グローバルスタイルではお得なフェアを多数開催！

「アンコンモデル」の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/model/uncon/[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=4SBc6Z0cgoc ]「ご来店予約」はこちら :https://www.global-style.jp/form/pfr_reserve/

グローバルスタイルでは、全店舗で豪華なフェアを開催しております。最新のトレンドから定番アイテムまで、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ「グローバルスタイル フェア」で検索して、自分に合ったフェアを見つけてみてください！

【GINZAグローバルスタイル 店舗一覧（11月1日時点）】

「グローバルスタイル フェア」で検索 :https://www.google.com/search?q=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB+%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2&rlz=1C1GCEU_jaJP1013JP1013&oq=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg9MgYIAhBFGD0yBggDEEUYPdIBCDMyNTdqMGoxqAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

【札幌】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 札幌パルコ店

【仙台】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート クラックス仙台店

【東京】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 銀座本店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 表参道店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 新宿3丁目店

・PREMIUM MARUNOUCHI 本店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 東京ミッドタウン八重洲店

・GINZAグローバルスタイル 銀座新本店

・GINZAグローバルスタイル 銀座本店・本館

・GINZAグローバルスタイル 銀座5丁目店

・GINZAグローバルスタイル 神田中央通り店

・グローバルスタイル 新宿南口店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店

・GINZAグローバルスタイル 池袋東口店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 立川高島屋S.C.店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 町田東急ツインズ店

【横浜】

・Premium Marunouchi 横浜スカイビル店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 横浜西口店

【埼玉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大宮門街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 浦和パルコ店

【千葉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ビックカメラ千葉駅前店

【静岡】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 静岡呉服町店

【名古屋】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 名古屋広小路通り店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大名古屋ビルヂング店

・GINZAグローバルスタイル 名古屋セントラルパーク店

【大阪】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM KITTE大阪店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM なんばパークス店

・GINZAグローバルスタイル グランフロント大阪店

・MARUNOUCHIグローバルスタイル ディアモール大阪店

・GINZAグローバルスタイル 大阪本町店

・GINZAグローバルスタイル なんばスカイオ店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 枚方モール店

【奈良】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ならファミリー近鉄奈良店

【京都】

・GINZAグローバルスタイル 京都四条店

【神戸】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 神戸三宮店

【広島】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 広島パルコ新館店

【福岡】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 福岡天神店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 博多駅中央街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート セントシティ北九州店

【熊本】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート COCOSA熊本店

【グローバルスタイル株式会社について】

「店舗一覧」はこちら :https://www.global-style.jp/shop/

グローバルスタイル株式会社は1949年に創業、独自の生地仕入れネットワーク網を活かして、2009年にオーダースーツショップブランド「Global Style」を立ち上げました。 2021年8月24日には東京証券取引所・スタンダード市場（証券コード：7126）へ新規上場(IPO)しております。

“高い” “古くさい” “入りづらい” などと思われがちなオーダースーツ業界を根本から変えるべく、リーズナブルな価格でのご提供や、ファッション性を重視した豊富なスーツモデルや生地のご用意、お洒落な空間デザインなどの工夫を重ねて、ブランドのコンセプト「ENJOY ORDER!」のもと、オーダースーツを通してビジネスマンの皆様を応援することを追及し続けています。

【ENJOY ORDER! 全ての方にオーダーメイドを楽しんでいただきたい】

「コーポレートサイト」はこちら :https://global-style.jp/corporate/[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=PfK6j9VWQrE ]

■ 会社概要

企業名：グローバルスタイル株式会社

代表取締役社長：田城 弘志

本社所在地：大阪府大阪市中央区淡路町3-5-1 タンゴヤビル

資本金：8,000万円

業種：ファッション（メンズアパレル・レディースアパレル）

■ 本件に関するお問い合わせ先

グローバルスタイル株式会社

マーケティング本部 広報担当

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館 5F

TEL：03-6264-4740