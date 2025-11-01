【クルマ買取販売 ソコカラ】最大2万円分のAmazonギフトカードがもらえるご紹介キャンペーンを実施！

株式会社はなまる

クルマ買取販売ソコカラ〈運営会社:株式会社はなまる〉（本社：大阪府大阪市住之江区/代表：岡崎和也）は、より多くの皆さまにソコカラのサービスをご利用いただけるよう、過去にお問合せ履歴のあるお客様よりご紹介を受けた方が、お車の買取をご成約いただくと、ご紹介者様へ最大20,000円分のAmazonギフトカードをプレゼントする「ご紹介キャンペーン」を実施いたします。

■お知らせページ

https://www.hanamaru870.net/news/amazongift2511/(https://www.hanamaru870.net/news/amazongift2511/)

■特 典

ご紹介を受けた方がご成約された場合、対象の方に、ご成約金額に応じて「Amazonギフトカード」をプレゼントいたします。

※ご成約金額が20万円以上の場合、「Amazonギフトカード」20,000円分プレゼント。

※ご成約金額が20万円未満の場合、「Amazonギフトカード」10,000円分プレゼント。

■対 象

過去に弊社ソコカラをご利用いただいた方で、お申込み時に「ご紹介キャンペーン」について口頭でご申告いただいた方。

■付与条件

対象の方よりご紹介を受けた方が、ご成約した場合。

■付与方法

お車の引き取り完了から30日以内に、SMS（ショートメッセージ）にてプレゼント受け取り用のURLをご紹介者様へ送付いたします。

■注意事項

本キャンペーンへのお申込みは、以下すべての事項に同意したものとします。

※本キャンペーンは他キャンペーンとの併用はできません。

※本キャンペーンは予告なく変更又は終了する場合がございます。

※過去の利用データが無い場合はキャンペーン対象外となります。

※特典は電子ギフトでのみ対応です。選べるe-GIFTより交換いただけます。

※SMSをご利用いただけない場合はキャンペーン対象外となります。郵送での対応は行っておりません。

※権利を譲渡、販売、換金はできません。

※本キャンペーンは「クルマ買取販売 ソコカラ」（提供会社：株式会社はなまる）による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。【株式会社はなまる】キャンペーン事務局【kouhou_870@hanamarujp.com】までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■【クルマ買取販売｜ソコカラ】（運営会社：株式会社はなまる）

私たちソコカラは不要となったお車を買取り、必要としている人の元へ届けています。

このように価値を循環させる事で、地球環境保全に貢献する「価値再生ブランド」を目指しております。これまでに法人企業様および一般ユーザー様から買い取らせていただいたお車は累計約100万台。それらのお車をSOCOCARA AUTO MARKETを通じて、国内だけでなく世界110か国以上の方々にダイレクトにお届けしてまいりました。

これからも時代の流れやお客様のニーズに柔軟に対応し、サステナブルな未来社会の実現に貢献してまいります。

「愛そう、車の価値を。」 車の買取販売ならソコカラにお任せ下さい。

買取：https://www.hanamaru870.net/

企業：https://www.hanamaru870.net/corporate/

企業概要

運営会社：株式会社はなまる

代表者：岡崎 和也

創業：1998年4月11日

事業内容：

中古自動車及び中古自動二輪車の買取、修理及び販売

インターネットオークションサービス及びその運営

ネットオークションサイトの構築、設計、運用、販売、並びに保守管理

一般貨物自動車運送業

自家用自動車有償貸渡事業

損害保険代理業

建物損害の復旧工事・調査