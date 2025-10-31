塩野義製薬、社内データを効率的かつ高品質に集積するツールとしてkintoneを導入

サイボウズ株式会社

サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野慶久、以下サイボウズ）は、塩野義製薬株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長 CEO：手代木功、以下塩野義製薬）の「kintone（キントーン）」活用事例をkintone製品サイトの導入事例ページにて発表しました。塩野義製薬では、企業内のデータを有効活用するためのデータ基盤を構築し、データ活用の価値最大化を目指しています。kintoneを利用することで、業務利用の過程で自然にデータが整理され、データをデータウェアハウスへ円滑に投入できる動線を確立しました。

業務データ集積のBefore/Afterイメージ■kintone導入の背景

塩野義製薬は、現場で生まれる多様なデータを有効に活用し、経営層の意思決定の後押しと社内のイノベーションを加速させることを目的に「セントラルデータマネジメント構想」を掲げています。構想の実現に向けて、2021年よりデータサイエンス部を中心に社内データの一元管理とデータ活用基盤の整備に着手しました。

しかし当時、業務に関わるデータの保管場所が社内サーバーやクラウドストレージなどに分散し、ファイルのバージョン管理も煩雑という状況がデータ収集や分析の妨げとなっていました。

こうした課題の解決のために、社内データを効率的に集積する仕組みを整えることになりました。

そこで、直感的に使うことができる事業部門視点での使いやすさと、入力項目への制御などを行うことでデータの品質をそろえることが可能かつ他ツールとの連携性にも優れているという点から、kintoneが採用されました。

■業務データをデータウェアハウスにつなぎ有効活用

kintoneを介することで、日々の業務で利用する中で自然に質を保ったデータを集積できるようになり、データウェアハウスに投入されるデータが着実に増加し、社内データの一元管理と価値最大化に貢献しています。

さらに、kintoneで集積した最新の業務データをデータウェアハウスとつなぐことで、例えば可視化と各部門への共有が可能となり、素早い意思決定につながりました。このように、「セントラルデータマネジメント構想」で掲げるデータの有効活用に貢献しています。

業務データ一元管理のイメージ■kintoneによる業務効率化支援で、より価値の高いデータ活用基盤の構築を目指す

塩野義製薬では、kintoneの活用が結果的に整った活用可能なデータ集積につながり、「セントラルデータマネジメント構想」の進展に寄与すると考え、事業部門の目線に立ち、「kintoneを活用するとどんな未来が開けるのか」をイメージしてもらえるよう努めてきました。同時に、事業部門のニーズを丁寧に聞き取り、業務効率化の手段としての価値を感じてもらえるようにサポートすることで、kintoneの利用浸透を進めてきました。今後は、ユーザーの縦横のつながりを深めたり、事例紹介や成果発表の機会を増やしたりすることで、より価値の高いデータ活用基盤構築を目指します。

■塩野義製薬の「kintone」活用事例詳細

活用事例の詳細については、kintone製品サイトの導入事例ページにてご紹介しています。

https://kintone-sol.cybozu.co.jp/cases/shionogi.html

■kintoneとは

製品サイト：https://kintone.cybozu.co.jp/

東証プライム上場企業の47%を含む、40,000社以上が利用しているサイボウズのノーコード・ローコードツール。ITの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリを作成でき、日々変化する業務にあわせた改良も簡単に素早くできます。主な機能として「データベース＋ワークフロー＋コミュニケーション」の特性があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します。

※商標・著作権表示に関する注記については、こちらをご参照ください。

https://cybozu.co.jp/logotypes/trademark/