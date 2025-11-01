【オンラインセミナー開催】岡山に本拠を置く地域密着型の事務所として、マネーフォワード クラウド導入支援・登録件数で岡山県No.1を達成！

BEEKCY SOLUTION株式会社

【岡山県岡山市 2025年11月1日】

BEEKCY SOLUTION株式会社および税理士法人サンアクア 西長瀬オフィスは、マネーフォワード クラウド(会計・確定申告・給与・勤怠・経費・債務支払など)の導入支援および登録件数において、岡山県No.1を達成しました。

特に、マネーフォワード クラウド会計・確定申告の登録件数・導入支援は300件を超え、地域中小企業の会計・経理業務の効率化とDX推進に大きく貢献しています。

この実績を記念し、マネーフォワード株式会社と共催で、「バックオフィスDXから始めるAX時代の経営革新」セミナーを開催いたします。

■ 背景：中小企業のDXが"全方位化"する時代へ

電子帳簿保存法やインボイス制度対応、さらには人手不足や働き方改革など、企業のバックオフィスを取り巻く環境は急速に変化しています。

その中で、会計・労務・経費・支払をクラウドで一元管理する"経営基盤DX"が注目を集めています。

特に中小・零細企業にとって、DXは「やるかやらないか」ではなく「いつやるか」が問われる時代です。

対応を後回しにすればするほど、競争力や信頼の低下といったリスクが高まります。

BEEKCY SOLUTION株式会社と税理士法人サンアクア 西長瀬オフィスは、マネーフォワード クラウドを活用し、会計・確定申告だけでなく、給与・勤怠・経費・債務支払といったバックオフィス全体をトータルで支援。

地域に根ざした"伴走型DX支援"を通じて、中小企業の経営基盤強化を後押ししています。

■ 実績概要

■ 記念共催セミナーのご案内

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/172410/table/2_1_8bcc5cf583bb51850826378fd308c656.jpg?v=202511011257 ]

開催概要

テーマ : バックオフィスDXから始めるAX時代の経営革新

開催日時 : 2025年11月21日(金) 14:00～15:00

開催形式 : オンライン(Zoom)

参加費 : 無料

🎤 登壇者

森脇 大成

BEEKCY SOLUTION株式会社 DX推進チームリーダー

税理士法人サンアクア 西長瀬オフィス 法人税課

マネーフォワード株式会社(共催)

📋 セミナー内容(予定)

DX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性をテーマに、バックオフィス業務の効率化と組織変革の第一歩をわかりやすく解説します。

いま、多くの企業がデジタル化への対応を進める中で、変化に踏み出せない企業は少しずつ競争の波から遅れを取るリスクが高まっています。

AI活用による経営革新――AX(AIトランスフォーメーション)時代はすぐそこまで来ています。DXを超え、次の時代に備えるために、経営者が今取り組むべき実践ポイントをお伝えします。

お申し込み

参加申込フォーム :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf28VcG_ghLxvFaBtziKjkWUldosr2AYNfoQ7sHBDgFwZL9fQ/viewform

■ 代表コメント

BEEKCY SOLUTION株式会社 代表取締役 綾部 雅祥

「クラウドの力を地域に広げることが、未来の岡山を支える原動力です。

私たちは、岡山に本拠を置く地域密着型の事務所として、

中小・零細企業の皆さまの経営基盤を支えるDX支援に取り組んできました。

DXは"やるかやらないか"ではなく、"いつやるか"が問われる時代です。

マネーフォワード様や税理士法人サンアクア 西長瀬オフィスと連携し、

一社でも多くの企業が変化に乗り遅れず、持続的に成長できるよう支援してまいります。」

■ 今後の展望

当社グループでは、以下の取り組みを通じて地域DX・AX推進をさらに加速してまいります。

マネーフォワード クラウド全体の導入・定着支援を強化

給与・勤怠・経費・債務支払の自動連携による業務最適化モデルを構築

AI・RPA活用によるAX(AI Transformation)型支援体制の確立

岡山・中四国エリアでのDXセミナーの展開

金融機関・自治体・教育機関などとの連携も視野に、地域DXをさらに推進

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ先

【BEEKCY SOLUTION株式会社】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/172410/table/2_2_f08449fad0055374599c13caa1aa0816.jpg?v=202511011257 ]【税理士法人サンアクア 西長瀬オフィス】[表3: https://prtimes.jp/data/corp/172410/table/2_3_6624c744b038afddb4dd790d85e0aed6.jpg?v=202511011257 ]

BEEKCY SOLUTION株式会社 / 税理士法人サンアクア 西長瀬オフィス

担当 : 森脇

TEL : 086-244-9111

MAIL : kk@kkaikei.com

※本リリースにおける「No.1」は、当社が独自に実施した調査結果に基づくものです(2025年10月末時点)。