【本日から開催】ゲーム「BUSTAFELLOWS」が沖縄の観光スポットとコラボ『#バスタフェin沖縄』イベントスタート！
“映画を遊ぶ”シネマティックアドベンチャーゲーム『BUSTAFELLOWS（バスタフェロウズ）』（文化放送エクステンド）は、本日 2025年11月1日（土）より、沖縄県内各スポットとのコラボ企画『#バスタフェin沖縄』を開催します。
本企画のポイントは、キャラクターが実際に沖縄を旅したストーリーをもとに描き下ろされたイラストと、同じ旅を体験できるコンセプトです。
ゲーム内でキャラクター達が「見た・食べた・楽しんだ」スポットやメニューを、スタプラリーやコラボカフェを通して、実際にファンも巡って楽しむことができる、体験型イベントです。
さらに、『まさひろ酒造』との限定コラボウイスキーや、『沖縄市観光物産振興協会』、沖縄市の観光キャラクター『エイ坊』とのコラボグッズなど、沖縄でしか入手できない限定アイテムを多数展開します。
●イベント概要
イベント名：#バスタフェin沖縄
開催期間：2025年11月1日（土）～ 11月30日（日）
開催内容：
・原画家すめらぎ琥珀描き下ろし「BUSTAFELLOWS」イラスト展示・限定グッズ販売
・オリジナルグッズの販売
・沖縄県内観光スポットを巡るスタンプラリー
・『まさひろ酒造』とコラボアイテム「数量限定ウィスキー販売」
・『沖縄市観光物産振興協会』とコラボアイテム販売
・『エイ坊』とコラボアイテム販売
・限定ノベルティ付きコラボカフェ開催
●イベント詳細ページ
https://tinyurl.com/BF-OKINAWA
●主催：放送エクステンド ●協賛：Mu / ミングアップ
●協力（五文化十音順）：エイサー会館 / 沖縄市観光物産振興協会 /
OCVB沖縄フィルムオフィス / STORYLINE瀬長島 / 瀬長島ウミカジテラス /
東南植物楽園 / 那覇市観光協会 / ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄 /
フォーモストブルーシール / フジレンタカー / ブセナ海中公園 /
ホテルパームロイヤルリゾート国際通り / まさひろ酒造株式会社 / マンガ倉庫 /
道の駅「許田」やんばる物産センター / 琉球村 / RESTAURANT & BAR VERY
『BUSTAFELLOWS』シリーズ関連サイト・SNS
『BUSTAFELLOWS season2』日本語WEBサイト
https://joqrextend.co.jp/extend/bustafellows2/
『BUSTAFELLOWS』公式SNS
【X】https://twitter.com/BUSTAFELLOWS
（＠BUSTAFELLOWS）
【instagram】https://www.instagram.com/bustafellows_official （＠bustafellows_official）
『BUSTAFELLOWS』英語WEBサイト
https://pqube.co.uk/games/bustafellows/
『BUSTAFELLOWS』中国語WEBサイト
https://asia.hkgse.com/detail/657