学研教育ホールディングス、フリースクール「Gakken高等学院 中等部」を全国7キャンパスで新設

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、学研教育ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：勝野哲也）は、2025年11月以降、「Gakken高等学院 中等部（フリースクール）」を全国7キャンパスにおいて新たに開設いたします。今後も全国の「Gakken高等学院」各キャンパスに、順次、中等部の併設を予定しております。

新規開設キャンパス・開設時期

・久喜キャンパス（埼玉県） 2025年12月開設予定

・湘南藤沢キャンパス（神奈川県） 2025年12月開設予定

・清水キャンパス（静岡県） 2026年4月開設予定

・名古屋本山キャンパス（愛知県） 2025年12月開設予定

・堺新金岡キャンパス（大阪府） 2025年11月開設予定

・和泉中央キャンパス（大阪府） 2025年11月開設予定

・小野キャンパス（兵庫県） 2026年4月開設予定

これらのキャンパスでは、高校進学を見すえた学習サポートだけでなく、コミュニケーション・自己理解・キャリア探究などの「非認知能力の育成」にも重点を置き、子どもたちが自分のペースで成長できる教育環境を整えます。

教育のプロフェッショナルが集結

本中等部は、集団生活が苦手、あるいは学習に不安を抱える中学生を対象に、「人生を変える体験ができた」と感じてもらえる新しい学びの場を提供します。中学校から高校卒業までの6年間を「夢発見から実現」のプロセスととらえ、その土台となる3年間を丁寧に育てていきます。

生徒一人ひとりの「自信」と「未来」を育むため、以下のような独自の教育方針を掲げています。

・学習心理支援カウンセラーによる週1回のコーチング面談

・学校の教科書に合わせた映像授業×個別指導と、これまでの振り返り学習で基礎学力の向上

・学習方法や習慣づけの指導までフォロー

・著名人による講演会やGakken高等学院生との交流を通じて、未来への視野を広げる機会を提供

多様な学び方を選べる3つのコース

一人ひとりの生活状況や希望に応じた学習スタイルを選ぶことが可能です。

・週5日コース

・週2日＋オンラインコース

・完全オンラインコース

少人数・アットホームな雰囲気で、外へ出るのが苦手な生徒も無理なく通えます。

生徒の体力・気力・学力の回復を目指し、希望に応じて在籍学校への復帰や、通信制高校・全日制高校への進学サポートを行います。

卒業後の進路も自由に選択可能

中等部修了後の進路は、「Gakken高等学院」への進学だけでなく、全日制高校や他の通信制高校なども選択可能。生徒の意思を尊重した進路選択を支援します。

学研グループの教育ネットワークを活かし、高校進学後も一貫して支援いたします。

《無料》資料請求・個別相談を受付中！

すでに開設している明石キャンパス・加古川キャンパスを含め、新設の7キャンパスでも個別相談会や体験会を実施中です。

お子さまの不登校や学習の悩みに寄り添いながら、最適な進路や学習スタイルをご提案します。

入学や通学に関するご相談など、何でもお気軽にご相談ください。

Gakken高等学院 中等部 公式サイト :https://gakuin.gakken.jp/freeschool/?utm_source=prtimes&utm_medium=freeschool&utm_content=lp■株式会社学研教育ホールディングス（Gakken Kyoiku Holdings Co., Ltd.）

https://khd.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：勝野 哲也

・法人設立年月日：2009年4月2日

・資本金：10,000,000円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：学習塾事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開