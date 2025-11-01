【クルマ買取販売 ソコカラ】ソコカラセレクトFC枚方店にてお得なキャンペーン開始！

株式会社はなまる

ソコカラセレクト岸和田に引き続き、ソコカラセレクトFC枚方店でもお得な各種キャンペーンを実施いたします！

--------------------------------------------------------------------------------------☆【購入クーポン】実質1万円分もお得に！ ご成約で「購入サポート」プレゼントキャンペーン☆

当店でご希望の中古車をご購入いただいたお客様全員に、

すぐに使える1万円分の購入サポートクーポンをプレゼントいたします！

気になっていたドラレコや、愛車を長持ちさせるためのコーティングなど、

欲しかった装備が実質1万円引きになります。

憧れの一台をさらにお得に、安心の装備をプラスするチャンスです！

☆【買取クーポン】売却20万円以上で Vポイント10,000ptプレゼント！賢く車を乗り換えよう！☆

「車の売却を考えているけれど、手続きが面倒…」「どうせならお得に売りたい！」

そんなお客様に朗報です！当店で20万円以上のお車をご売却いただいた方に、

Vポイント10,000円分プレゼントする特別キャンペーンを実施します！

Vポイントは、家電、外食、旅行など、日常のあらゆるシーンで使えてとっても便利！

愛車の売却益に加え、実質1万円分のお小遣いを手に入れるチャンスです。

※ポイントはSMSにて付与いたします。詳細は店舗スタッフにご確認ください。

※SMSが使用できない方はキャンペーン対象外となります。

--------------------------------------------------------------------------------------------------





このお得な特典やキャンペーンは、すべて期間限定です！

【キャンペーン期間】2025.11.1~2025.12.31

まずはご相談、無料査定だけでも大歓迎！スタッフ一同、心よりお待ちしております！







【ソコカラセレクトFC枚方店】

住 所：〒573-0063 大阪府枚方市走谷1丁目25－60

営業時間：9:30~18:00