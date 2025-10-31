マッチングアプリ「タップル」、人気YouTuber「SUSURU」とのコラボ企画「ずるずる！推しラーメン総選挙」を期間限定で実施！

株式会社タップル

株式会社タップル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平松繁和）は運営するマッチングアプリ「タップル」において、「毎日ラーメン健康生活」をテーマに活動している人気YouTuber「SUSURU」とのコラボレーションコンテンツ「ずるずる！推しラーメン総選挙」を、2025年10月31日（金）～12月26日（金）の期間限定で提供することをお知らせいたします。また、本コンテンツを公開するにあたり、ラーメンに関するアンケート調査を「タップル」内で実施いたしました。

「ずるずる！推しラーメン総選挙」について

◼︎概要

「ずるずる！推しラーメン総選挙」は、SUSURUさんからの質問「あなたの推しラーメンを教えてください」に回答することで、自分の好きなラーメンやラーメン店がプロフィールに追加されるコンテンツです。

◼︎背景

「タップル」の趣味タグ「ラーメン」は350万人以上の利用者が登録しており、「タップル」内で最も多くのユーザーに登録されている趣味タグのひとつです。（2025年10月時点）

毎日ラーメンを食べている人気YouTuberのSUSURUさんとコラボすることで、ラーメンが好きな多くの利用者の会話のきっかけを作り出すことを目的として、本コンテンツを実施することにいたしました。

◼︎実施期間

2025年10月31日（金）～12月26日（金）

ラーメンに関するアンケート調査

本機能公開にあたり、「タップル」内でデートにおけるラーメンについてのアンケート調査を行いました。

１. ラーメンは好きですか？

回答された方のうち、男性は約95%、女性は約85%が「好き」「どちらかといえば好き」と回答しました。

２. 初デートでラーメンは「あり」ですか？

回答された方のうち、男性は約65%、女性は約52%が「あり」「どちらかといえばあり」と、男女ともに過半数を超える結果となりました。

調査概要

回答者：全国男女5,550名（タップルの利用者）

調査期間：2025年10月10日～10月14日

調査手法：SurveyMonkeyを利用したアプリ内アンケート

今回のアンケート結果から、ラーメンデートをポジティブに捉える人が多いことがわかりました。ラーメンという共通の好みをきっかけに、気の合うお相手との出会いを「タップル」で見つけてみてください。

今後も「タップル」では、利用者の皆様の恋愛総量の最大化に向けて、サービスの拡充およびキャンペーン等を行ってまいります。

SUSURU公式プロフィール

ラーメン好きが興じて始まった生粋のラーメンYouTuber。「毎日ラーメン健康生活」と称し、3,500日以上毎日ラーメンをすする様子を「SUSURU TV.」にアップし続けている。登録者数180万人超、総再生回数10億回超。2023年10月に、SUSURUが全国から厳選したラーメンを楽しめるイベント「SUSURUラーメンフェス」を初主催し、その後全国各地で定期開催をしている。

詳細はこちら：https://susuru-fes.jp/

◼︎SUSURU SNS情報

YouTube：https://www.youtube.com/@SUSURUTV

X：https://twitter.com/susuru_tv

Instagram：https://www.instagram.com/susuru_tv/

TikTok：https://www.tiktok.com/@susuru_tv

SUSURU WEB.：https://www.susurulab.co.jp/

SUSURU MAP.：https://map.susurulab.co.jp

公式オンラインショップ：https://shop.susurulab.co.jp/

SUSURUラーメンフェス青森：https://susuru-fes.jp/

マッチングアプリ「タップル」について

「タップル」はグルメや映画、スポーツなどの共通の趣味をきっかけに恋の相手を探せる国内最大規模のマッチングアプリです。2014年5月のサービス開始から、累計会員数2,300万人（2025年7月時点）を突破し、恋活中の20代の男女を中心に利用されています。24時間以内にデートのお相手を探せる「おでかけ機能」など、やりたいことや行ってみたい場所をきっかけにたくさんの出会いを生み出せるような機能を提供しています。安心・安全への対策は業界でも高い基準を設けており、24時間365日の監視パトロールや公的身分証明書による本人確認、AIを用いた不正利用者の早期検知システム、万が一のトラブルに対する緊急通話相談サポートなどを提供しています。

恋活・婚活マッチングアプリ「タップル」

https://tapple.me/

安心安全への取り組み

https://www.tapple.co.jp/action/

株式会社タップルについて

株式会社タップルは国内最大規模のマッチングアプリ「タップル」、および全ての会員の方がマッチもメッセも無料で利用できるマッチングアプリ「Koigram」を運営する、株式会社サイバーエージェントのグループ会社です。

2024年の出生数が過去最少になるなど、想定を上回るスピードで進む日本の少子化が問題視されている中、婚姻数を増やすためにまずは出会いや恋愛の課題を解決すべく、「恋愛総量の最大化」をパーパス（当社が目指す社会的な使命）に掲げ、日々より多くの出会いを提供できるようなサービスの運営に努めています。

https://www.tapple.co.jp/