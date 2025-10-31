マネーフォワードホーム主催「お金のEXPO 2025」にRESが協賛企業として参加。セミナー講師にYouTube登録者6.5万人 / 現役トレーダーMr.Kが登壇

株式会社RES

“これからの日本に再現性ある投資を”というミッションを掲げ、金融教育事業を展開する株式会社RES（アールイーエス｜住所：東京都千代田区、代表取締役：児玉 一希、以下：当社）は、2025年10月18日（土）にザ・プリンス パークタワー東京で開催されたマネーフォワードホーム主催イベント「お金のEXPO 2025」に協賛企業として参加しました。

当日は、当社と講師契約を結ぶ現役トレーダー・Mr.Kが登壇し、「革新的な理論と2025年末相場予想――なぜ、数々の暴落や大相場を的中させ続けられるのか？」をテーマに講演を行いました。

協賛背景について

「お金のEXPO」は、マネーフォワードホーム株式会社が主催するお金を軸にした様々なコンテンツを通して、1日しっかり学んで一生役立つ情報を提供するリアルイベントです。2025年は“みんなで学んで、人生をもっと前へ。”をテーマに、家計改善から資産形成まで、幅広い金融トピックを専門家や著名人が講演・ワークショップ形式で発信しました。

当社は、本イベントの理念に共感し、「一過性ではなく、時代を超えて再現できる質の高い金融知識を社会に届ける」 という目的のもと協賛いたしました。 また、当社が提供する投資教育の根幹である「再現性のある投資技術」を実践的に体現している人物として、講師のMr.Kが登壇。科学的根拠と実証データに基づく理論を持つMr.Kが、個人投資家の学びに新しい視点を提示することで、投資教育の価値を社会に広げる機会となりました。

セミナー概要

Mr.Kは慶應義塾大学大学院理工学研究科を修了後、経済物理学の理論を応用したCleartrade理論（クリアトレード理論）を開発した研究者・投資家です。

本セミナーでは「株価と出来高のみで未来を予測できるのか？」という問いからスタートし、従来のテクニカル分析やファンダメンタル分析に頼らない、新しい未来予測の可能性を提示しました。

当日は定員400名の会場に983名の事前参加申込みが入り、満席状態となりました。株式投資初心者からベテラン投資家まで幅広い層が集まり、Mr.Kの科学的かつ明快なプレゼンテーションに真剣に耳を傾けていました。

■ Cleartrade理論とは

Cleartrade理論は、株価と出来高の関係性から市場の“人気度”を物理学的に解析し、急騰・急落の局面を捉える方法です。特徴は「企業の業績やニュースに頼らない」という点。

経済学ではなく物理学のアプローチから、株価と出来高だけを使い、市場を捉えます。

もちろん、100％の予測ではありません。しかし、この方法を使うと、株価がランダムに動いているときと、明確な方向性を持って動いているときを瞬時に見分けることができると説明しました。

■ 過去の実績と検証結果

セミナーでは、Cleartrade理論が過去に的中させた相場として、以下のような事例が紹介されました：

・ コロナショックの暴落相場

・ コロナショックのほぼ大底からの回復相場

・ 2022年の半導体暴落

・ 2023年2月からの超大型ハイテク株の大相場

・ 2024年1月からの半導体大化け

・ 2024年7月のクラッシュを回避

・ 2025年2月からのトランプ関税下落相場

・ 2025年4月7日を大底とした急回復相場

また、YouTubeチャンネル「Mr.Kの相場解説（急騰株攻略チャンネル）」で4年間にわたり毎日相場を公開してきた実績を示し、公開予測と実際の相場推移が高い精度で一致してきたことも紹介しました。

■ 2025年末の相場展望

セミナーの最後には、「2025年末の相場予想」として日経平均・S&P500の見通しが発表されました。

Mr.Kは独自の波動解析と資金流入データをもとに、日経平均5万2,000円、S&P500は6,850ポイントを予想。この数値は単なる楽観論ではなく、過去の予測精度と理論的裏付けをもとに導かれた“シナリオの1つ”として提示されました。

■ まとめ

今回の「お金のEXPO 2025」登壇を通じ、Mr.Kは「投資は感覚ではなく再現性で考える時代に入った」と語りました。Cleartrade理論は、複雑なテクニカル分析を使わずとも、株価と出来高というシンプルな情報から相場を読み解く新しいアプローチです。

イベントはすでに終了しましたが、最新の相場戦略はYouTubeチャンネルを通じて平日毎日12:10からライブ配信を続け、参加者が継続的に学べる環境を提供しています。

理論を深く理解したい方や、再現性ある投資を追求したい方は、ぜひライブを覗いてみてください。

YouTubeチャンネル「Mr.Kの相場解説」について

（チャンネル登録者数：6.5万人）

現役トレーダーのMr.Kが運営するYouTubeチャンネル「Mr.Kの相場解説」では、独自に開発したCleartrade理論（クリアトレード理論）をもとに、日本株・米国株・先物・仮想通貨など多様なマーケットをわかりやすく解説しています。



■ 平日お昼12:10～「Mr.Kの株ラジオ」

平日毎日お昼12:10からは、ラジオ形式のライブ配信「Mr.Kの株ラジオ」を放送中。

その日の相場を“リアルタイム”で解説しながら「どう考え、どう動くべきか」を視聴者と一緒に整理していく時間です。

ライブ内では、視聴者からリアルタイムで寄せられた質問にも随時回答しており、どんな投資レベルの方でも気軽にご参加いただけます。

▼ YouTubeライブはこちら：

https://www.youtube.com/@CLEARTRADEMrK/streams

登壇者プロフィール

Mr.K（現役トレーダー）

慶應義塾大学大学院理工学研究科修了。大学卒業後は大手企業に勤務する傍ら、2013年より株式投資を開始。初年度は大きな損失を経験するも、その過程で「資金の流れ」に着目することで相場に一定の再現性があることを発見する。以後、経済学や金融工学とは異なる“物理学的アプローチ”による株価予測手法を研究し、独自のCleartrade理論（クリアトレード）理論を確立。同理論では、価格と出来高の関係から市場の構造を解析し、感覚や経験に頼らない定量的な投資判断を可能にした。また、投資家が陥りやすい「負けるメカニズム」を数学的に解明し、厳密な資金管理理論を体系化。現在は、延べ5,000名を超える投資家をサポートしている。

「お金のEXPO 2025」概要

・イベント名：「お金のEXPO 2025」

・主催：マネーフォワードホーム株式会社

・開催日時：2025年10月18日（土）9:00~19:00

・開催会場：ザ・プリンス パークタワー東京（東京都港区芝公園4-8-1）

・特設サイト：https://event.moneyforward.com/expo/2025

※本イベントは終了しています。

CLEAR TRADE運営事務局（株式会社RES）

・メールフォーム： https://asp.jcity.co.jp/FORM/?userid=jim&formid=1749(https://asp.jcity.co.jp/FORM/?userid=jim&formid=1749)

・電話番号：03-5295-7362（受付時間：平日11:00～16:00）

企業情報

株式会社RES（アール・イー・エス）

「投資の可能性をすべての人に」を理念に掲げ、金融教育・投資支援事業を中心に展開しています。

社名の「res」はラテン語で“財”や“為す”を意味し、金銭的な資産だけでなく、知識・スキル・自立性といった“生きるための資産”を築く支援を行っています。

・代表取締役：児玉 一希

・設立：2016年12月

・所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

・公式サイト： https://res-info.co.jp/

・Trade Labo（YouTubeチャンネル）： https://www.youtube.com/@tradelabo2222

・公式LINEアカウント： https://trade-labo.jp/tl/mntlof_line/

