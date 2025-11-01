「世界大会マスターが直接指導　“サウナの未来”を担う次世代育成プログラム」

公益社団法人日本サウナ・スパ協会

公益社団法人日本サウナ・スパ協会（内閣府認定）は、日本初のサウナ専門教育機関「サウナマスターアカデミー」を設立。その第1弾として「アウフグースマスター養成講座」第1期生の募集を開始します。世界大会出場アウフグースマスターによる直接指導で、サウナ文化の次世代を担うプロフェッショナルを育成します。



公益社団法人日本サウナ・スパ協会（内閣府認定）は、サウナ文化の発展と専門人材の育成を目的に、日本初のサウナ専門教育機関「サウナマスターアカデミー」を設立しました。その第1弾プログラムとして「アウフグースマスター養成講座」第1期生の募集を開始いたします。

本講座では、世界大会出場経験を持つ現役アウフグースマスターが講師として指導。理論と実技の両面からアウフグースを体系的に学び、修了者には「アウフグースマスター認定証」を授与します。卒業後は全国のサウナ施設での実務やパフォーマンスなど、幅広く活躍できるスキルを身につけることができます。


■カリキュラム概要


・ 期間：2025年11月～2026年4月（約6ヶ月）


・ STEP1：座学（A講習）　オンライン全5講義で基礎理論と安全管理を学習


・ STEP2：実技基礎（B講習）　スタジオでパフォーマンス理論とタオルワークを実践（1日間）


・ STEP3：自主練習　動画提出・講師フィードバックによる個別練習（約2週間）


・ STEP4：実践応用（C講習）　サウナ施設での応用実技（1日間）


・ STEP5：チューターシップ　協力店舗での現場体験（全5回）


・ STEP6：認定テスト　筆記・実技・面談による最終評価（3月下旬以降実施）



■募集要項


・ 募集人数：最大105名（北海道・東京・横浜・埼玉・名古屋）


・ 受講期間：2025年11月～2026年4月


・ 受講料：137,000円（税込）


・ 支払方法：LivePocket（クレジットカード決済）


・ 年間更新料：5,500円（税込・予定）


・ 募集期間：2025年11月1日より順次受付（定員に達し次第締切）



■応募の流れ


まずはサウナアカデミー公式サイトへ　https://sauna.or.jp/academy/


1. 願書提出　公式フォームにて提出


2. B/C講習仮申込　LivePocketより希望地域・講師・日程を選択（費用は発生しません）


3. 選考・合否通知　実務経験者やアウフグースを業務として希望する方を優先


4. 受講料支払い　合格者はLivePocketにて決済


5. 受講開始　11月より全国各地で順次スタート



■講師紹介（一部）


りゅーきイケダ（北海道）


オジ・マービック／ミッキー山下（東京）


オカミチオ／鈴木陸／五塔熱子／鮭山未菜美／のこのこ窪田（横浜）


真下侑士（埼玉）


黒川優磨／佐野まゆ香（名古屋）




メッセージ


「次のサウナ文化をつくるのは、あなたです。」
蒸気と香りを操るアウフグースマスターとして、日本のサウナを次のステージへ。
第1期生として、新たな歴史をともに刻みましょう。




概要


公益社団法人 日本サウナ・スパ協会（内閣府認定）
公式サイト：https://sauna.or.jp/academy/


メール：jimukyoku@sauna.or.jp