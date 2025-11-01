11月1日より札幌市西区に「うなぎのさわべ」がグランドオープン！宮の沢駅徒歩10秒に鰻専門店

エンタライフ株式会社

2025年11月1日に鰻の専門店「うなぎのさわべ」がグランドオープンします。

場所は札幌市西区発寒６条１０丁目１－３ ＳＲ宮の沢ステーションビル １Fで、ここは地下鉄宮の沢駅3番出口の目の前に位置する駅前立地。駅すぐの立地にも関わらず駐車場も3台あり利便性の良い立地の鰻専門店です。

営業開始は11時～。落ち着いた空間でランチから楽しめ、テイクアウトも可能です。

さわべのこだわり

うなぎのさわべは国内外から厳選して仕入れた養殖鰻を使い、1尾1尾丁寧に仕上げた本格的な鰻料理を提供する専門店です。

仕入れの産地は時期により変動しますが餌や水質の管理が徹底され、臭みの少ない厳選された養殖場から鰻の仕入れを行っており、脂の旨みや身の柔らかさも充実した鰻は一度食べるとそのコストパフォーマンスにびっくりする味わいです。

また、鰻のコンディションに合わせて作る特製のタレが鰻の旨みを最高のものに仕上げていきます。

店内の雰囲気は落ち着いたカフェのような空間で全31席。個室やカウンターもあり、1席1席がゆったりと活用できます。おしゃれな店内は特別な日の活用にもピッタリな空間です。

鰻とタレの味わいが抜群のうな重

名物さわべ盛り

鰻を2尾使用した特大のうな重がさわべの名物。

まるで蟹の甲羅のような見た目のお重は、鰻が所狭しとびっしりと詰められています。見た目からも大ボリュームの豪華なうな重です。さわべでは精米したての北海道米を使用しており、さわべ盛りでは350g以上の白米を楽しめます（通常特盛）。

名物さわべもりは鰻を2尾使用した特盛の鰻重です。寒い時期はひつまぶしも大人気暖かな出汁で食べる鰻は別格の味わい

うなぎのさわべ

公式HP：https://unagi-sawabe.com

〒063-0826

北海道札幌市西区発寒６条１０丁目１－３ ＳＲ宮の沢ステーションビル １F

地下鉄東西線 宮の沢駅 3番出口より徒歩10秒

駐車場3台（店前）

ランチ：11時～14時

ディナー：17時～20時

定休日：不定休

電話：011-213-9197