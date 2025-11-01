’新時代のリーダーが育つ’モンテッソーリ教育！ハピネス保育園グループで令和８年度入園願書受付スタート！

写真拡大 (全11枚)

三和ホールディングス株式会社

福岡県のモンテッソーリ教育を実践する0～2歳児の「ハピネス保育園（平尾ビレッジ・志免ビレッジ・大濠ビレッジ）」、３～5歳児の「ハピネスこどものいえ」（園長　平野理都子）では、令和８年度の入園願書受付を開始しました。




■ 令和８年度 入園願書受付について


対象年齢 　　0歳～6歳（就学前）


対象園 　　　ハピネス保育園 平尾・志免・大濠／ハピネスこどものいえ


受付開始日 　11月1日（土）～12月５日（金）


受付方法 　　各園へ持参・郵送またはメールでの送信
※入園希望の方は定期見学への参加をお願いいたします。



入園願書受付のご案内 :
https://happiness-hoikuen.jp/blog-note/202510/7405

■令和８年度の入園をご検討の保護者さまへ



ハピネス保育園グループでは【定期見学】を開催しています。


当日は園内の見学に加え、モンテッソーリ教育や保育内容について園スタッフよりご案内いたします。
実際の保育の様子を見て、子どもたちの自然な表情や園の雰囲気を感じていただける機会です。


各園の定期見学日程・お申し込みは下記のHPよりご確認ください。


定期見学お申し込み :
https://happiness-hoikuen.jp/blog-note/202510/6718

■保育理念　「自分でできたっ！」のお手伝い





■保育の様子



自由選択活動 … 一人ひとりの発達段階に合わせた環境で　今日何をするかは子どもが自分で選び活動します。　　

異年齢保育 … 異年齢での関わりが思いやりと社会性を育みます。


日常生活の練習 … 身体の動き、言葉、知性、自尊心の育ちを促します。　　

薬膳給食…季節の食材と和の調味料が、子どもたちの免疫力や感覚を育てます。


HPはこちら :
https://happiness-hoikuen.jp/

■ハピネス保育園グループについて



０～２歳児のための「ハピネス保育園」が３園、
３～５歳児のための「ハピネスこどものいえ」を１園運営しています。
ハピネス保育園HP　https://happiness-hoikuen.jp/


ハピネスこどものいえHP　https://happiness-hoikuen.jp/kodomonoie


Instagram　https://www.instagram.com/happiness_hoikuen/



ハピネス保育園　平尾ビレッジ

〒810-0014 福岡市中央区平尾2-4-8 2Ｆ


Tel:092-534-8419　Fax:092-534-8421


Mail:hirao.happinesshoikuen@gmail.com


対象園児：０歳児（生後３ヵ月経過後）～２歳児








ハピネス保育園　志免ビレッジ

〒811-2207 糟屋郡志免町南里3-12-1 2.3F
Tel:092-931-8419　Fax:092-931-8421
Mail:shime.happinesshoikuen@gmail.com


対象園児：０歳児（生後３ヵ月経過後）～２歳児






ハピネス保育園　大濠ビレッジ

〒810-0074 福岡市中央区大手門1-3-17-1F


Mail: ohori.happinesshoikuen@gmail.com


Tel：092-707-2859　　　


対象園児：０歳児（生後３ヵ月経過後）～２歳児






ハピネスこどものいえ

〒810-0029福岡市中央区平尾浄水町７－７


エイトバレー浄水 202
Mail:happiness.kodomonoie@gmail.com


Tel：080-8420-8081


対象園児：概ね3歳～５歳児







子どもたちの「できた！」の瞬間を、 ぜひハピネス保育園グループで体感してください。


詳細を見る :
https://happiness-hoikuen.jp/blog-note/202510/7405