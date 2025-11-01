マイプロテイン、大人のご褒美フレーバーの新商品を11月1日（土）より販売開始

THG NUTRITION LIMITED

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」(会社名：THG Nutrition Limited、本社：Manchester, United Kingdom、CEO：Neil Mistry)は、大人向けフレーバーの新商品を11月1日(土)より発売開始いたしました。

大人のご褒美フレーバー新商品概要

１．バーで味わう贅沢なフレーバー

Impact ホエイ プロテイン （レーズンアイスクリームフレーバー）

商品名 ：Impact ホエイ プロテイン （レーズンアイスクリームフレーバー）

販売価格：税込3,225円(250g)/税込7,975円(1kg)

商品特徴：

マイプロテインの売れ筋商品、Impact ホエイ プロテインに芳醇なレーズンの香りとまろやかなバニラの甘さが重なり合う、大人のデザートフレーバーが限定登場。1食(30g)あたり21gのたんぱく質を配合。トレーニング後のご褒美にふさわしい、贅沢な味わいをお楽しみください。

クリア ホエイ プロテイン （梅ソーダフレーバー）

商品名 ：クリア ホエイ プロテイン （梅ソーダフレーバー）

販売価格：税込7,790円（20食分）

商品特徴：

透明感のある爽快な飲み心地が特長の「クリア ホエイ プロテイン」に、限定＜梅ソーダ＞フレーバーが登場。1食(25g)あたり19gのたんぱく質とBCAA4.5gを含み、低糖類かつ86kcalで仕上げました。軽やかな口当たりが、トレーニング後のリフレッシュにも最適です。

Impact EAA （梅ソーダフレーバー）

商品名 ：Impact EAA （梅ソーダフレーバー）

販売価格：税込4,150円(250g)／税込7,270円(500g)

商品特徴：

トレーニングに欠かせない、必須アミノ酸9種をバランスよく配合したサプリメントに、爽やかな＜梅ソーダフレーバー＞が登場。1食（10.5g）あたりには2.9gのL-ロイシンを含み、ワークアウトをしっかりサポートします。

２．Impact ホエイ プロテインの定番フレーバーに甘さ控えめバージョンが新登場

【甘さひかえめ】ナチュラルチョコレートフレーバー【甘さひかえめ】ストロベリークリームフレーバー【甘さひかえめ】コーヒーフレーバー【甘さひかえめ】北海道ミルクフレーバー

「甘すぎて、1杯飲みきれない。」「甘すぎないプロテインがほしい。」というお客様のお声にお応え、今回、人気の４フレーバーの甘さを控えたバージョンをご用意しました。

【商品詳細】

内容量：1kg

価格： 税込7,975円



【ご購入方法】

マイプロテイン公式サイト：https://bit.ly/4odpZTn

【マイプロテインについて】

マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランドです(母体：THG Nutrition Limited)。

プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の低価格でこだわりの品質を誇る豊富な商品を展開しています。

また、2024年春にブランド誕生20周年を迎え、ブランドリニューアルを実施。パフォーマンスとウェルネスの2つの要素が一体となった新しいロゴ「マイコン」や新しいブランドカラーを導入し、今後はフィットネス業界の壁を越えて、多様なニーズを持つ人へ力を与えるブランドへの更なる発展と成長を目指します。

・マイプロテイン公式サイト： https://www.myprotein.jp/

・Instagram ： https://www.instagram.com/myproteinjp/

・X(旧 Twitter) ： https://x.com/MyproteinJP

・Facebook ： https://ja-jp.facebook.com/MyproteinJP/

【THG Nutrition Limited会社概要】

会社名 ： THG Nutrition Limited

代表者 ： Neil Mistry

本社所在地： Icon1, 7-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham,

United Kingdom, WA15 0AF

設立年月日： 2021年5月16日

事業内容 ： プロテインやサプリメント、トレーニングウェアを

はじめとしたスポーツ栄養商品の製造と販売

URL ： https://www.thg.com/