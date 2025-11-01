“いい推しの日”に合わせ「推し活ドリンク」新３色を都市型ワイナリー「f winery」が11月1日（土）から提供開始

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する都市型ワイナリー「f winery［エフワイナリー］」は“いい推しの日（11月4日の記念日）”に合わせ、3色の新色「推し活ドリンク」を11月1日（土）より提供します。推し色黒〈Black〉は、ホイップクリームにナッツのトッピングが華やか、茶〈Brown〉と紫〈Purple〉は混ぜると色変します。アルコールとノンアルコールを選ぶことができ、どちらも各\800（税込み）です。テイクアウトも可能（グラスではなくテイクアウト用プラカップで提供）なので、神戸港の海風に吹かれながら、サンセットのマジックアワーを背景に、港の夜景を眺めて、神戸港の推し活聖地「GLION ARENA KOBE」を望むロケーションを活かして”ぬい撮り”や”アクスタ撮影”を楽しみ、推しに思いをはせてドリンクを味わうことができます。「GLION ARENA KOBE」の当日イベントチケットを提示するとf wineryのボトルワイン購入が10％OFFになる特典が利用できるサービスも行っています。

◆推し活ドリンクに加わった新色「推し活ドリンク」提供時イメージ（左からBlack、Brown、Purple）

【アルコール、ノンアルコール共通】各\800（税込み）

新色は３つの押し色

・黒は、ホワイトショコラとコーヒー、ウイスキーを使い、ホイップクリームにナッツをトッピングしたまるでスイーツのような満足感ある1杯、夜の甘さと静けさが溶け合うイメージ。

・茶は、チャイティーベースにウイスキーで仕上げ、シナモンパウダーをアクセントにした甘みが程よい、ほっと一息つきたいときにぴったり。。

・紫は、ワイナリーらしくワインパミスティー（ワインを造る時にでる搾りかすを使ったハーブティー）と白ワインがさっぱりとした、まるで魔法のように色が変わるワイナリーらしいカクテルです。

※ノンアルコールはアルコール抜きです。



・Black: 夜更けのショコラブランドノワール〈ホワイトショコラ・ホイップクリーム・コーヒー・ウイスキー・ホイップクリーム・ナッツ〉

・Brown: 午後のぬくもりスパイス香るブラウンミルクティーカクテル〈チャイティーシロップ・ウイスキー・牛乳・シナモンパウダー〉

・Purple: ワインパミスティーカクテル〈ブルーキュラソー・ピーチシロップ・ワインパミスティー・白ワイン〉

Blackはホイップクリームにナッツをトッピングが華やか

Brownは混ぜるとやわらかな”茶”色に

Purpleは混ぜることで色変し推し色”紫”に

◆推し活ドリンクのほかのラインナップ

※【アルコール、ノンアルコール共通】各\800（税込み）

写真左から

・Yellow: あの日のバナナミルクカクテル〈ウォッカ・バナナシロップ・ミルク・ミント〉

・Orange（ノンアルコール） : 〈オレンジジュース・ティー・炭酸〉

・White : 純白のミルキーカクテル〈ウォッカ・カルピス・ミルク・炭酸・ミント〉

・Blue : 神戸の海の白ワインカクテル〈f winery白ワイン・ブルーキュラソー・パイナップルシロップ・ジンジャーエール・スライスレモン・ミント〉

・Orange : 太陽のオレンジビール〈ビール・オレンジジュース〉

・Green : なつかしのメロンソーダカクテル〈ウォッカ・メロンシロップ・炭酸・レモンスライス・ミント〉

・Pink : 赤と白が混じり合ったピンクカクテル〈f winery赤ワイン・ウイスキー・グレナデン・カルピスソーダ・ミックスベリー・ミント〉

・Red : 神戸の海の夕陽赤ワインカクテル〈f winery赤ワイン・グレナデン・ピーチシロップ・ジンジャーエール・ミックスベリー・ミント〉

※ノンアルコールはアルコール抜き。



◆f winery［エフワイナリー］

フェリシモが神戸市新港町ウォーターフロント地区の新社屋「Stage Felissimo」内に設立した都市型ワイナリーです。2021年6月17日に神戸税務署より果実酒製造免許を取得しワイン醸造を開始。同年11月19日よりスタンドエリア・カフェ＆バーの営業を開始しました。これまでワインの輸入や通信販売を行ってきたフェリシモが自社でのワイン製造を行い初めてメーカーになった新事業です。国内から国外（南半球）まで、さまざまな産地からその時々の良いぶどうを仕入れて土地や風土、季節に制約されないワインづくりを目指すことで、ワイン事業の可能性に探求しています。醸造家が常駐する「醸造区」では、スロベニア製のステンレスタンク7器と樹脂タンク2槽の計9つのタンクで、750mlフルボトルに換算し最大年間約3万本の製造が可能です。ガラス張りで醸造区を見ることができるスタンドエリア・カフェ＆バーでは、試飲やオードブルと一緒にワインが楽しめます。また、ノンアルコールやカフェメニューも提供しています。ワインの新しい文化を発信し、ワイン造りを一緒に研究することで、ワインを楽しむ個人や企業の「年間パートナー」も募っています。

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr2510312/1/

・Instagram（@felissimo_fwinery）＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_fwinery/

・所在：〒650-0041神戸市中央区新港町7-1 「Stage Felissimo」１F南側

・営業日と時間：土日祝/11：00～21：00（LO 20：00）

※Instagramで最新情報を公表しています。



・Google Map＞＞ https://feli.jp/s/pr2510312/2/

「Stage Felissimo」の1F海側にあるf winery施設内醸造区内のワインを醸造するタンクf winery施設内カフェ＆バーエリア店舗

◆所属ソムリエ：中村圭緒（なかむらたまお）〈株式会社フェリシモ 新業態開発グループ「f winery」担当、J.S.A.認定ソムリエ〉

フェリシモ「f winery」所属。同社のファッションや生活雑貨の商品開発やマネージャーを経て、神戸開港150年記念事業として中央区新港町に完成し建設され2021年1月18日に同社の本社移転をした「Stage Felissimo」内に設けられた都市型小規模ワイナリー「f winery」の立ち上げに参画。業務の傍ら実務経験を活かし （一社）日本ソムリエ協会の「ソムリエ」呼称資格認定試験に合格。醸造家と共に、ワイン生産の企画立案から、同施設のカフェ＆バーの店舗でワインのイベントや提供時の解説、同施設のワインの販売に際してワインの販売サイトや商品同梱の解説などを手掛ける。独創的なワイン製造やワイン文化の探求を目指して活動をしている。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。



フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

・60周年記念サイト＞＞ https://feli.jp/s/pr2510312/3/



