Branding Career、初となる採用サイトを公開 強烈なキービジュアルで理念を体現

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社である株式会社Branding Career（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：佐地良太、以下 Branding Career）は、初の採用サイトを公開したことをお知らせいたします。

本採用サイトは「真価を魅せろ。自分を語れ。」をコンセプトに掲げ、組織で働く一人ひとりの個性や熱量、そして大切にする理念・カルチャーをBranding Careerで働く関心のある方々に感じていただける内容を掲載しています。

Branding Career採用サイト：https://branding-career.co.jp/lp/recruit



■採用サイト公開の背景・目的

Branding Careerは2024年１月の事業開始以降、領域特化型の転職支援事業と教育事業を主軸にしており、現在は更なる事業拡大を見据え採用活動を強化しております。

「“人間力”のポテンシャルを開放する」という理念を掲げ、Star人材の輩出を目指してこれまで多くの方のキャリア支援を行ってまいりました。

この理念はクライアントや転職を支援する方々にとどまらず、共に働くメンバーにも根付いており、Branding Careerの文化を形づくる重要な価値観となっています。

数多くの人材紹介会社が存在する中で、より介在価値の高い働きを志す方に対して、Branding Careerの考え方や目指す未来像、そして働く環境や文化をより深く理解してもらいたいという思いから、このたび新たに採用サイトを公開いたしました。

■「粒子」の演出で表現する、コンセプト「真価を魅せろ。自分を語れ。」

本採用サイトでは、「真価を魅せろ。自分を語れ。」をコンセプトに掲げています。

このコンセプトには、「『何者でもない』状態から、AIには代替できない『その人らしさ（＝人間力）』を研ぎ澄ませ、『語れるヒト』へと昇華してほしい」というBranding Careerの想いが込められています。一人ひとりが自分の言葉で想いを語り、その個性や力を持ち寄ることで組織を形づくっていくといった“個の熱量が組織をつくる”カルチャーの形成を表明しています。

サイト全体のビジュアルモチーフには「粒子」を採用いたしました。

粒子は“人”を象徴しており、Branding Careerの世界観を次の3つの意味で表現しています。

１．粒子が集まり「鉱石（＝ヒトの原石）」となること

２．粒子（＝人）が集まり「組織（＝Branding Career）」を形づくること

３．カルチャーという粒子が集まり、ビジョンやパーパスといった理念へと昇華していくこと

「粒子」が集まり研磨され、人の輝きが見出され、人が集まり組織が生まれ、そして集団として社会に貢献する理念の体現へと向かっていく、というBranding Careerが大切にする“個の熱量が組織をつくる”理念や価値観そのものを表現しています。

■本採用サイトのポイント、見どころ

本採用サイトは、デザイン・構成・コピーのすべてにおいて“Branding Careerらしさ”とともに理念と目指す未来の明示を徹底的に追求しました。

サイト全体には、「粒子」のアニメーションを用いることで「個が集まり、組織を形づくる」Branding Careerの姿を象徴的に魅せています。

「理想と現実」「感性と合理性」といった、一見相反する要素がぶつかり合うことで昇華され、より高次元を目指していく世界観をテキストとデザインとともに力強く表現しています。

トップページのサイト名には代表取締役CEO・佐地の直筆文字を採用、活躍するメンバーのインタビューも多く掲載し、コンセプトにもある通り“自らが語る言葉”の大切さをサイト上で体現しました。

Branding Careerは、今後も「人間力のポテンシャルを開放する」という理念のもと、一人ひとりの個性と可能性を尊重し、共に成長できる環境づくりを推進してまいります。

本採用サイト公開を契機に、Branding Careerでは理念やカルチャーの発信を一層強化し、価値観に共感し合える仲間との出会いを創出してまいります。

■ Branding Careerについて

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社として、ITエンジニアを中心とした転職支援サービスやプログラミングサービスなどの事業を展開しております。詳しくは、Branding Careerコーポレートサイト（https://branding-career.co.jp）をご覧ください。



■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/(https://twostone-s.com/)）をご覧ください。

