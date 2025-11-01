「世界大会マスターが直接指導 “サウナの未来”を担う次世代育成プログラム」
公益社団法人日本サウナ・スパ協会（内閣府認定）は、日本初のサウナ専門教育機関「サウナマスターアカデミー」を設立。その第1弾として「アウフグースマスター養成講座」第1期生の募集を開始します。世界大会出場アウフグースマスターによる直接指導で、サウナ文化の次世代を担うプロフェッショナルを育成します。
蒸気と香りを操る
公益社団法人日本サウナ・スパ協会（内閣府認定）は、サウナ文化の発展と専門人材の育成を目的に、日本初のサウナ専門教育機関「サウナマスターアカデミー」を設立しました。その第1弾プログラムとして「アウフグースマスター養成講座」第1期生の募集を開始いたします。
本講座では、世界大会出場経験を持つ現役アウフグースマスターが講師として指導。理論と実技の両面からアウフグースを体系的に学び、修了者には「アウフグースマスター認定証」を授与します。卒業後は全国のサウナ施設での実務やパフォーマンスなど、幅広く活躍できるスキルを身につけることができます。
■カリキュラム概要
・ 期間：2025年11月～2026年4月（約6ヶ月）
・ STEP1：座学（A講習） オンライン全5講義で基礎理論と安全管理を学習
・ STEP2：実技基礎（B講習） スタジオでパフォーマンス理論とタオルワークを実践（1日間）
・ STEP3：自主練習 動画提出・講師フィードバックによる個別練習（約2週間）
・ STEP4：実践応用（C講習） サウナ施設での応用実技（1日間）
・ STEP5：チューターシップ 協力店舗での現場体験（全5回）
・ STEP6：認定テスト 筆記・実技・面談による最終評価（3月下旬以降実施）
■募集要項
・ 募集人数：最大105名（北海道・東京・横浜・埼玉・名古屋）
・ 受講期間：2025年11月～2026年4月
・ 受講料：137,000円（税込）
・ 支払方法：LivePocket（クレジットカード決済）
・ 年間更新料：5,500円（税込・予定）
・ 募集期間：2025年11月1日より順次受付（定員に達し次第締切）
■応募の流れ
まずはサウナアカデミー公式サイトへ https://sauna.or.jp/academy/
1. 願書提出 公式フォームにて提出
2. B/C講習仮申込 LivePocketより希望地域・講師・日程を選択（費用は発生しません）
3. 選考・合否通知 実務経験者やアウフグースを業務として希望する方を優先
4. 受講料支払い 合格者はLivePocketにて決済
5. 受講開始 11月より全国各地で順次スタート
■講師紹介（一部）
りゅーきイケダ（北海道）
オジ・マービック／ミッキー山下（東京）
オカミチオ／鈴木陸／五塔熱子／鮭山未菜美／のこのこ窪田（横浜）
真下侑士（埼玉）
黒川優磨／佐野まゆ香（名古屋）
受講風景
メッセージ
「次のサウナ文化をつくるのは、あなたです。」
蒸気と香りを操るアウフグースマスターとして、日本のサウナを次のステージへ。
第1期生として、新たな歴史をともに刻みましょう。
概要
公益社団法人 日本サウナ・スパ協会（内閣府認定）
公式サイト：https://sauna.or.jp/academy/
メール：jimukyoku@sauna.or.jp