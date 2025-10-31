「Victory-ONE/G5」と「SMILE V 2nd Edition 会計」が消込仕訳連携を開始

株式会社アール・アンド・エー・シー

株式会社アール・アンド・エー・シー（東京都中央区、代表取締役：太刀川秀臣、以下「R&AC」）は、当社で提供する入金消込・債権管理システム「Victory-ONE/G5」と、株式会社OSK（東京都墨田区、代表取締役社長：橋倉浩）が提供する会計ソフト「SMILE V 2nd Edition 会計」との消込仕訳データにおける連携を開始しました。

また、「SMILE V 2nd Edition 会計」を取り扱う株式会社大塚商会（東京都千代田区、代表取締役社長：大塚裕司）と販売面での連携を強化し、お客様のDXを推進していきます。

■連携概要

「Victory-ONE/G5」で消込した入金情報を「SMILE V 2nd Edition 会計」に消込仕訳を取り込むことが可能になりました。

【連携可能な仕訳例】

※上記の仕訳例以外にも柔軟に設定が可能です。

会計システムへ仕訳を入力する手間や一括でインポートする際のインポートファイル作成の手間を省くことで、会計仕訳の作成・登録までを一括で行うことが可能となります。また、手作業で行う際の人的ミスや作業の属人性も防止することが可能となります。

■株式会社大塚商会からのエンドースメント

「Victory-ONE/G5」と弊社が販売している「SMILE V 2nd edition 会計」が連携することを歓迎いたします。本連携により、入金情報の自動連携や消込処理の効率化が可能となり、経理業務の負担軽減と業務品質の向上が期待されます。特に、手作業による入力ミスの削減や、リアルタイムでの債権状況の把握が可能となることで、企業のキャッシュフロー管理にも大きく貢献するものと確信しております。

今後も、株式会社アール・アンド・エー・シー様との連携を通じて、お客様の業務課題解決とDX推進に寄与できるよう、さらなる機能強化とサービス向上に努めてまいります。

株式会社大塚商会 取締役兼常務執行役員 業種SI部門長 山田耕一郎

■「Victory-ONE/G5」について

売上締め、請求書発行、入金データの自動取得、入金消込、滞留債権管理、督促状発行など、債権に関する一連業務の一元化が可能になります。また、「Victory-ONE/G5」はカスタマイズ可能なパッケージのため、現在ご利用中の基幹システムと連携させる等、お客様の環境に合わせ柔軟に導入が可能です。

今後もR&ACは、債権管理・入金消込業務を中心にサービスと製品の品質向上を目指し、経理業務効率化のソリューション強化に尽力していきます。

■R&ACについて

R&ACは創業以来、入金消込・債権管理領域に特化した経理向けソリューションとして「Victory-ONEシリーズ」を開発・提供しています。

入金消込特化型システム「V-ONEクラウド」を筆頭に基幹システムとの連携や自社サーバーへの組み込みなどのカスタマイズが可能な債権管理・入金消込システム「Victory-ONE/G5」、またEC特有の商流である決済明細と売上明細を照合する「Victory-ONE【決済管理】」、メーカーや卸売業特有の支払通知書と売上明細を照合する「Victory-ONE【検収照合】」の4製品から構成される照合・消込に特化した製品シリーズです。

＜Victory-ONEシリーズの製品ラインナップ＞

入金消込業務やそれぞれの業界特有の照合業務は、目視や手動、表計算ソフト等を利用したアナログな作業が中心です。しかし、取引件数が増加すればするほど、物理的に照合件数が増加します。そのため、アナログな作業では処理の限界を迎えてしまいます。

「Victory-ONEシリーズ」は、請求・入金の照合を自動化し、入金消込業務を大幅に効率化します。入金・回収業務の効率化による作業負荷の軽減に加え、債権管理の正確性向上、滞留債権の早期把握、迅速な回収促進などを実現します。

※R&AC WEBサイトURL：https://www.r-ac.co.jp/

※「V-ONEクラウド」製品サイトURL：https://www.r-ac.co.jp/v-one-cloud/

※「Victory-ONE/G5」製品サイトURL：https://www.r-ac.co.jp/victory-one/

※「Victory-ONE【決済管理】」製品サイトURL：https://www.r-ac.co.jp/payment_details/

※「Victory-ONE【検収照合】」製品サイトURL：https://www.r-ac.co.jp/v-one-acceptance/

■株式会社アール・アンド・エー・シーの概要

代表者 ：代表取締役社長 太刀川 秀臣

所在地 ：東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 3F

設立 ：2004年11月

資本金 ：100百万円

WEBサイト ：https://www.r-ac.co.jp/