【MYTREX】本日11月1日グランドオープン！「MYTREX OUTLET STORE」＠三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド

株式会社創通メディカル(本社:福岡県福岡市)が展開する、美容健康機器ブランド「MYTREX（マイトレックス）」は、2025年11月1日（土）、三井アウトレットパーク 横浜ベイサイドに期間限定の「MYTREX OUTLET STORE」をグランドオープンいたします。

本ストアでは、実際に製品を無料体感できるリラクゼーションルームを併設。ブランドを象徴する「REBIVEシリーズ」のマッサージガンをはじめ、首をあずけるだけで心までほぐれるEMSネックストレッチャー「MEDI NECK（メディネック）」、足元から一日の疲れをケアする温熱ふくらはぎケア「MYTREX RAKUNO FIT（マイトレックス ラクーノフィット）」など、MYTREXが大切にしてきた“習慣に溶け込むセルフケア”を体感いただけます。

お子さま連れでも安心して体験できるよう、ベビーカーを置けるスペースも確保しています。

さらに、最大54％OFFなど、OUTLET STOREならではの特別プライスでお得にご購入いただけます。

【「MYTREX OUTLET STORE」オープン記念キャンペーン】

オープンを記念して、数量限定の特典をご用意しています。条件などの詳細はMYTREX公式LINE・SNSにてご確認ください。

■「MYTREX OUTLET STORE」Pick Up Product

・REBIVE SEAT \39,600（15％OFF）⇒\33,660

・REBIVE MINI XS2 \14,960（15％OFF）⇒\12,716

・MEDI NECK \27,500（15％OFF）⇒\23,375

・REBIVE MINI XS⇒\11,880（44%OFF)\6,600

etc…各商品お得な価格でご購入いただけます。

※一部商品は数量限定となります。

※展開商品・価格は変更の可能性がありますのでご了承ください。

■「MYTREX OUTLET STORE」出店概要

出店期間：2025年11月1日(土) ～ 2026年1月末予定

所在地：〒236-8666 神奈川県横浜市金沢区白帆5-2

場所：三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド（Ａブロック 2F 11050号室）

営業時間：10:00～20:00（館営業時間に準ずる）

【三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド】

「三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド」は”NEW MARINA LIFE（ニューマリーナライフ）”をコンセプトとしており、アジア最大級のマリーナを眺めながらのショッピングや食事、広場でのアウトドア体験など海辺の環境ならではの時間が過ごせる滞在型アウトレットです。平日のみお買上げなしでも駐車場料金2時間無料サービスを行っており、おトクにゆっくりとお買物をお楽しみいただけます。

※プレスリリース配信時の情報となり最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

■MYTREXについて

『MYTREX（マイトレックス）』は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに、日々の習慣に自然と溶け込むセルフケアを提案する美容・健康機器ブランドです。効果がないもの、続けられないものはつくらないという信念のもと、確かな実感と使いやすさを追求しています。

2025年8月にはシリーズ累計出荷台数300万台を突破。

代表製品には、パワフル振動で本格ケアができるハンディガン『REBIVEシリーズ』、光美容でサロン級ケアを叶える『MiRAYシリーズ』、お風呂でEMSヒップトレーニングができる『AQUAシリーズ』、そして、美肌電流マイクロカレントを搭載した高機能シャワーヘッド『HIHO FINE BUBBLE+e』など、多彩なラインアップを展開しています。

さらに、着座姿勢で背中から腰にかけての本格リカバリーを叶える『REBIVE SEAT』や、“ながらケア”を可能にする『RAKUNOシリーズ』など、ライフスタイルに寄り添う新製品も続々と登場しています。

今後も、医療機器メーカーとして培った専門性と技術力を生かし、お客様に「驚き」と「感動」を届けるセルフケア体験を追求してまいります。

