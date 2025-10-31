株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社のグループ会社である株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ（本社：東京都港区、代表取締役社長 高橋 豊）は、「JUASプライバシーマーク・カンファレンス2025 オンライン」にて、取組み事例紹介の講演を行います。

本講演は、プライバシーマークの審査機関である一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会（以下、JUAS）より、個人情報保護活動に関して優良な取組みを行っていると評価された企業が、当該取組みの内容を紹介するものです。

このたび、当社が当該企業として推薦され、以下の通り講演を行うこととなりました。

講演は、JUASの会員企業のみが視聴可能ですが、講演で使用した発表資料（PDF形式）は、ご要望に応じてご提供いたします。ご希望の企業様は、社名・部署名・氏名を明記のうえ、下記「資料請求に関する連絡先」までメールでご連絡ください。

なお、資料提供の受付期間は、講演の開催期間のみといたします。

※個人事業主様および同業他社様への資料提供はできかねます。

＜講演概要＞

1. 開催（視聴可能）期間

2025年11月6日(木)～11月28日(金)

2. 視聴申し込みURL

https://supportoffice.jp/juas-pmc2025/

※JUASの会員企業に所属している方のみ申し込みが可能です。

3. 講演タイトル

「事務局だけが頑張らない！～形骸化させないPMS運用と事故ゼロへの取組み～」

4. 講演内容

当社では、各PMS（Privacy Management System）活動において、「認証維持のためだけの活動にしない」（形骸化の防止）ことや、「事務局だけの活動にしない」（全社で取り組む）ことを重視しています。本講演では、各活動における工夫と、特に事故防止の観点から実施していることをご紹介いたします。

【本リリースに関する問い合わせ先】

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

経営企画部 担当：池田・神谷・里村

TEL：03-5425-5400 Email：koho@wanbishi.co.jp

【資料請求に関する連絡先】

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

リスクマネジメント部

Email：privacy@wanbishi.co.jp