【本日から開催】ゲーム「BUSTAFELLOWS」が沖縄の観光スポットとコラボ『#バスタフェin沖縄』イベントスタート！

写真拡大 (全12枚)

株式会社文化放送エクステンド

“映画を遊ぶ”シネマティックアドベンチャーゲーム『BUSTAFELLOWS（バスタフェロウズ）』（文化放送エクステンド）は、本日 2025年11月1日（土）より、沖縄県内各スポットとのコラボ企画『#バスタフェin沖縄』を開催します。




本企画のポイントは、キャラクターが実際に沖縄を旅したストーリーをもとに描き下ろされたイラストと、同じ旅を体験できるコンセプトです。


ゲーム内でキャラクター達が「見た・食べた・楽しんだ」スポットやメニューを、スタプラリーやコラボカフェを通して、実際にファンも巡って楽しむことができる、体験型イベントです。


さらに、『まさひろ酒造』との限定コラボウイスキーや、『沖縄市観光物産振興協会』、沖縄市の観光キャラクター『エイ坊』とのコラボグッズなど、沖縄でしか入手できない限定アイテムを多数展開します。



●イベント概要


イベント名：#バスタフェin沖縄


開催期間：2025年11月1日（土）～ 11月30日（日）


開催内容：


・原画家すめらぎ琥珀描き下ろし「BUSTAFELLOWS」イラスト展示・限定グッズ販売


・オリジナルグッズの販売


・沖縄県内観光スポットを巡るスタンプラリー


・『まさひろ酒造』とコラボアイテム「数量限定ウィスキー販売」


・『沖縄市観光物産振興協会』とコラボアイテム販売


・『エイ坊』とコラボアイテム販売


・限定ノベルティ付きコラボカフェ開催



●イベント詳細ページ


https://tinyurl.com/BF-OKINAWA



●主催：放送エクステンド　●協賛：Mu / ミングアップ


●協力（五文化十音順）：エイサー会館 / 沖縄市観光物産振興協会 /


　OCVB沖縄フィルムオフィス / STORYLINE瀬長島 / 瀬長島ウミカジテラス /


　東南植物楽園 / 那覇市観光協会 / ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄 / 　


　フォーモストブルーシール / フジレンタカー / ブセナ海中公園 /


　ホテルパームロイヤルリゾート国際通り / まさひろ酒造株式会社 / マンガ倉庫 /


　道の駅「許田」やんばる物産センター / 琉球村 / RESTAURANT & BAR VERY　














































『BUSTAFELLOWS』シリーズ関連サイト・SNS


『BUSTAFELLOWS season2』日本語WEBサイト


https://joqrextend.co.jp/extend/bustafellows2/


『BUSTAFELLOWS』公式SNS


【X】https://twitter.com/BUSTAFELLOWS　


（＠BUSTAFELLOWS）


【instagram】https://www.instagram.com/bustafellows_official　（＠bustafellows_official）


『BUSTAFELLOWS』英語WEBサイト


https://pqube.co.uk/games/bustafellows/


『BUSTAFELLOWS』中国語WEBサイト


https://asia.hkgse.com/detail/657