Çä¤ë¥Ê¥Ó¡¢¥í¥´¤òºþ¿·¤·¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÈ¯É½¡¢11·î1Æü¤è¤ê¡ÖÇä¤ë¥Ê¥Ó ¥Õ¥ì¥¹¥Ý¾®ÅÄ¸¶¥·¥Æ¥£ー¥âー¥ëÅ¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó
Á´¹ñ¤Ç200Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÇã¼èÀìÌçÅ¹¡ÖÇä¤ë¥Ê¥Ó¡×(±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒMTC¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Á°ÅÄ ·ò)¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥í¥´¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òºþ¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢2025Ç¯11·î1Æü¤è¤ê¡ÖÇä¤ë¥Ê¥Ó ¥Õ¥ì¥¹¥Ý¾®ÅÄ¸¶¥·¥Æ¥£ー¥âー¥ëÅ¹¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¡Ë¤ò¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢Çã¼è¤òÃ±¤Ê¤ë¡Ö¥â¥Î¤Î¼è°ú¡×¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢ºÇÂç¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¥â¥Î¤È¿®Íê¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡ÖHAPPY CIRCULATION COMPANY¡Ê¥Ï¥Ã¥Ôー¥µー¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ー¥ïー¥É¤È¤·¤Æ¡Ö¿¿¿´¡¦¿¿Ùõ¤µ¡×¡Ö¿®Íê¤Î½Û´Ä¡×¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡È¥Ò¥È¤Î¹¬¤»¤ò½Û´Ä¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡É¤È¤·¤Æ¤Îºß¤êÊý¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥í¥´¤Ï¡¢¡ÖHAPPY CIRCULATION¡×¤ÎÍýÇ°¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÌÏÍÍ¤Ç¤¢¤ë¼·ÊõÊÁ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢´Á»ú¤Î¡Ö¿Í¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¿Þ°Æ²½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤Ï¼·Êõ¤ÈÆ±¤¸²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¡¢¤´±ï¤¬±ÊÂ³¤¹¤ë¤è¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¶¯¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Èー¥ó¤È¥â¥À¥ó¤Ê¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¥Ò¥È¤Î¹¬¤»¤ò½Û´Ä¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂÎ¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Å¹ÊÞÆâÁõ¡¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â½ç¼¡ºþ¿·¤·¡¢°ì´Ó¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Çä¤ë¥Ê¥Ó ¥Õ¥ì¥¹¥Ý¾®ÅÄ¸¶¥·¥Æ¥£ー¥âー¥ëÅ¹¡Ê11·î1Æü¥ªー¥×¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·Å¹ÊÞ¡ÖÇä¤ë¥Ê¥Ó ¥Õ¥ì¥¹¥Ý¾®ÅÄ¸¶¥·¥Æ¥£ー¥âー¥ëÅ¹¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Çã¼èÂÎ¸³¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë²ÁÃÍ½Û´Ä¤òÂ¥¤·¡¢¡È¥Ò¥È¤Î¹¬¤»¤ò½Û´Ä¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡É¤È¤·¤Æ¡¢¿®Íê¤È°Â¿´¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Çä¤ë¥Ê¥Ó ¥Õ¥ì¥¹¥Ý¾®ÅÄ¸¶¥·¥Æ¥£ー¥âー¥ëÅ¹
¡¦Å¹ÊÞÌ¾¡§Çä¤ë¥Ê¥Ó ¥Õ¥ì¥¹¥Ý¾®ÅÄ¸¶¥·¥Æ¥£ー¥âー¥ëÅ¹
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©256-0813¡¡¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»ÔÁ°Àî120¡¡¥Õ¥ì¥¹¥Ý¾®ÅÄ¸¶¥·¥Æ¥£ー¥âー¥ëÆî´Û1³¬
¡¦³«¶ÈÆü¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦¼è°·ÉÊÌÜ¡§µ®¶âÂ°¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢»þ·×¡¢¥«¥á¥é¡¢¤Û¤«
¡¦Å¹ÊÞ¥Úー¥¸¡§https://www.urunavi.jp/shop.php?id=237
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒMTC
±Ä¶ÈËÜÉô ·Ð±Ä´ë²èÉô¡§ÅÚ°æ
¢©101-0044¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÃÃÌêÄ®2-3-2¿ÀÅÄ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°8³¬
TEL¡§0120-081-077
MAIL¡§info@urunavi.jp
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒMTC
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ËÜ¼Ò ¢©101-0044¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÃÃÌêÄ®2-3-2 ¿ÀÅÄ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°8³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡±Ä¶ÈËÜÉô¢©101-0044¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÃÃÌêÄ®2-7-1¡¡¿ÀÅÄIK¥Ó¥ë7³¬¡¦10³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Á°ÅÄ ·ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§Çã¼èÀìÌçÅ¹¡ÖÇä¤ë¥Ê¥Ó¡×FC¤Î´ë²è¡¢±¿±Ä¡¢Êç½¸
µ®¶âÂ°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÀÚ¼ê¤ä¸ÅÁ¬¤Ê¤É¸ÅÊª¤ÎÇã¼è