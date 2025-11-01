【今年も販売！】昨年大人気だったりんご飴専門店「びっくりんご」がアイスは別腹 イオン徳島店にパワーアップして再登場！

株式会社UNI今回POP UP販売を行うりんご飴専門店「びっくりんご」 ※画像はイメージです。

「アイスは別腹」及び「77Sweets shop」を展開する株式会社UNI（本社：兵庫県姫路市、代表取締役：岡本 直也）は、2025年11月1日より徳島県徳島市にある「アイスは別腹 イオン徳島店」でりんご飴専門店「びっくりんご」の期間限定POP UP販売を開催します。

販売ブランド概要

購入した商品はカットでの提供も可能！

POP UPで販売を行う「びっくりんご」は、昨年全国10拠点以上で販売を行った「びっくりするほど美味しい大きなりんご飴」をコンセプトにしているりんご飴専門店です。

りんごの品種は主に青森県産と長野県産で10種類以上の品種からその時に一番美味しい品種を厳選して使用しております。

コンセプト通り大きなりんごを1個丸ごと使用しているため、満足感が味わえる商品です。

昨年大人気だった各種ラインナップも改良を加え、より味わい深いフレーバーへとパワーアップしております。

びっくりんごの公式アカウントはこちら :https://www.instagram.com/apple77days?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MXM0MTkxZTN1bTFkYQ==

「びっくりんご」で販売予定のメニュー ※画像はイメージです。昨年からパワーアップして登場！

弊社が取り扱う「びっくりんご」の商品は定番のプレーンをはじめ、カラフルチョコやシナモンのフレーバー、昨年人気だったサクマ製菓株式会社とコラボした、いちごみるくフレーバーなど全7種類をご用意しております。

お持ち帰りに適した丸ごとスタイル及びすぐに食べる方に向けた食べやすいカットスタイルの2種類の形態でご用意致します。

また、カット商品には「アイスは別腹」のソフトクリームをトッピングすることも可能です。

りんごの甘味と程よくマッチするソフトクリームを一緒に食べることで今までにない味を楽しむことができます。

さらに、大人気の3種類のフレーバーを詰め合わせたお持ち帰りセットも販売予定です。

■オープン企画キャンペーン

持ち帰り限定大人気3点セット(左からカラフルチョコ、プレーン、ホワイトチョコ) ※画像はイメージです。

今回、アイスは別腹 イオン徳島店での POP UP販売を記念して、「びっくりんご」の公式アカウントをフォローしていただいたお客様に向けて「先着100名様限定でお好きな商品100円引き」のオープン企画を11月1～2日の2日間限定で実施します。

また、人気のフレーバーを詰め合わせたお持ち帰り限定大人気3点セット(プレーン・カラフルチョコ・ホワイトチョコ)通常2,290円を2,000円で販売致します。

この機会に、ぜひアイスは別腹 イオン徳島店をご利用いただき、パワーアップした「びっくりんご」の商品をお楽しみください。

■POP UP情報

イオン徳島店のアカウントはこちら :https://www.instagram.com/ice.betsubara.aeontokushima?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==「アイスは別腹 イオン徳島店」

・住所：徳島県徳島市南末広町4-1イオンモール徳島1階

・営業時間：10:00～21:00

・定休日：なし

【会社概要・問い合わせ先】

・運営会社：株式会社 UNI

・代表取締役社長：岡本 直也

・事業内容：77Sweets shop FC本部、アイスは別腹FC本部、SNS運用代行事業

・電話番号：079-280-8005

・問い合わせ先：info@77sweets.com

ホームページはこちら :https://77sweets.com