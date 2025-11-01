元看護師が手がけるスキンケアブランド「CARE・TE・A」より公式キャラクター「けあちゃん・てあちゃん」が誕生

株式会社ミュール

株式会社ミュール（本社：東京都品川区、代表取締役：大島 絵美）は、「CARE・TE・A 」より公式キャラクターとして「けあちゃん・てあちゃん」を発表いたします。

CARE・TE・A（ケアテア）は、元看護師の経験を活かして誕生したスキンケアブランドです。

このたび、ブランドの想いをより多くの方に届けるため、公式キャラクター「けあちゃん」「てあちゃん」が誕生しました。

■けあちゃん・てあちゃんの性格について

「けあちゃん」は、やさしくておっとりとした性格で、みんなを包み込むような存在です。

一方、「てあちゃん」は、明るく元気で、少しおっちょこちょいながらも、けあちゃんをそっと支える頼もしい存在。

性格は真逆のふたりですが、互いに寄り添い、支え合うことで、日々のスキンケアを“癒しの時間”へと導いてくれます。

■誕生のきっかけ

このキャラクター誕生の背景には、代表自身の“子供への想い”が込められています。代表は「娘が“かわいい！”と言ってくれるようなキャラクターを作りたかった」と語り、親子の会話の中で生まれたアイデアを形にしました。肌をいたわることの大切さを、家族の中でも自然に伝えられるように、そんな願いが「けあちゃん・てあちゃん」には込められています。

両キャラクターは今後、リーフレットや、産院イベント、商品パッケージ、公式SNSなどで登場予定。CARE・TE・Aの“肌と心に寄り添う”というブランドメッセージを、より親しみやすく、楽しく伝えていきます。

CARE・TE・Aは、これからも「看護の視点から生まれたスキンケア」を通じて、すべての人の美しさと健やかさを応援してまいります。

■元看護師・ケアテアプロデューサーコメント

ケアテアプロデューサー大島絵美と娘のつばきちゃん娘の笑顔を見ていたいから

このキャラクターには、娘が「可愛い！」と言ってくれた、その一言に込められた想いが宿っています。この子たちは、ただのマスコットではなく、世の中の親子の健康と心を守る“使命”を担う存在になれるのではないかと思っています。「けあちゃん」と「てあちゃん」は、ケアの本質をやさしく、あたたかく伝える存在です。私たちのブランドの顔であり、娘との約束の象徴でもあります。誰かの心にそっと寄り添い、ぬくもりを届ける。そんな存在として、これからも大切に育てていきたいと思っています。

■けあちゃん・てあちゃんのキーホルダープレゼント

11月28日29日に表参道で開催される美と健康の体験イベント「feMarche」にて、11月1日に発表した新スキンケアライン〈care.te.a dear baby〉の新商品である『ミルクローション』の新作記念販売会を行います。

特別記念ノベルティとして『ミルクローション』を購入されたお客様には「けあちゃん・てあちゃんキーホルダー」をプレゼントいたします。

《新商品》ミルクローション

発売日：2025年11月1日

内容量：300ｍL

公式販売価格：5,170円(税込)

特許技術の三相乳化法*を利用することにより、通常は粘度が高くベタベタするワセリンがなめらかで保湿力の高いローションとなりました。会場にて、新作のミルクローションをお試しいただけます。

また同ブース内にCARE・TE・Aプロデュースのカフェである〈3rd space cafe〉も出展・販売いたします。新感覚の高保湿ワセリンでお肌をうるおした後に、こだわりのドリンクで内側からもうるおいを感じて、イベントを楽しんでいただければと思います。

*特許第3855203号 『乳化分散剤及びこれを用いた乳化分散方法並びに乳化物』

ノベルティのけあちゃん・てあちゃんキーホルダーをミルクローション購入者にプレゼント11月1日に発売された新作『ミルクローション』のなめらかでみずみずしいワセリンの新感覚をご体験くださいビタミンCたっぷりで、身体の中からキレイになれるケアテアオリジナルローズヒップティーもイベントで販売

<イベント概要>

美と健康の体験イベント〈feMarche〉

入場料：無料

開催日：11月28日（金）、11月29日（土）

時間：12:00-18:00

場所：表参道ミュージアム

〒107-0062 東京都南青山3-18-19 2階

イベント特別価格としてケアテア全商品を【15％OFF】でお買い求めいただけます。

<会社概要>

会社名 ： 株式会社ミュール

所在地 ： 〒141-0021 東京都品川区上大崎1-10-19

代表者 ： 代表取締役 大島 絵美

設立 ： 2016年

事業内容：自社オリジナル商品の開発・製造・販売／オウンドメディア事業

会社URL ： https://m-ule.jp/

公式販売サイト :https://www.iconic-shop.net/c/caretea公式Instagram :https://www.instagram.com/care.te.a/企業理念は「みらいに、希望を。」

私たちは、「選ぶ・育む・つなぐ」という価値観を軸に、業務アウトソーシングや自社ブランドの企画・商品開発など、ライフステージに応じてオンライン・オフラインの両面から “その時々に選択できる働き方” の仕組みを多角的に展開しています。また、社会復帰を目指す方々にとっても、安心して一歩を踏み出して自信に繋がるよう、働き方の第一歩をサポートしています。