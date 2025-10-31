マウザー、Molexサイドワイズコネクタの取り扱いを開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、Molex(https://www.mouser.jp/manufacturer/molex/)（本社：米国イリノイ州）のサイドワイズコネクタ(https://www.mouser.jp/new/molex/molex-sidewize-connectors/)の取り扱いを開始しました。本製品は省スペースな直角デザインを採用し、高電圧・大電流の信頼性の高い接続を実現しています。エネルギー(https://resources.mouser.com/energy)貯蔵システム、電気自動車(https://resources.mouser.com/ev-hev)（EV）充電ステーション、データセンター(https://resources.mouser.com/data-center)のサーバー、産業オートメーション(https://resources.mouser.com/automation)、通信(https://resources.mouser.com/telecom)など、幅広い用途での電力伝送に対応しています。

マウザーで取り扱うMolexのサイドワイズコネクタ(https://www.mouser.jp/new/molex/molex-sidewize-connectors/)は、ケーブルの曲げ半径を不要にする直角型レセプタクルを採用しており、限られたスペースでの使用に最適です。サイドワイズコネクタは3色展開で、それぞれ異なるフットプリントを持ち、電気的な不具合につながる誤接続を防止します。複数のカラーオプションにより、組み立て作業の効率化やシステム統合の簡素化も実現します。ユーザーはレセプタクルをバルクヘッドコネクタまたはピンヘッダに押し込むだけでサイドワイズコネクタを確実に嵌合し、ロックできます。また、レセプタクル側面のボタンを押すことで、簡単かつ迅速に取り外すことが可能です。

Molexのサイドワイズコネクタは、ケーブル組み立て部分が360度回転するため、容易な接続とケーブル配線を可能にします。タッチセーフかつ指挟み防止設計により、取り扱い時の感電から作業者を保護します。また、サイドワイズコネクタは、世界的な低ハロゲン要件に準拠したケーブルアセンブリでの使用を想定して設計されています。

Molexのサイドワイズコネクタの詳細は、下記よりご覧いただけます。

https://www.mouser.jp/new/molex/molex-sidewize-connectors/



マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/newsroom/

マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えています。

最新のエキサイティングな製品、技術、アプリケーションに関する情報を、マウザーの無料eニュースレターを通じてエンジニアの皆さまにお届けしています。マウザーの電子メール・ニュースやレファレンスの購読は、お客さまや購読者の変化するプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズできます。エンジニアに提供する情報にこのレベルのカスタマイズと調整を可能にしている発信者は、ほかにありません。新しい技術や製品トレンドなどについての情報をお受け取りいただけるよう、今すぐhttps://sub.info.mouser.com/subscriber-jp でご登録ください。



