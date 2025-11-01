Loop A「BILLIKEN × Artist」企画展開催のお知らせ

田村駒株式会社

「ビリケンさん」のライセンス事業を展開する田村駒株式会社(所在地：大阪府大阪市、代表者：堀 清人)は、2025年10月31日(金)から11月25日(火)までの期間、阪神高速ミナミ交流プラザ「Loop A」にてLoop A「BILLIKEN × Artist」企画展を開催することをお知らせいたします。

本企画は、大阪のアイコン”ビリケンさん”をメインテーマに、「Loop A」のある大阪ミナミ・アメリカ村から新世界へとアートで繋ぎ、関西の魅力を発信することで地域のにぎわい創出に貢献するため実施するものです。

企画概要

・企画名 Loop A「BILLIKEN × Artist」企画展

・会場 阪神高速ミナミ交流プラザ 「Loop A」(https://loop-a.jp/)

・期間 2025年10月31日(金)～11月25日(火) ※水・木曜は休館

・開館時間 12時～17時30分

・入館料金 無料

・主催 Loop A運営協議会/阪神高速道路株式会社/一般財団法人阪神高速地域交流センター/ミナミまち育てネットワーク

・協力 通天閣観光株式会社/株式会社石富プロパティー/田村駒株式会社

展示概要

・MUSASHIさん作品展示

・「BILLIKEN CREATORS OSAKA」作品展示

※展示内容は予告なく変更する場合がございます。

オープニングイベント

11月1日(土)にパラアーティスト「MUSASHI」さんをお迎えしたスペシャルイベントを実施します。ご入場は無料です。ぜひお越しください！

・会場 阪神高速ミナミ交流プラザ 「Loop A」

・日時 2025年11月1日(土) 13時～14時30分（予定）

・プログラム

●MUSASHIさんトークステージ

●通天閣とビリケンさん（通天閣二代目の展示）

【ゲスト】通天閣公式グループ「アイドルズ」とビリケン（着ぐるみ）さん

●MUSASHIさん作品展示

●「BILLIKEN CREATORS OSAKA 」作品展示

●京阪神ビリケンMAP

※イベント内容は予告なく変更する場合がございます。

パラアーティスト [MUSASHI 武蔵] とは

幼少期から立体造形などの制作が好きで、中学生で本格的に絵を描き始める。

寝屋川市出身。マーカー、アクリル、顔彩などを巧みに取り入れ、色彩に優れた作品、キャラクターなどを描くことをスタイルとしている。

2025年7月に大阪・関西万博ギャラリーWESTにて個展(約200坪)を開催。

https://musashi-ishitomi-art.com/

本リリースに関するお問い合わせ

田村駒株式会社 ブランドビジネス室

担当：中山

contact@billiken.jp