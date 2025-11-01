ここでしか見られないEBiDANメンバー60名のクールな撮り下ろしショット満載の『EBiDAN Visual Dictionary 2026』が2026年1月21日(水)発売決定！

株式会社ナンバーセブン

■『EBiDAN Visual Dictionary 2026』

発売日：2026年1月21日 (水)

価格：3,000円＋税

仕様：A4、全132ページ

出版社：株式会社ナンバーセブン

全EBiDANファンに届ける永久保存版BOOK！

撮影から編集まで手掛けるのはファッション誌GIANNA。

ここでしか見られないEBiDANメンバー60名のクールな撮り下ろしソロショット&９組のグループショットやメンバーインタビューが掲載された、完全撮りおろしで構成。

それだけではなく、大盛況で終了したEBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STARのライブシーンやバックヤードのレポート写真もふんだんに盛り込み、全132ページにわたる大ボリュームでお届けいたします！

さらにW COVERの異なる全5種で展開、選べるアクリルキーホルダー(全60種)セットも発売！

これまでとは違ったEBiDAN が見られるファン必見の一冊です！

＜W COVER全5バージョン＞

※内容は共通となります。

■超特急VER.

■M!LK / Lienel VER.

■SUPER★DRAGON / 原因は自分にある。 VER.

■Sakurashimeji / ONE N' ONLY VER.

■BUDDiiS / ICEx VER.

[＠Loppi・HMV限定グッズセット]

選べるメンバー別アクリルキーホルダーセット『EBiDAN Visual Dictionary 2026』(全60種)

定価：4,400円(税込)

アクリルキーホルダーサイズ：Ｗ40×H60ｍｍ内 厚さ3mm

※こちらの商品は全額内金にてご注文を承ります。店舗でご購入の方は、レジでご希望のグループお伝えの上、全額前金でご予約ください。全額内金でのお申込み詳細は、HMVページをご確認ください。

※受注生産限定商品です。

受注期間：2025年11月1日（土）AM9：00 ~ 2025年12月10日（水）23：59

[特典情報]

・HMV&BOOKS online/@Loppi購入特典：ステッカー(グループ別ソロランダム全60種)

・HMV店舗購入特典：トレカ(グループ別ソロランダム全60種)

例)M!LK / Lienel VER.をご購入の方は、「M!LK(全5種ランダム)」か「Lienel(全6種ランダム)」のグループをお選びいただけます。

※グループごとにランダムとなります。

※HMV&BOOKS online、＠Loppiでご購入の方は、ご希望のグループの対象カートよりご注文ください。

※HMV店舗でご予約の方はご希望のグループの対象カートから、発売日以降ご購入の方はレジでご希望のグループをお伝えください。

※無くなり次第終了となりますので、ご希望に添えない場合もございます。

LIVE Blu-rayもリリース決定！

EBiDAN全9グループ 総勢61名が出演！！

国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」特別編集でお届けする全45曲、総収録時間400分に迫る豪華ライブBlu-rayがついに発売！！

ここでしか見られない新たなカットを加えた特別編集版のday2本編映像を中心に、グループシャッフル企画9曲を余すことなく収録した、全45曲のDisc1

この作品のために撮影されたメイキングに加え、EBiDANメンバーがLIVE映像を見ながら裏話を語る、「EBiDAN THE LIVE 2025 特別視聴会」を収録したDisc2

総収録時間400分に迫る、豪華2枚組み！！

・EBiDAN Visual Dictionary 2026＆限定盤Blu-ray同時購入特典

B5サイズクリアファイル(グループ別9種)

※HMV&BOOKS online、＠Loppiでご購入の方は、ご希望のグループの「《同時購入特典》」カートよりご注文ください。

※店舗でご購入の方は、ご予約時は対象のカートから、発売以降はレジでご希望のグループをお伝えください。

※HMV店舗で選べるメンバー別アクリルキーホルダーセット『EBiDAN Visual Dictionary 2026』（全60種）＋限定盤Blu-rayのご予約ご希望の方は、店頭で全額内金でのみご予約をお受けしております。お手数ですが店頭にお越しください。

※無くなり次第終了となりますので、ご希望に添えない場合もございます。