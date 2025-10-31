注入治療に着目したニューロコスメ「PFRコンセントレート」誕生

世界的に著名な現役皮膚科医Dr.ゼイン・オバジの信念に基づく、 医療機関専売のスキンケアブランド「ゼオスキンヘルス」から、 あらゆるしわにアプローチし、ハリのある肌印象に導く

エイジングケアの最高峰 “塗る注入治療”美容液が新登場

背景には最新のペプチド研究の成果

ZO SKIN Health合同会社

Dr.ゼイン・オバジが40年以上の長きにわたり、ビバリーヒルズでハリウッドスターやトップモデルなど名だたる顧客から信頼されてきたのは、『世界中のすべての人々に、美しく健康な肌を』という信念を持ち続け、肌トラブルの原因を根本から改善してきたから。臨床と皮膚科学の視点で、酸化による刺激を排除し、肌の代謝(ターンオーバー)が整えば、健やかで美しい肌を維持できることを解明しています。

皮膚治療との併用を推奨されることが多いブランドである「ゼオスキンヘルス」の研究は進化し続けており、今秋、肌のエイジングサインとなるしわやたるみのさまざまな原因にアプローチするブランド史上最高峰のエイジングケア美容液「PFRコンセントレート」が誕生しました。今回、継続的な研究でゼオスキンヘルスがフォーカスしたのが、医療機関の肌育ケアにも用いられるペプチドテクノロジー。ペプチドテクノロジー4種を搭載したゼオスキンヘルス独自の処方で、加齢変化に伴い顕著となるしわやたるみの要因に対して全方位でのアプローチを可能にしました。クリニックでの注入治療後のホームケアとして併用することで治療効果のサポートが可能になるほか、妊娠中・授乳期で注入治療ができない方や、「注入治療に興味はあるが痛みやダウンタイムが心配」という方にも、ダウンタイムゼロの“塗る注入治療”アイテムとして単独での使用もできる製品です。使用前に医師の診断・アドバイスを受けられるのが「ゼオスキンヘルス」。新たな化粧品の出合いを、医療の安心とともに提案します。

ZO(R)ブランドについて

スキンヘルス科学の第一人者 ゼイン・オバジ (医学博士・研究者,革新者,著述家,教育者)

ゼオスキンヘルスのスキンケア製品は、医療機関専売品です。クリニックでの適切なカウンセリングを受けた上での使用をおすすめする理由は、Dr.オバジの高度なトレーニングとプロトコルを経験した医師による、個々の肌状態に合わせた製品選択や使い方のアドバイス、継続的な経過観察が、よりよい結果には不可欠だと考えているからです。ZO(R)のユーザーをひとりにせず、ケアにも医師が伴走するブランドとして、これからも医療機関とのパートナーシップ強化に努めていきます。

エイジングケアでニーズの高いしわへアプローチする、

“次世代型”ペプチドを配合したジェルタイプの美容液。

美容医療との併用に適した処方設計。米国における12週間の長期連用試験実施済み*

＊効果には個人差があります。全ての方に皮膚刺激やアレルギーが発生しないということではありません。

「PFRコンセントレート」のPFRは「Peptide Facial Reﬁning」。“ペプチドで肌を再構成する”というコンセプトのもと開発されました。深いしわ・たるみの要因は2つあります。1つは情報伝達物質の司令によって動く筋肉、つまり表情筋の動きによって肌が動くこと。2つめは、肌の密度が低下して重力に逆らえずたるみを引き起こすこと。この2つの要因によって肌が動いたり折り込まれたりした痕跡がしわとなり、年齢とともに深く刻み込まれます。ハリのある若い肌が笑ってもしわが残らず、重力にも打ち克つことができているのは肌の内部構造の密度が高いから。そこで内部構造の密度に着目し、キー成分として開発・処方したのがゼオスキンヘルス独自の“次世代型ペプチド”テクノロジー。プラチナ価格にも匹敵する高価なペプチドを高濃度に配合することに成功しました。表情筋の動きを和らげる先進のニューロペプチドサイエンスとともに、まるで注入治療のような効果実感と確かな結果を生み出す美容液を目指しました。さまざまなしわにアプローチする「PFRコンセントレート」は、言わば “次世代型のペプチド美容液”。ゼオスキンヘルスの調査では、スキンケア・リテラシーが高い日本の消費者が最も重視しているのは肌への“効果”であり、日本の美意識の高い方々にもご満足いただける結果へと導きます。ゼオスキンヘルスは最新の研究と知見を惜しみなく注ぎ込み、医療グレードのスキンケアの限界に挑み続けています。

Rick Woodin, Chief Scientist of ZO(R) Skin Health

「PFRコンセントレート」は、美容科学の進歩に40年以上を捧げてきたゼオスキンヘルス（ZO(R)）のチーフサイエンティスト、Rick Woodin（リック・ウッディン）が一切の妥協をせずに開発したブランド最高峰のエイジングケア美容液です。ZO(R)の研究開発チームは3年以上にわたり成長因子の研究に注力しており、医師の間でエクソソームへの関心が高まっていることを理解しています。エクソソームは有望であると考えている一方で、化粧品への応用には処方の安定性や安全性の面で依然として解決すべき課題がありました。これが私たち研究チームのインスピレーションとなり、エクソソームと同等の効果を発揮し、かつ信頼性の高い部位別のソリューションー真皮層まで安全にそして的確に到達できる成分-を追求するに至りました。その結果生まれたのが「PFRコンセントレート」です。これは顔の輪郭にアプローチするために開発された画期的な製品で、ZO(R)のポートフォリオにはこれまで存在しなかった領域に応えるものです。これまで私たちが創り出してきたどの製品とも一線を画す製品です。

重要なこととして「PFRコンセントレート」は、刺激や副作用を伴わずに効果を発揮するように処方されており、幅広い患者様に推奨できる製品です。最先端技術の結晶であり、プレミアムな位置づけにあるものの、その有効性と患者様への影響において絶対的な自信を持っている製品です。米国では、ボツリヌストキシン注射やヒアルロン酸注入といった注入治療が広く行われており、「PFRコンセントレート」はそれらの結果を補完・強化する目的で設計されています。一方、日本では注入治療を受ける患者が少ないため、この革新的な製品は二重の価値を提供します。すでに注入治療を受けている患者に対しては治療効果を維持・延長することをサポートし、注入治療に関心はあるが試すことに躊躇している患者様には非侵襲的な代替手段を提供します。

エイジングサインの要因に着目したニューロペプチドサイエンスを採用

ボリュームが失われた肌をなめらかでふっくらした肌印象へと導く高濃度美容液

PFRコンセントレート(美容液)

30mL 希望小売価格：39,600円（税込）

2025年11月4日（火）全国のゼオスキンヘルス契約医療機関にて発売

ペプチドサイエンスを応用し、目立つ表情じわや深いしわに着目して開発。ボリュームが失われた肌をなめらかでふっくらした肌印象へと導く高濃度美容液です。長期連用試験実施済み*の独自のペプチドブレンド処方により、肌を整え、バランスのとれたハリのある、リフトアップしたかのような印象のフェイスラインへ。単独でも、注入治療を補完する製品としてもご使用いただけます。

無香料、アルコールフリー

*効果には個人差があります。全ての方に皮膚刺激やアレルギーが発生しないということではありません。

ZO(R)独自の4種の最先端ペプチドテクノロジー

ニューロペプチド：短期作用

アセチルオクタペプチド-3

8個のアミノ酸で構成されるペプチド。主に額や目もとの小じわや表情じわにアプローチ

アセチルヘキサペプチド-8

6個のアミノ酸で構成されるペプチド。深いしわによる肌の凹凸をなめらかな肌へ

シグナルペプチド：長期作用

ボリューマイジングトリペプチド

3個のアミノ酸で構成されるトリペプチド。ハリのあるふっくらした肌印象へ

リファイニングペプチドコンプレックス

2種類の活性ペプチドを配合。すっきりと引き締まったフェイスラインの肌印象へ

※アセチルオクタペプチド-3：整肌成分 ※アセチルヘキサペプチド-8：整肌成分 ※ボリューマイジングトリペプチド：酢酸テトラデシルアミノブチロイルバリルアミノ酪酸ウレア（整肌成分） ※リファイニングペプチドコンプレックス：パルミトイルジペプチド-5ジアミノブチロイルヒドロキシトレオニン、パルミトイルジペプチド-5ジアミノヒドロキシ酪酸（整肌成分）

レチノールフリーで高い効果を生み出す、

ゼオスキンヘルスのエイジングケアソリューション

※エイジングケア：年齢に応じたケア ※DNA-Na：デオキシリボ核酸ナトリウム（整肌成分） ※ZCORE(TM)：カプロオイルテトラペプチド-3（整肌成分）、メリロートエキス（整肌成分） ※ZO-RRS²(R)：ニガハッカ成長点細胞培養物（皮膚保護剤）、エーデルワイス成長点細胞培養物（整肌成分） ※植物由来・酵素由来成長様因子：乳酸桿菌/オタネニンジン根エキス発酵液（整肌成分）、アセチルグルコサミンリン酸２Na（整肌成分） ※β－グルカン：整肌成分 ※DDBD：ジ酢酸ジペプチドジアミノブチロイルベンジルアミド（整肌成分） ※カラトウキ根エキス：整肌成分 ※ZPRO(R)：フサフジウツギ成長点細胞培養物（整肌成分）、加水分解セリシン（整肌成分） ※ZPOLY(TM)：ラミナリアディギタータエキス（整肌成分）、オプンチアフィクスインジカ茎エキス（整肌成分）、ガラクトアラビナン（整肌成分）、βーグルカン（整肌成分） ※アセチルオクタペプチド-3：整肌成分 ※アセチルヘキサペプチド-8：整肌成分 ※ボリューマイジングトリペプチド：酢酸テトラデシルアミノブチロイルバリルアミノ酪酸ウレア（整肌成分） ※リファイニングペプチドコンプレックス：パルミトイルジペプチド-5ジアミノブチロイルヒドロキシトレオニン（整肌成分）、パルミトイルジペプチド-5ジアミノヒドロキシ酪酸（整肌成分）

＊表示価格は税込希望小売価格です。

Justin氏来日

Justin Skala, ZO(R) Skin Health CEO

世界中でスキンケア市場は大きな成長を遂げていますが、その中でも今、急速に伸びている領域がエイジングケアとスペシャルソリューション（肌悩みを解消するための特別な効果を持つ製品）カテゴリーです。高価格帯となるプレミアムスキンケア市場の成長はゆっくりですが着実に拡大しており、特に成長に大きく寄与しているのが医師によるカウンセリングや製品選択を可能にする医療機関専売品です。この市場において大きなトレンドとなっているのは、ニードル型、注入型、フィラー効果を持つ製品です。だからこそ注入治療を補完することができる今回の「PFRコンセントレート」は我々としても待望の新製品であると言えます。

ゼオスキンヘルスの特長は、医師と患者様との対話によって、肌の個別の悩みに対応するだけではなく、包括的な肌の健康、つまりスキンヘルスに導くソリューションを提供していることです。日本市場において我々にとって最大の機会と考えているのは、アンチエイジングとブライトニング領域です。日本は高齢化社会ですので、適切なアンチエイジング・ブライトニング製品を市場に投入していくことで、皮膚を健康的に明るく保ち、高齢になっても日本中の皆様が、自信を持ち輝いて生活できるようなソリューションを提供していきます。

ゼオスキンへルス

世界的に名高い現役の皮膚科専門医であるDr. ゼイン・オバジが生み出したメディカルコスメ。

『世界中のすべての人々に、美しく健康的な肌を』という信念に基づく、肌トラブルの原因を根本から改善することを目的とした医療機関向けスキンケアブランドです。

年齢や人種、肌の状態やタイプに関係なく、健やかな肌を維持するための 包括的なソリューションを提案し続け、現在は100カ国以上で販売されています。

スキンケアのプロフェッショナルを通じて、ゼオスキンヘルスは、

ステップ 1 準備 GSR(R)(Getting Skin Ready(R))

ステップ 2 防ぐ+整える Prevent＋Correct

ステップ 3 保護 Protect

の3つのステップでより健やかで美しい肌を追求します。

