ぺこぱ 松陰寺太勇さん・シュウペイさん、松陰寺さんの愛犬のすけくん出演！「このこのごはん」新CM、11月1日“犬の日”に放映開始【コノコトトモニ】

株式会社ゆずず

人間の食品と同レベルの国内工場で製造しているドッグフードやサプリメントなどを取り扱う『コノコトトモニ』（ https://konokototomoni.com/ ）を運営する株式会社ゆずず（本社所在地：福岡県福岡市、代表取締役：中島由華）は、人気お笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇さん・シュウペイさん、松陰寺さんの愛犬のすけくんをCMキャラクターに起用した「このこのごはん」新CM【キッチン】篇を2025年11月1日（土）の“犬の日”より全国（一部地域を除く）にて放映開始いたします。

「大切な愛犬の食事は美味しさだけでなく体のことまで考えて用意したい」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=u4gU8dQeVog ]

その想いを込めて作られたのが今回のCMです。

松蔭寺さんがのすけくんに愛情たっぷりのごはんを作る様子も必見です。

TV CM概要

タイトル：【キッチン】篇

放送開始：2025年11月1日（土）～

放送エリア：全国（※一部地域を除く）

【キッチン】篇 30秒ver.

YouTubeURL ： https://www.youtube.com/watch?v=u4gU8dQeVog(https://www.youtube.com/watch?v=u4gU8dQeVog)

【キッチン】篇 15秒ver.

YouTubeURL ： https://www.youtube.com/watch?v=m1T7Z96okLw(https://www.youtube.com/watch?v=m1T7Z96okLw)

出演者プロフィール

ぺこぱ

松陰寺太勇（ショウインジタイユウ）とシュウペイによるコンビ

2008年にコンビ結成。

2019年元日の「ぐるナイ おもしろ荘」（日本テレビ系）で優勝。着物と派手なメイクが特徴的な松陰寺が、着物をスーツに替えて臨んだ「M-1グランプリ2019」では初の決勝進出を果たし、3位に。

この「M-1」で“ノリツッコまない”とも呼ばれるボケや「時を戻そう」といった印象的なフレーズが大きな話題を呼び、一躍人気者となった。

2020年に入ってから数々のバラエティ番組にゲスト出演している。

松陰寺さんの愛犬のすけくん

ジャックラッセルテリアの男の子

「このこのごはん」について

累計販売数350万袋（※1）突破！

小型犬で気になる「におい（※2）」「毛並み」「目元」の健康維持をサポートするやさしいごはんです。

※1 2018年4月～2025年10月時点

※2 乳酸菌により善玉菌が増え便臭が気にならない



商品詳細はこちら :https://shop.konokototomoni.com/shop/products/knknghn00/

コノコトトモニとは

〈あなた様とわんちゃんが末長くともに暮らせるように、あなた様と同じ目線でわんちゃんの生活をサポートしたい〉

その想いのもと、わんちゃんの健康にこだわり、安全安心な品質の原材料を使用したドッグフードやサプリメントを取り扱うブランド。

▶︎ 商品一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/

▶︎ ドッグフード一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dogfood/

▶︎ おやつ一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dog-treats/

▶︎ サプリメント一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dog-supplement/

このこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/knknghn00/

小型犬の健康をサポートする食いつきにこだわったドッグフード

シニアのためのこのこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/skg00/

シニア犬の健康をサポートする”これから”に寄り添ったドッグフード

大型犬のためのこのこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/okg00/

大型犬の健康をサポートするヒューマングレードなドッグフード

お口げんき このこのふりかけ：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/ogkfhp01/

わんちゃんのお口の健康をサポートするふりかけ

関節げんき このこのおやつじゅれ：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/kkojhp01/

わんちゃんの体型維持と健康な関節をサポートするおやつじゅれ

このこのおかず：https://shop.konokototomoni.com/lp?u=okz_066_hp_nn_01

わんちゃんの「食いつき」と「健康」にとことんこだわったおかず

2025年2月5日現在、累計21万以上のわんちゃんと飼い主様にご愛用いただいている。

この子（わんちゃん）と 楽しいときも悲しいときもずっと共にいられますように…

その想いを込めて名付けた「コノコトトモニ」。

“この子と共に“過ごす時間を、より豊かで幸せなものにできるようプロジェクトを進行中。

商品だけではなく食事やしつけなどの情報も発信している。

▶︎ オウンドメディア：https://konokototomoni.com/article/

あなた様とあなた様の“この子”が今日も楽しく、幸せに過ごせますように。

運営会社：株式会社ゆずず

コノコトトモニ設立：2018年4月17日

本社所在地：福岡県福岡市

公式HP ：https://konokototomoni.com/

Instagram：https://www.instagram.com/konokototomoni/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064126626158#

■TEL：0120-505-462〈受付時間 9:00～17:00（日・祝を除く）〉

■MAIL：info@konokototomoni.com（24時間受付）

～取材依頼・お問い合わせ～

弊社ではマスコミの方の取材お申し込みを随時受け付けております。

info@konokototomoni.com（担当：吉川・村田）